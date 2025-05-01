ËüÇî³«ºÅ¤ÇÃíÌÜ¡¢2025Ç¯4·îÂçºå¥¨¥ê¥¢¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¢¥Ñー¥È¥á¥ó¥È·ÀÌó¿ô¤¬Æ±Ç¯1·îÈæ+750% ーUnito¡¢½ÉÇñÆ°¸þÄ´ºº¤òÈ¯É½
³ô¼°²ñ¼ÒUnito¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶áÆ£Í¤ÂÀÏ¯¡¢ÆÉ¤ß¡§¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·î13Æü¤«¤é³«ºÅÃæ¤ÎËüÇî¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢Âçºå¥¨¥ê¥¢¤ÇÅö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö²È¶ñ¡¦²ÈÅÅÉÕ¤¥µー¥Ó¥¹¥¢¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¡×¤Ë¤ª¤±¤ë2025Ç¯4·î½ÉÇñ¼ÂÂÖÄ´ºº¤ÎÂ®Êó¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ½ÉÇñÆ°¸þÄ´ºº¤ÎÇØ·Ê¡Ã¹ñºÝÅª¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢´Ñ¸÷¿ä¿Ê»Üºö¤Î¶¯²½¤òÇØ·Ê¤ËË¬Æü¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤ëÂçºå¥¨¥ê¥¢
2025Ç¯4·î13Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿ËüÇî¤Ï¡¢4·î26Æü»þÅÀ¤ÇÎß·×Íè¾ì¼Ô¿ôÌó137Ëü¿Í¤òµÏ¿¤·¡¢º£¸åÈ¾Ç¯´Ö¤ÇÌó2,800Ëü¿Í¤ÎÍè¾ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(¢¨1¡Ë¤³¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÈ¼¤¤¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤Ç¤Ï¹ñÆâ³°¤«¤é¤Î½ÉÇñ¼ûÍ×¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âçºå´Ñ¸÷¶É¤Ï¡Ö¥¢¥¸¥¢NO.1¤Î¹ñºÝ´Ñ¸÷Ê¸²½ÅÔ»Ô¡×¤òÅÔ»ÔÁü¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÍèºå¼Ô¿ô¤Î2025Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤ò1,500Ëü¿Í¤È¤·¡¢ËüÇî³«ºÅ¤ò¤Ï¤¸¤áÂçºåÉÜ¤¬ÌÜÅªÃÏ¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢´Ñ¸÷¿ä¿ÊÀ¯ºö¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨2¡Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ñ¸÷Í¶Ã×¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÉÇñ¶È¤Ï½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âçºå¥¨¥ê¥¢¤Ç½ÉÇñ»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÅö¼Ò±¿±Ä¤Î²È¶ñ¡¦²ÈÅÅÉÕ¤¥µー¥Ó¥¹¥¢¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢½ÉÇñÆ°¸þ¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº¥Çー¥¿Áí³ç¡Û
¡Ú·îÃ±°ÌÂÚºßÍøÍÑ¤Î·ÀÌó¿ô¡Û
¡¦2025Ç¯4·î¡§2025Ç¯1·îÈæ+750%Áý
¡ÚÍøÍÑ¼ÔÂ°À¡Û
¡¦¼ç¤Ë¡ÖË¡¿Í´ë¶È¤ÎÍøÍÑ¡×¡Ö¸Ä¿Í¤Î½ÐÄ¥ÍøÍÑ¡×¡Ö¥ïー¥±ー¥·¥ç¥óÍøÍÑ¡×
¡Ú·îÃ±°ÌÍøÍÑ¤ÎÊ¿¶ÑÂÚºßÆü¿ô¡Û
¡¦2025Ç¯1·îÆþµï¼Ô¡§68.3Æü¡ÊÌó2¤«·î¡Ë
¡¦2025Ç¯4·îÆþµï¼Ô¡§152.4Æü¡ÊÌó5¤«·î¡Ë
¡Ú·îÃ±°ÌÍøÍÑ¼Ô¤Î¹ñÀÒ¹½À®¡Û
¡¦2025Ç¯1·î～4·î¡§Îß·×17¥«¹ñ
¡Ú½ÉÇñÍøÍÑ¼Ô¤ò´Þ¤á¤¿¹ñÀÒ¹½À®¡Û
¡¦2025Ç¯1·î～4·î¡§Îß·×44¥«¹ñ
¢£ Ä´ºº·ë²Ì¡ÃË¬ÆüµÒ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥µー¥Ó¥¹¥¢¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¤ÎÃæÄ¹´üÂÚºß¥Ëー¥ºÁý²Ã
¡Ú·îÃ±°ÌÂÚºßÍøÍÑ¤Î·ÀÌó¿ô¡Û
¡¦2025Ç¯4·î¡§2025Ç¯1·îÈæ+750%Áý
2025Ç¯4·î¤Î·îÃ±°ÌÂÚºß·ÀÌó¿ô¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ750¡óÁý¤ÈÂç¤¤¯¿Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·Àµ¡¤È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È·¿ÂÚºß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½¾Íè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤äÄÂÂß½»Âð¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¤¡Ö·îÃ±°Ì¡×¤ÎÃæÄ¹´üÂÚºß¥Ëー¥º¤Î¸²ºß²½¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥¢¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¦²È¶ñ¡¦²ÈÅÅ¤òÈ÷¤¨¤¿µï½»À¤Î¹â¤¤ÂÚºß´Ä¶¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÚºßÌÜÅª¤ä¹ñÀÒ¤òÌä¤ï¤º¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÅÔ»Ôµï½»¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê·Á¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍøÍÑ¼ÔÂ°À¡Û
