2025Ç¯5·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é6·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢³ùÁÒ¤Î¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êー HUG FOR¡².¤Ë¤Æ¾±ÅçÊâ²» ¸ÄÅ¸¡Ö¤¢¤±¤ë¡×¤ò³«ºÅ¡£¿§ºÌË­¤«¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿Æ°¿¢Êª¤äÉ÷·Ê¤òÄÌ¤·¤¿¡¢¿´¤ò³«¤¯Å¸Í÷²ñ¡£

HUG FOR_.open, 2025, acrylic on canvas

HUG FOR_. (所在地:神奈川県鎌倉市)では、2025 年 5 月 10 日(土)より 6 月 8 日(日)まで、画家・庄島歩音(しょうじま あゆね)による個展「あける」を開催いたします。本展は、庄島による全点描き下ろしの新作 30 点を一堂に展示する、待望の個展となります。さらに、

HUG FOR_. が地域連携を視野に展開するプロジェクト「Local Art Sharing」の一環として、由比ヶ浜の「BIRD HOTEL(https://birdhotel.jp/)」を第 2 会場とし、作品世界をより広く開いていきます。ぜひご高覧いただけますと幸いです。

アーティストステイトメント

私はよく怒る

怒るなんて悪いことをしているみたいで悲しくもなってくる

でもそこにあるものを、無下にすることもできない

私の気持ち。意思かもしれない 大切なものかもしれない

絵を描いていくと、固めた拳を、握り締めていた手のひらを開くことができる

怒りも、自身を損ねない所に置いて 開けておく

目も頭もできれば心のようなものも開けて

開け放った窓みたいに描く

私の絵は植物の動物の絵です

光と風と匂いと水気の絵です

もしかすると羽が空をきる音や芽が土を押す音や実がどんどん膨らむ音の絵でもあります

Frying, 2025, Acrylic on canvas with wooden frameひらかれる感覚のために 庄島歩音の描く風景

庄島歩音は、日々の暮らしの中にささやかに存在する植物や動物、そしてふと目にとまるような風景へのまなざしを通して、それらの形に潜む記憶や感情をすくいあげるようにして作品が描いています。彼女の制作の根底には、フォークアートに通じる手しごとの感性や、作品と静かに対話するような姿勢が滲んでいます。その上で、装飾的なリズムと繊細な間合いを意識した構成力、そして現代的な詩情をあわせ持ち、静けさと物語性を同時に湛えた独自の世界を生み出しています。また色彩や形の軽やかな遊び心と同時に、どこか祈りに近いような静謐さが漂っており、観る者を優しく包み込むような柔らかさがあります。それはまるで、記憶の片隅にずっと佇んでいた何かが、静かに輪郭を取り戻してゆくような感覚に近いかもしれません。そしてその一方で、作品のある一点に視線を留めたとき、不意に心の奥の深層に触れるような、ひやりとした鋭さや透明な強さを感じさせる瞬間が訪れます。庄島の絵画は、装飾性と叙情性、柔らかさと強さ、内省と開放といった相反する要素が、見えない糸で美しく調和しているのです。

展覧会タイトル「あける」には、「窓を開ける」「箱を開ける」「心をひらく」「新たな季節を迎え入れる」といった多義的な意味が丁寧に折り込まれているように受け取れます。庄島の作品に描かれた風景や存在は、ただ描かれているだけでなく、観る者の内側にそっと通気口を設けるようにして、そこに風を通し、光を注ぎ込み、忘れていた感覚を静かに呼び起こします。キャンバスの前に立つことで、まるで空間にもうひとつの世界の入り口が現れるような体験が始まり、視覚という領域を超えて、肌の上を風が撫でる感触や、光が差し込む音のない音のようなものまでが、観る者の五感に静かに届けてくれるようです。そして観ることと感じることの境界を柔かに溶かし、私たちの内側に “見る” という行為の原点をそっと差し出してくれます。彼女の作品に触れたとき、そこに描かれているのは風景であると同時に、自身の中にある記憶や感情の形なのではないかと気づく瞬間が訪れるかもしれません。どうぞ、ひとつの絵の前で静かに立ち止まり、あなた自身の「ひらかれる瞬間」に出会っていただけますと幸いです。

みずみずしいもの, 2025, Acrylic on canvas with wooden frameBouquet of spring, 2025, Acrylic on illustration board with wooden frameノウサギの話1, 2025, Acrylic on illustration board with wooden frame

第 2 会場は “地域に開かれたホテル” BIRD HOTEL

本展では、HUG FOR_. が継続して取り組んでいる「Local Art Sharing」の一環として、由比ヶ浜に位置する「BIRD HOTEL」を第 2 会場に展開いたします。BIRD HOTEL は、宿泊施設であると同時に、地域に根ざした食やカルチャーを発信する場として機能しており、訪れるすべ

