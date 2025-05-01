2025Ç¯5·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é6·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢³ùÁÒ¤Î¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êー HUG FOR¡².¤Ë¤Æ¾±ÅçÊâ²» ¸ÄÅ¸¡Ö¤¢¤±¤ë¡×¤ò³«ºÅ¡£¿§ºÌË­¤«¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿Æ°¿¢Êª¤äÉ÷·Ê¤òÄÌ¤·¤¿¡¢¿´¤ò³«¤¯Å¸Í÷²ñ¡£

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open, 2025, acrylic on canvas
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Frying, 2025, Acrylic on canvas with wooden frame
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¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¤â¤Î, 2025, Acrylic on canvas with wooden frame
Bouquet of spring, 2025, Acrylic on illustration board with wooden frame
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Selected Exhibition:
2025"Archive exhibition" SPIRAL( ÀÄ»³ )
2025 "The hubbub" Chignitta ( Âçºå )
2024 " ¾®¤µ¤¯¤Æ¶¯¤¤ " Äí¥®¥ã¥é¥êー ( »¥ËÚ )
2024 "Whispers of power" Otherwise Gallery( ÀÄ»³ )
2024 " ¤³¤È¤Ð¤Ê¤¯¤·¤Æ¤Ä¤¿¤¨¤¢¤¦ " ¿åºÔ ( Â¢Á° )
2023 "Open the window,Open the fist" ¿·½É¹âÅç²°Èþ½Ñ²èÏ ( ¿·½É )
2022 " ÏÃ¤ÎÏÃ " Otherwise Gallery ( ÀÄ»³ )
2020 "circle of wind"H.P.FRANCE WINDOW GALLERY( Åìµþ )
2020 ¿·½É¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó Art wall( ¿·½É )
2020 "New season" ASAGI ARTS( ¶äºÂ )¡¡Â¾Â¿¿ô
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