¡¦¥ïー¥±ー¥·¥ç¥óÍøÍÑ
¡¡2025Ç¯4·î¡§2025Ç¯1·îÈæ¤«¤é20ÇÜÁý
¡¦¸Ä¿Í¤Î½ÐÄ¥ÍøÍÑ
¡¡2025Ç¯4·î¡§2025Ç¯1·î¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÈùÁý
¡¦Ë¡¿Í´ë¶È¤ÎÍøÍÑ
¡¡2025Ç¯4·î¡§2025Ç¯1·îÈæ¤«¤é28ÇÜÁý
ÍøÍÑ¼ÔÂ°À¤Ï¼ç¤Ë¡ÖË¡¿Í´ë¶È¤ÎÍøÍÑ¡×¡Ö¸Ä¿Í¤Î½ÐÄ¥ÍøÍÑ¡×¡Ö¥ïー¥±ー¥·¥ç¥óÍøÍÑ¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖË¡¿Í´ë¶È¤ÎÍøÍÑ¡×¤Î¾ì¹ç¡¢1～3·î¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ë¡¿Í·ÀÌó¤¬¡¢4·î¤ËµÞÁý¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É³°»ñ·Ï´ë¶È¤«¤é¤ÎÄ¹´üÂÚºßÍøÍÑ¤¬¸²ºß²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸Ä¿Í¤Î½ÐÄ¥ÍøÍÑ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢·ÀÌó·ï¿ô¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡¢ËüÇî¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤â¸ÂÄêÅª¤Ç¤·¤¿¡£ºòº£¤Î¥Û¥Æ¥ë²Á³Ê¹âÆ¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢½¾Íè¤ÎÃ»´ü½ÉÇñ¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡ÖÃæ´ü¤Î¶ÈÌ³ÂÚºß¥Ëー¥º¡×¤Ë±þ¤¨¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥µー¥Ó¥¹¥¢¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ïー¥±ー¥·¥ç¥óÍøÍÑ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦ÃæÅì¡¦²¤ÊÆ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¹ñ¤«¤é¤ÎÍøÍÑ¤¬¸«¤é¤ì¡¢2025Ç¯1·î¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ20ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËüÇî¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¼ûÍ×¤Ë¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜÈÇ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¥Ó¥¶¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÄê´ü´Ö¤ÎÂÚºß¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Ë¬Æü¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú·îÃ±°ÌÍøÍÑ¤ÎÊ¿¶ÑÂÚºßÆü¿ô¡Û
¡¦2025Ç¯1·îÆþµï¼Ô¡§68.3Æü¡ÊÌó2¤«·î¡Ë
¡¦2025Ç¯4·îÆþµï¼Ô¡§152.4Æü¡ÊÌó5¤«·î¡Ë
2025Ç¯4·î¤«¤é¤ÎÆþµï¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑÂÚºßÆü¿ô¤Ï152. 4Æü¡ÊÌó5¥«·î¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢2025Ç¯1·î¤ÎÆþµï¼ÔÊ¿¶Ñ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó2.2ÇÜ¤ËÁý²Ã¡£ËüÇî³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤¿»þ´ü¤Ë¤¢¤¿¤ë4·î°Ê¹ß¡¢ÂÚºß´ü´Ö¤ÎÄ¹´ü²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯1·î¤ÎÆþµï¼Ô¤Ï¡¢1～3¤«·îÄøÅÙ¤ÎÃ»Ãæ´üÍøÍÑ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢4·î°Ê¹ß¤ÏÈ¾Ç¯Á°¸å¤ÎÄ¹´üÂÚºß·ÀÌó¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÄ¥¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ùー¥¹¤ÎÂÚºß¡¢¹ñºÝ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂÐ±þ¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿¡¢¡ÈÊë¤é¤¹¤è¤¦¤ËÂÚºß¤¹¤ë¡É¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿2025Ç¯4·î¤ÎÂÚºß´ü´Ö¤ÎÃæ±ûÃÍ¤¬199Æü¡ÊÌó6.5¥«·î¡Ë¤ÈÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´Ñ¸÷¤ä°ì»þÅª¤Ê½ÐÄ¥¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÅÔ»Ô¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÃæÄ¹´üÅª¤Êµï½»ÍøÍÑ¤È¤·¤Æ¤Î¥Ëー¥º¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú·îÃ±°ÌÍøÍÑ¼Ô¤Î¹ñÀÒ¹½À®¡Û