ての人が自由にアートにふれることができる空間です。展示は宿泊者のみならず、ランチ・カフェ・ディナーなどのレストラン利用者もご覧いただけます。

さらに、好評を博している定期開催の対話型鑑賞会(VTS)の第 6 回を、この BIRD HOTEL 内にて開催予定です。鑑賞会では、専門のファシリテーターの進行のもと、参加者が感じたこと、見えたものを自由に言葉にしながら、アートを “ひとりで見る” ことから “誰かと共有する”体験へと拡張していきます。作品と向き合いながら、「感じる」ことそのものを見つめなおす時間となることでしょう。5歳以上の子どもから大人まで、どなた様もご参加いただけます。

■アーティスト・プロフィール

庄島歩音 | Ayune Shojima

東京都出身、青森県在住の画家。

University of the Arts London にてファインアートを専攻。

フォークアートに影響を受け、身近な動植物を鮮やかな色彩と伸びやかな筆致

で表現。国内外での展示のほか、パッケージのアートワークを手掛けるなど幅

広い分野で活動。

Selected Exhibition:

2025"Archive exhibition" SPIRAL( 青山 )

2025 "The hubbub" Chignitta ( 大阪 )

2024 " 小さくて強い " 庭ギャラリー ( 札幌 )

2024 "Whispers of power" Otherwise Gallery( 青山 )

2024 " ことばなくしてつたえあう " 水犀 ( 蔵前 )

2023 "Open the window,Open the fist" 新宿高島屋美術画廊 ( 新宿 )

2022 " 話の話 " Otherwise Gallery ( 青山 )

2020 "circle of wind"H.P.FRANCE WINDOW GALLERY( 東京 )

2020 新宿ニュウマン Art wall( 新宿 )

2020 "New season" ASAGI ARTS( 銀座 ) 他多数

■開催概要

展覧会名:庄島歩音 個展「あける」

会期:2025 年 5 月 10 日(土)~2025 年 6 月 8 日(日)

主催:HUG FOR_.

協力:BIRD HOTEL

・会場

会場1:HUG FOR_.

住所:神奈川鎌倉市由比ガ浜 1-1-29 今小路ビル 2F

時間:11 :30-18:00

* 月火曜休廊

*5 月 24 日(土)は "yakai" のためギャラリーは 22:00 まで開廊

会場2:BIRD HOTEL

住所:神奈川鎌倉市由比ガ浜 4-8-1

営業日時は WEB サイト(https://birdhotel.jp/hotel)にてご確認ください

関連イベント

対話型鑑賞会(定期開催 Vol. 6)

日時:2025 年 5 月 10 日(土)14:00-15:00

場所:BIRD HOTEL

予約:ご予約フォーム(https://docs.google.com/forms/d/1vszNhPGaU0QKytMoT0eeI9B7ZG3AqwJfR45d4NyPd8c/edit)からお申込みください

参加費:\1,500(税込)

* 別途ドリンクオーダーお願いします

*当日はアーティストの庄島歩音も参加、在廊いたします

鎌倉市内にアートを広げるギャラリーの新しい取り組み

「HUG FOR_. Local Art Shearing」

第1回目は、鎌倉市景観重要建築物指定 笹野邸にて作品を展示

鎌倉市内の魅力的な景観や歴史ある建築物を第二会場として連携し、アートと地域の魅力を結びつける新しい展覧会の形を提案します。この取り組みは以下の3つの目標を掲げています。

- 作品やアーティストの活動の広がり

地域の文化や活動とアートが一体化することで、作品の魅力がより多くの人々に広がる可能性への期待

- 地域との連携を深める手立ての一つとして

地域の魅力をアートとともに再発見し、地域社会との交流が深まること。

- アートを気軽に楽しむエッセンス

特定のギャラリーだけでなく、地域全体を展示の舞台にすることで、アートを身近に感じてもらうことを促進。

庄島歩音 個展「あける」開催概要

HUG FOR_.は、神奈川県鎌倉市を拠点とするアートギャラリー。静謐性と余白を基調とした2つの展示室では、絵画、彫刻、写真、布、インスタレーションなどのメディアによって表現されたジャンルレスのアートに出会える誰にでも開かれたギャラリーです。ここでは静かに作品を読み深め、心豊かな人生と明るい未来のイメージをアーティストや鑑賞者と共にしなやかに描いてくことを目的に活動しています。またトークイベントやワークショップ、交流会を意欲的に開催し、コミュニケーションの場としても有機的に機能させ、アートがライフスタイルに溶け込めるきっかけを提供する唯一無二のギャラリーを目指してゆきます。

HUG FOR_.

住所:〒248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜1-1-29今小路ビル 2F

(JR /江ノ島電鉄 鎌倉駅西口 徒歩5分)

Mail: info@hugfor.com

営業時間:11:30 - 18:00

※休廊日は展覧会に準じます