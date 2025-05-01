¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡¢Â¿Ê¸²½Â¿Ì±Â²¹ñ²È¤Î¿©Ê¸²½¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー¤È¥Ðー¥á¥Ë¥åー¤òÈ¯É½¡¢¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¥Þー¥êー¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä

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¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (C)The Singapore Pavilion, Expo 2025 Osaka
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¸ø¼°ÆüËÜ¸ìInstagram¡§https://www.instagram.com/visit_singaporejp/
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¡¦ Bee Cheng Hiang https://www.beechenghiang.com.sg
¡¦ Brass Lion Distillery https://brassliondistillery.com/¡¡
¡¦ Compendium Spirits https://www.compendium.sg/¡¡
¡¦ Gryphon Tea Company https://www.gryphontea.com/¡¡
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