¡¦2025Ç¯1·î～3·î¡§Îß·×11¥«¹ñ
¡¦2025Ç¯1·î～4·î¡§Îß·×17¥«¹ñ
¡Ú17¥«¹ñÆâÌõ¡Û
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¹á¹Á¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À
1·î¤«¤é4·îÎß·×¤Ç¡¢17¤«¹ñ¤Î¹ñ¡¹¤«¤é·îÃ±°Ì¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¡¢¥È¥ë¥³¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤Ê¤É¡¢¡Ö½ÉÇñÍøÍÑ¼Ô¤Î¹ñÀÒ¹½À®¡×¤Ç¾å°Ì¤òÀê¤á¤ë¥¢¥¸¥¢°Ê³°¤Î¹ñ¡¹¤«¤é¤ÎÃæÄ¹´üÂÚºß¥Ëー¥º¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËüÇî³«ºÅ·î¤Ç¤¢¤ë4·î¤Ï¡¢Ë¡¿Í´ë¶È¤ÎÍøÍÑ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤¬1°Ì¤È¤·¤Æ73.2%¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£2°Ì¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢¡Ö¸Ä¿Í¤Î½ÐÄ¥¡×¤È¡ÖË¡¿Í´ë¶È¤ÎÍøÍÑ¡×¤¬Â¿¤¯7.7%¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î³Æ¹ñ¤Ï¡Ö¥ïー¥±ー¥·¥ç¥óÍøÍÑ¡×¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«7.7%¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬Æ±Î¨3.8%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¹ñºÝ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦¶ÈÌ³ÂÚºß¤ÎÁý²Ã¤Ë¤¯¤ï¤¨¡¢ÆüËÜÈÇ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¥Ó¥¶¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡¢Æ¯¤Êý¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ê¤É¡¢Â¿µòÅÀÅª¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÍ½Â¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¿ô¤«·îÃ±°Ì¤Ç¤Î½»¤Þ¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢²È¶ñ²ÈÅÅÉÕ¤¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é´°È÷¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¢¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¤¬¡¢Ë¬Æü»þ¤ÎÂÚºßÀè¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡Ú½ÉÇñÍøÍÑ¼Ô¤ò´Þ¤á¤¿¹ñÀÒ¹½À®¡Û
¡¦2025Ç¯1·î～4·î¡§Îß·×44¥«¹ñ
¡¦2025Ç¯1·î¡§19¥«¹ñ
¡¦2025Ç¯2·î¡§21¥«¹ñ
¡¦2025Ç¯3·î¡§32¥«¹ñ
¡¦2025Ç¯4·î¡§30¥«¹ñ
¡Ú44¥«¹ñÆâÌõ¡Û
¥¤¥ó¥É¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥¹¥ê¥é¥ó¥«¡¢¥¿¥¤¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¹á¹Á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢¥¨¥ë¥µ¥ë¥Ð¥Éー¥ë¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡¢¥¹¥¤¥¹¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¥¤¡¢¥Ï¥ó¥¬¥êー¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥Ù¥ë¥®ー¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢¥Ýー¥é¥ó¥É¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥È¥ë¥³¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¡¢¥âー¥ê¥·¥ã¥¹
