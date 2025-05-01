ËÌß·¤æ¤¦¤Û & Q.I.S.¥á¥ó¥Ðー¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥¢¥Ë¥½¥ó¡¦¥«¥ÐーÂè£²ÃÆÅÐ¾ì¡ª～¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ë¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÊÔÀ®¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥ÐーMV～

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¢£Gibson J-45 Custom (ËÌß·¤æ¤¦¤Û)
¢£Gibson J-45 Standard Rosewood (ºäËÜÍÚ)
¢£Gibson USA Non-Reverse Thunderbird Bass (Æ£ËÜ¤Ò¤«¤ê)
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