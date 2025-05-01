¥ê¥Ö¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£&¥¨¥Í¥ë¥®ー¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤è¤ê¡ÖSDV¥µー¥Ó¥¹¥«¥ª¥¹¥Þ¥Ã¥×2025¡×¤ò¸ø³«¡ª110¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¤ò·ÇºÜ¡ª
¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ª¤è¤Ó¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ö¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´Ø ¸·¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢Ãæ¿´¤Î³«È¯¤«¤é¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¼çÆ³¤Ø¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È¤¬¿Ê¤à¡ÖSDV¡×´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹110¼Ò°Ê¾å¤ò5¤Ä¤ËÊ¬Îà¤·¤¿¡¢¡ÖSDV¥µー¥Ó¥¹¥«¥ª¥¹¥Þ¥Ã¥×2025¡×¤ò¸ø³«¡£¸ø³«Ä¾¸å¤è¤ê¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ºòÇ¯È¯É½¤·¤¿2024Ç¯ÈÇ¤Î1.8ÇÜ¤ÎÈ¿¶Á¤òÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖSDV¥µー¥Ó¥¹¥«¥ª¥¹¥Þ¥Ã¥×2025¡×¥ê¥êー¥¹¤ÎÇØ·Ê
½¾Íè¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢Ãæ¿´¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¶È³¦¤Ç¿Ê¤à¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢²½¤Çµ¯¤¤ë¥®¥ã¥Ã¥×
¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ïº£¡¢100Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÂçÊÑ³×´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥¤¥ó¥É¡¦¥Óー¥¯¥ë¡ÊSDV¡§Software-Defined Vehicle¡Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢Ãæ¿´¤Î¼«Æ°¼ÖÀß·×¤«¤é¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò¼´¤È¤·¤¿³«È¯¤Ø¤È¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¤ÊÆ¤äÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò´ð¼´¤È¤·¤¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤Î¹âÅÙ²½¤ä¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥¨¥Ã¥¸µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼ÖÎ¾À©¸æ¡¢V2XÄÌ¿®¡¢OTA¡ÊOver-The-Air¡Ë¤Ë¤è¤ë¼ÖÎ¾¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ê¤É¤¬µÞÂ®¤Ë¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢IT¡¦È¾Æ³ÂÎ´ë¶È¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É°Û¶È¼ï¤«¤é¤âÂ¿ÍÍ¤Ê¥×¥ì¥¤¥äー¤¬SDVÎÎ°è¤Ë»²Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÊÑ²½¤ä±Æ¶Á¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤ÎÅ¾´¹¤ä¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿±¿Å¾/¶õ´ÖÂÎ¸³¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ï¡Ö°åÎÅ¡×¡Ö¶µ°é¡×¡Ö¿©¡×¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÎÎ°è¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Í¡¹¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤¬µá¤á¤ë¹âÅÙ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢¼Ò²ñ´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò°ìÁØ¿¼¤á¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤¬¤â¤È¤â¤È¶¯¸Ç¤Ê¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢Ãæ¿´¤Î»º¶È¹½Â¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢SDV¤Ë´Ø¤ï¤ë¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÁ´ÂÎÁü¤¬¸«¤¨¤Å¤é¤¯¡¢¶È³¦²£ÃÇÅª¤ÊÏ¢·È¤ä¡¢µ»½Ñ³«È¯¤ÎÊý¸þÀ¤ÎÌÀ³Î²½¡¢¿Íºà°éÀ®¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥«¥ª¥¹¥Þ¥Ã¥×¤ª¤è¤Ó¡¢¾ÜºÙ¥ì¥Ýー¥È¤Î³èÍÑÊýË¡
SDV¤Î²ÁÃÍ¤Î¸½ºß¤ÈÌ¤Íè¤òÃÎ¤ë
¤½¤³¤Ç¡¢ËÜ¥«¥ª¥¹¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢SDVÎÎ°è¤Ë´Ø¤ï¤ë¹ñÆâ³°¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤ò°Ê²¼¤Î¿Þ²ò¤Î¤è¤¦¤Ê5¤Ä¤Î³¬ÁØÊÌ¤ËÀ°Íý¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¾ÜºÙ¥ì¥Ýー¥ÈÆâ¤Ç¤ÏSDV¤Î¸½ºß¤Î²ÁÃÍ¤ä¤½¤ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ÎÍ½Â¬¡¢ÆÃÄ§Åª¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥«¥ª¥¹¥Þ¥Ã¥×¤ª¤è¤Ó¾ÜºÙ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜÅª¤Ë»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»½ÑÆ°¸þ¤È¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤ÎÐíâ×
¥¯¥é¥¦¥ÉÁØ¤«¤é¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢ÁØ¤Þ¤Ç¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¼Ò¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ä¥Ñー¥È¥Êー¸õÊä¤òÇÄ°®¤¹¤ë
»ö¶È³«È¯¡¦¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÀïÎ¬¤Î¸¡Æ¤ºàÎÁ
´ØÏ¢Ê¬Ìî¤Î³èÆ°»öÎã¤«¤é¡¢¾ÍèÅª¤Ê¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤Ë
¿Íºà¡¦ÁÈ¿¥Àß·×¤Ø¤Î¼¨º¶
É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëµ»½Ñ¥É¥á¥¤¥ó¤ä¥×¥ì¥¤¥äー¹½Â¤¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢»ö¶ÈÁÈ¿¥ÀïÎ¬¤Ë³èÍÑ
SDV¤Ï°ì¼ÒÃ±ÆÈ¤Ç¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤Áí¹çÅª¤Êµ»½Ñ¡¦¥Çー¥¿¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍ»¹çÎÎ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤âËÜ¥«¥ª¥¹¥Þ¥Ã¥×¤ª¤è¤Ó¾ÜºÙ¥ì¥Ýー¥È¤¬¡¢º£¸å¤Î¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¿Ê²½¤Ë¸þ¤±¤¿¶¦ÄÌÇ§¼±¤ÈµÄÏÀ¤ÎÅÚÂæ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ýー¥È¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É :
https://www.libcon.co.jp/mobility/download/detail_068/
¥í¥´¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Î·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥«¥ª¥¹¥Þ¥Ã¥×¤ËµºÜ¤Î¥í¥´¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤ÎÉ½µ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢·ÇºÜ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿³Æ¼ÒÍÍ¤Ë»öÁ°µöÂú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ÈÍÑ¾å¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ª¼ê¿ô¤Ç¤¹¤¬¡Ösupport.msg@libcon.co.jp¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åö¼ÒÈ¯¿®¤Î¥«¥ª¥¹¥Þ¥Ã¥×¤Ø¤Î¡¢¥í¥´¤ä»öÎã·ÇºÜ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤âÂ¿¤¯Äº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥í¥´·ÇºÜ¤ò¤´´õË¾¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢·ÇºÜ¤´´õË¾¤Î¥í¥´¥Çー¥¿¡Ê¥ì¥®¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¾ðÊó¡Ë¡¢»ö¶È¡¦¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤Î¤ï¤«¤ë»ñÎÁ¤ò¡Ösupport.msg@libcon.co.jp¡×¤Þ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö¡É100Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤ò¤è¤¯¤¹¤ë²ñ¼Ò¡É¤òÁý¤ä¤¹¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¡¢·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎSDV²½¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¡¢°ÜÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÃÏ°è´ðÈ×¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¡¢¿Í¸ý¸º¾¯²¼¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò·Áºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÁÏ¶È¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÎÎ°è¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ä¾¶á¤½¤ÎÍ»¹ç¤¬¿Ê¤à¥¨¥Í¥ë¥®ー¶È³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»Ô¾ìÄ´ºº/³Æ¼ï¥ê¥µー¥Á¡¦PoC¡Ê³µÇ°¼Â¾Ú¡Ë¡¦¥µー¥Ó¥¹³«È¯¡Ê¿·µ¬»ö¶È³«È¯¡Ë¡¦¥µー¥Ó¥¹¥°¥íー¥¹¡¦¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¹½ÃÛ/M&A¥µ¥Ýー¥ÈÅù¡¢Â¿´ô¤ËÅÏ¤Ã¤Æ»ö¶È¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤è¤ê°ìÁØ¡¢¶¯²½¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ö¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£&¥¨¥Í¥ë¥®ー¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹
Mail¡§support.msg@libcon.co.jp
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ö¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¡¡ ¡§´Ø¡¡¸·
ÀßÎ© ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§2012Ç¯7·î
½êºßÃÏ ¡¡¡¡¡¡ ¡§¡ÚÅìµþËÜ¼Ò¡ÛÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1ÃúÌÜ5-1Âç¼êÄ®ŽÌŽ§Ž°Ž½ŽÄŽ½Ž¸Ž´Ž± Ž³Ž´Ž½ŽÄŽÀŽÜŽ°19³¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú»Ù¼Ò¡Û¥¿¥¤»Ù¼Ò¡Ê¥Ð¥ó¥³¥¯¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡¡¡¡ ¡§Áí¹ç·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¡¢DX¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³
URL ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§https://www.libcon.co.jp/