½ÉÇñÍøÍÑ¼Ô¤Î¹ñÀÒ¤Ï¡¢2025Ç¯1～3·î¤Ë29¤«¹ñ¡¢4·î¤Ë¤Ï40¤«¹ñ¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1～3·î¤Ï´Ú¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢·÷¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢4·î¤ÏËÌÊÆ¤ä¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¤«¤é¤âÎ¹¹ÔµÒ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ËÈ¼¤¤¡¢½ÉÇñ¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢½ÉÇñ¼Ô¤Î¹ñºÝ¿§¤¬°ìÁØ¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4·î¤ËÁý²Ã¤·¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¹ñ¡¹¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥Ê¥À¤¬2025Ç¯1～3·îÊ¿¶Ñ¤è¤ê+3.2%¡¢¼¡¤¤¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤¬+3.1%Áý²Ã¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬+2%¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤â+1.8%Áý²Ã¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤â+2.0%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢°ú¤Â³¤Åì¥¢¥¸¥¢·÷¤«¤é¤Î°ÂÄê¤·¤¿¼ûÍ×¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎUnito¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÃË¬ÆüµÒ¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥ê¥Ó¥ó¥°»Ô¾ì¡×¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹
Unito¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯2·î¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢Ä¹´üÂÚºß¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²È¶ñ¡¦²ÈÅÅÉÕ¤¤ÎÃæÄ¹´üÂÚºß¤ËÅ¬¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¡¦¥µー¥Ó¥¹¥¢¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÊë¤é¤¹¤è¤¦¤ËÇñ¤Þ¤ë¡×ÂÚºßÂÎ¸³¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÔÆâ¡¦´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë113Åï845¼¼¡Ê2025Ç¯5·î¸½ºß¡Ë¤ò±¿±Ä¤·¡¢ÃæÄ¹´üÂÚºßÍøÍÑ¤Ë¤è¤ê¹â²ÔÆ¯Î¨¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Unito¤¬ÆÈ¼«Å¸³«¤¹¤ë²ÈÄÂ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥ê¥ì¥ó¥È¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿Êª·ï¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄÂÂß¤È½ÉÇñ¡ÊÌ±Çñ¡Ë¤ÎÆóÌÓºî±¿±Ä¡×¤Ë¤è¤ê¡¢ÈËË»´ü¤Ï½ÉÇñ¡¢´×»¶´ü¤Ë¤ÏÄÂÂß¼ûÍ×¤ò³ÍÆÀ¡£¾ï¤Ë¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Î¼ý±×¤òºÇÂç²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÄÂÂß½»Âð¤ä¥Û¥Æ¥ë¤ò¾å²ó¤ë¿ôÃÍ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ÎÄÌ¤ê¡¢Unito¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢ÆüËÜÈÇ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¥Ó¥¶¤äËüÇî³«ºÅ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡Ö½»¤à¡×¤È¡ÖÇñ¤Þ¤ë¡×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ ¡È ¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥ê¥Ó¥ó¥°¥«¥ë¥Á¥ãー ¡É ¤Ë¿Æ¤·¤ß¤Î¤¢¤ëË¬ÆüµÒ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢unito¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¥µー¥Ó¥¹¥¢¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¤ä¥¢¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¥Û¥Æ¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤·¤¤½»¤Þ¤¤¤Î¤«¤¿¤Á¤¬½ù¡¹¤Ë¿»Æ©¤·¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë¹ñÆâ³°¤Î´Ñ¸÷¡¦ÂÚºß¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤ÇÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¡¢½»¤Þ¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§½ÐÅµ¡§Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ê2025Ç¯4·î28ÆüÈ¯É½¡Ë¡Êhttps://www.expo2025.or.jp/news/news-20250428-01/¡Ë¡¿½ÐÅµ¡§2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñÍè¾ì¼ÔÍ¢Á÷ÂÐºö¶¨µÄ²ñ¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî Íè¾ì¼ÔÍ¢Á÷¶ñÂÎÊý¿Ë¡Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¡ËÂè 2 ÈÇ¡×¡Êhttps://www.expo2025.or.jp/wp/wp-content/uploads/230526_raizyousyayusougutaihousin_02_honpen.pdf
