Food/Agri Tech Seed Acceleration Program¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥× 3¼Ò¤¬·èÄê¡ª
CIC Institute¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç¡¢¿¦Ì³¼¹¹Ô¼Ô: ¥Æ¥£¥â¥·ー¡¦¥í¥¦¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¡ÖTOKYO SUTEAM¡ÊÂ¿ÍÍ¤Ê¼çÂÎ¤Ë¤è¤ë¥¹¥¿ー¥È ¥¢¥Ã¥×»Ù±çÅ¸³«»ö¶È¡Ë¡×¤ÎºÎÂò»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢Food/AgriTech Seed Acceleration Program¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥× £³¼Ò¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¼Â¾Ú»î¸³¤Ë¸þ¤±¤Æ°¦ÃÎ¸©Æâ¤Î»ö¶È²ñ¼Ò¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Food/AgriTech Seed Acceleration Program ¤Î»Ù±çÆâÍÆ¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://jp.cic.com/news/food-agritech-seed-acceleration-program/(https://jp.cic.com/news/food-agritech-seed-acceleration-program/)
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥àºÎÂò¼Ô¡Û
ºÎÂò¤¬·èÄê¤·¤¿´ë¶È¡¦¸¦µæ¼Ô¡¢µÚ¤Ó³µÍ×¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¡Ê 50 ²»½ç¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒCool Innovation Japan
90%°Ê¾å¤Î¹â¼¾ÅÙ´Ä¶¤ò°ÂÄêÀ©¸æ¤Ç¤¤ëÎäÂ¢µ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÌîºÚ²ÌÊª¡¢²Ö¡¢Æùµû¤Ê¤É¤ÎÀ¸Á¯ÉÊ¤ÎÁ¯ÅÙ¤òÄ¹´ü´Ö°Ý»ý¤Ç¤¤ëÎäÂ¢¥³¥ó¥Æ¥Ê¤äÎäÂ¢ÁÒ¸Ë¥â¥¸¥åー¥ë¡¢¾®·¿¶ÈÌ³ÍÑÎäÂ¢¸Ë¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¡£¿å¾øµ¤¡Êµ¤ÂÎ¡Ë¤Ç¹â¼¾ÅÙ´Ä¶¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½¾Íè¤Î²Ã¼¾´ï·¿¤Î¹â¼¾ÅÙÎäÂ¢µ»½Ñ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃÊ¥Üー¥ë¤Î»ÈÍÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£À¸»º¼Ô¤ä²·¶È¼Ô¸þ¤±¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Æ¥Ê¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤â³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¡¢¥Ñー¥È¥Êー²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñºÝ³¤¾åÍ¢Á÷¡¢ÎäÂ¢¥È¥é¥Ã¥¯¡¢Å´Æ»²ßÊª¥³¥ó¥Æ¥Ê¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Á¯ÅÙ°Ý»ý¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦Ãæ¤Ç¤Î¾Ê¥¨¥Í·¿¥³ー¥ë¥É¥Á¥§ー¥ó¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¹çÆ±²ñ¼Ò¥·ー¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë
¼ïÉÄÇÝÍÜ¤Î¤¿¤á¤ÎÊìÁô¤òºÎ¼è¤·¼ïÉÄ¤òÀ¸»º¡£³¤Áô¤òÎ¦¾åµÚ¤Ó³¤ÌÌ¤ÇÎÌ»º¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÊÝÂ¸ÊýË¡¤ä²Ã¹©Ë¡¤Î³«È¯¡¢À½ÉÊ²½¡¢¿·¤¿¤Ê¿©Ê¸²½¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤ÎÎÁÍý³«È¯¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦¡£Å·Á³¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬¤Û¤Ü¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤¹¤¸ÀÄ¤Î¤ê¡×¤ÎÎ¦¾åÍÜ¿£¤«¤é»ö¶È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿©Ê¸²½¤Ï¤¢¤ë¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¤Ï¤Ð¤Î¤ê¡×¡Ö¤È¤µ¤«¤Î¤ê¡×¡Ö¥¹ー¥Ê¡×¤Ê¤É¤Î³¤Áô¤ÎÀ¸»ºµ»½Ñ¤ò³ÎÎ©¤·¡¢À¸»º¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¿¡£¹õ³¤ÂÝ¤äº«ÉÛ¤â¤³¤ì¤«¤éÎÌ»º¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£
¥È¥¤¥á¥Ç¥£¥«¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
³¤ÁôÍ³Íè¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¡Ö¥¢¥ë¥®¥ó»ÀÎà¡×¤òÍøÍÑ¤·¡¢±öÊ¬µÛ¼ý¤òÍÞ¤¨¤ë±öÊ¬¥ª¥Õ¥»¥Ã¥Èµ»½Ñ¤òÊÝÍ¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢±öÊ¬¤ÎÂÎÆâµÛ¼ý¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤È¡¢ÂÎ¤Ë±öÊ¬¤òµÛ¼ý¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤ò¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤ª¤è¤Ó°û¿©Å¹¤ËÈÎÇä¤·¡¢½¾Íè¤Î¸º±ö¿©¤È°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢Ì£¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÂÎÆâ¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¤ë±öÊ¬ÎÌ¤òÊäÀµ¤¹¤ë±öÊ¬¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¿©¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Úº£¸å¤Î¼ç¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
SusHi Tech Tokyo FOODTECH¥Öー¥¹¤Ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á
Æü»þ¡§2025Ç¯ 5·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë14:00 ～ 16:00
¾ì½ê¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡§ºÎÂò¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åù¡¢¹ñÆâ¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Õー¥É¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤ëPitchµÚ¤Ó¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°
¾ÜºÙ¡§https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/
¡Ú Food/AgriTech Seed Acceleration Program ¤È¤Ï¡Û
ËÜ¶¨Äê»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¿©¤Î²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¿·µ¬»ö¶È»Ù±ç¤ä¿©¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë»ö¶È¡¦¿Íºà°éÀ®¤Ë¤è¤ê¹ñÆâ³°¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¶¦ÁÏ¤òÀ¸¤à¿©¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ä¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Food/AgriTech Seed Acceleration Program ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ä¹ñÆâ»ö¶È²ñ¼Ò¤È¤Î¶¨¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¹ñÆâ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤È¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥¹¥¯ÃÏÊý¤Î¥·¥§¥Õ¤ä¸¦µæ¼ÔÅù¡¢¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ßーÎÎ°è¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤ÎÀÜÂ³¤Ë¤è¤ê¾¦ÉÊ²½¤Ë¸þ¤±¤¿µ»½Ñ³«È¯»Ù±ç¤È³¤³°Å¸³«¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö³¤³°¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú CIC Institute ¤È¤Ï¡Û
CIC Institute ¤È¤Ï¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤ä¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢ÆÃ¤Ë¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯´ØÏ¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î»Ù±ç¤Ë¤ª¤±¤ëÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢À¯ÉÜ¤äÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¡¢Âç³Ø¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÀ®Ä¹»Ù±ç¤ä¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¶ÈÌ³¤òÃ´¤¦¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£CIC Institute ¤Ï¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤Î¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤äÂç³Ø´Ø·¸¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ë¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÈ¯Å¸¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿·ÐºÑÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¼«¼£ÂÎÅù¤Î¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤äÌ±´Ö´ë¶È¤«¤é¤Î¹â¤Þ¤ë¼ûÍ×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò ¼Â¹Ô¤·¡¢CIC Tokyo ¤ò´Þ¤à CIC Á´ÂÎ¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÉôÌç¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£