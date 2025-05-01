ÅìµþÂç³Ø¾¾Èø¸¦È¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×(R) ³ô¼°²ñ¼ÒARCRA¡¢SusHi Tech Tokyo 2025¤Ë½ÐÅ¸
ÅÔ»Ô²ÝÂê¤Î²ò·è¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSusHi Tech Tokyo 2025¡×
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/
SusHi Tech Tokyo¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÅÔ»Ô¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ2023Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖSustainable High City Tech Tokyo¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢ÅÔ»Ô²ÝÂê¤Î²ò·è¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè£³²óÌÜ¤È¤Ê¤ëSusHi Tech Tokyo 2025¤Ï¡¢²ñ¾ìµ¬ÌÏ¤Î³ÈÂç¤ä¾¦ÃÌ¥¹¥Úー¥¹¤Î½¼¼Â¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È´ë¶È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñºÝ¸òÎ®¥×¥í¥°¥é¥à¤ä³ØÀ¸»²²Ã·¿¤Î¼ã¼Ô¸þ¤±´ë²è¤¬³È½¼¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ÎÅ¸¼¨¤äÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»²²Ã¼Ô¤¬ÅÔ»Ô²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î³×¿·µ»½Ñ¤òÄ¾ÀÜ³Ø¤Ù¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒARCRA¤ÎÅ¸¼¨ÆâÍÆ
³«È¯»öÎã¤Î¾Ò²ð
ARCRA¤Ï³Ø½ÑÅª¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò´ð¤Ë¡¢AI¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³²þÁ±¥Äー¥ë¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÂç³Ø¾¾Èø¸¦È¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×(R)︎¤Ç¤¢¤ëARCRA¤Ï¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ê·ÐÎò¤Ë´ð¤Å¤¯µ»½ÑÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¥Äー¥ë¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢ÂåÉ½¤ÎÆ£ËÜ¤Î·úÃÛ¶È³¦¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤«¤éÀ½Â¤¡¦·úÃÛ¶È³¦¤Ç¤ÎAIÆ³Æþ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÞÌÌ¤Ê¤É¤Î»ñÎÁºîÀ®¤Î¤Û¤«¡¢¹©ÄøÉ½¡¢¸½¾ì¼Ì¿¿¡¢¸«ÀÑ¤Ê¤É¤Î¥Äー¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://arcra.jp/Service-Drawing%20Box
▷¥¢ー¥¯¥é¸«ÀÑ
·úÃÛ¿ÞÌÌ¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë³µ»»¸«ÀÑ¤òºîÀ®
·úÀß¿ÞÌÌ¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢AI¤¬¼«Æ°¤Ç³µ»»¸«ÀÑ¤òºîÀ®¡£²áµî¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼ÒÆâ¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤âÈ¿±Ç²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Á³¸À¸ì¸¡º÷¤Ë¤è¤ê¸«ÀÑ¥Çー¥¿¤Î¸¡º÷À¤ò¸þ¾å¤·¡¢Îà»÷»öÎã¤Î»²¾È¤òÂçÉý¤Ë¸úÎ¨²½¤·¤Þ¤¹¡£
▷¥¢ー¥¯¥é¸½¾ì¼Ì¿¿
¹©ÄøÉ½¤Î¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤À¤±¤Ç¡¢¼«Æ°¤Ç¥Õ¥©¥ë¥ÀºîÀ®¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤ï¤±¤âAI¤¬Ã´Åö
¹©ÄøÉ½¤ò¼«Æ°¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¥Õ¥©¥ë¥ÀºîÀ®¤ä¼Ì¿¿Ê¬Îà¤òÄó°Æ¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¹¥±¥¸¥åー¥ë´ÉÍýµ¡Ç½¤âÄó¶¡¡£¸½¾ìºî¶È¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹
ARCRA¤Ï¡¢½ÀÆð¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ëAIÆ³Æþ¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ÎÀö¤¤½Ð¤·¤«¤é¡¢¿Íºà°éÀ®¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê±¿ÍÑ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î³èÍÑ¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢
AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î³èÍÑ²ÄÇ½À¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£SusHi Tech¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤ËARCRA¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë·úÃÛ¶È³¦¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿³èÍÑ¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢¾®´ÖÈÖ¹æA-196¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤ÎºÇ¿·¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤äÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾ÀÜ¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ò²¼µ¤«¤éÃÏ¿Þ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ó
https://prtimes.jp/a/?f=d132533-20-fcc72fddd7315adfb052092b993fd518.pdf
SusHi Tech Tokyo ³µÍ×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë～10Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡8Æü¡¦9Æü¡§¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¤¡Ê¾¦ÃÌÀìÍÑ¥¹¥Úー¥¹¤ä¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10Æü¡¡¡¡¡§¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ç¥¤¡Ê°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¸þ¤±Å¸¼¨¤äÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È ÅìÅ¸¼¨Åï4～6¥Ûー¥ë
ÌÜÅª¡¡¡¡¡§»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÔ»Ô¤ÎÌ¤Íè¤òµÄÏÀ¤·¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¾ì¤òÄó¶¡
¸ø¼°HP ¡§https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒARCRA
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶¿6-25-14
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¡§Æ£ËÜ ¿ÁÊ¿
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§contact@arcra.jp
HP¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§https://arcra.jp
ÅìµþÂç³Ø ¾¾Èø¸¦È¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×(R)︎¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅìµþÂç³Ø ¾¾Èø¸¦È¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×(R)¤Ï¡¢ÅìµþÂç³Ø¾¾Èø¡¦´äß·¸¦µæ¼¼¤òÊìÂÎ¤È¤·¡¢AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È·²¤Ç¤¹¡£¾¾Èø¸¦½Ð¿È¼Ô¤¬ÁÏ¶È¤·¤¿´ë¶È¤ä¡¢¸¦µæ¼¼¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢À®Ä¹²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤¬ÁªÈ´¤µ¤ì¡¢µ»½ÑÎÏ¤È»ö¶ÈÀïÎ¬¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎAIµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢»º¶È³¦¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤ÎÁÏ½Ð¤äµ»½Ñ´Ô¸µ¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ªー¥×¥ó¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Æ±»Î¤Î¶¨ÎÏ¤ä¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎAI»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://weblab.t.u-tokyo.ac.jp/startups/