¢¨2¡§½ÐÅµ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í Âçºå´Ñ¸÷¶É¡Ö¹ñºÝ´Ñ¸÷Ê¸²½ÅÔ»Ô¡¦Âçºå¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¡×¡Êhttps://www.pref.osaka.lg.jp/documents/63023/03_hontai_r060116topkaigi.pdf¡Ë
¢£ Ä´ºº³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/33908/table/149_1_4411be527e389c535d16c2769aa7f66c.jpg ]
³ô¼°²ñ¼ÒUnito¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢½»¤ó¤ÀÆü¿ôÊ¬¤À¤±¤Î²ÈÄÂ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥ê¥ì¥ó¥È¡×¡ÊÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ß*¡Ë¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢²¼µ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- µ¢¤é¤Ê¤¤Æü¤Ï²ÈÄÂ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤½»¤Þ¤¤¡Öunito¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
¡Ê²È¶ñ²ÈÅÅÉÕ¤¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¦¥µー¥Ó¥¹¥¢¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¡¦Ì±Çñ¡¿¥ô¥£¥é¥¿¥¤¥×¤òÅ¸³«¡Ë
- ¥¹¥Þ¥Û¤Ç·ÀÌó´°Î»¡¦ºÇÃ»Â¨ÆüÆþµï¤Ç¤¤ë¡¢Êë¤é¤·¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öunito¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
- ÉÔÆ°»º¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤ÎÌ±Çñ¥Ö¥é¥ó¥ÉÎ©¤Á¾å¤²»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Öunito OS¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
¢£ ½»¤ó¤ÀÆü¿ôÊ¬¤À¤±¤Î²ÈÄÂ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥ê¥ì¥ó¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ê¥ì¥ó¥È¤È¤Ï¡¢unito¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¡¦¥µー¥Ó¥¹¥¢¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¤ÎÆþµï¼Ô¤¬¡¢³°Çñ¤¹¤ëÆü¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¿½ÀÁ¡Ê¥ê¥ì¥ó¥È¡Ë¤¹¤ë¤È¡¢¿½ÀÁ¤·¤¿Æü¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ²ÈÄÂ¤¬¸º³Û¤µ¤ì¤ëÅö¼ÒÆÈ¼«¤Î»ÅÁÈ¤ß*¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¥ê¥ì¥ó¥È¤µ¤ì¤¿Éô²°¤ò¥Û¥Æ¥ë¡¦Ì±Çñ¤È¤·¤Æ½ÉÇñ¼Ô¤ËÄó¶¡¤·¡¢Æþµï¼Ô¤Ï¥ê¥ì¥ó¥È¤Ë¤è¤ê²ÈÄÂ¤ò¡Ö½»¤ó¤ÀÆü¿ôÊ¬¡×¤ËÄ´Àá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡ÖÄÂÂß¤È½ÉÇñ¤ÎÆóÌÓºî±¿±Ä¡×¤Ë¤è¤ê¡¢Æþµï¼Ô¤Î¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤ÊÊë¤é¤·¤È¡¢¥·ー¥º¥óÌä¤ï¤º°ÂÄêÅª¤Ê¹â²ÔÆ¯Î¨¤Ë¤è¤ë¼ý±×¤òºÇÂç²½¤·¤¿¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹·Ð±Ä¤ÎÁÐÊý¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
*¥ê¥ì¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ëÆÃµö¡ÖÆÃµöÂè6844050¹æ¡×¡ÖÆÃµöÂè7504404¹æ¡×
ºÇÃ»Â¨ÆüÆþµï¤Ç¤¤ëÊë¤é¤·¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öunito¡×¡§https://unito.life/
¡Öunito OS¡×ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://corp.unito.life/operation_system
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒUnito¡ÊÆÉ¤ß¡§¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÅì»³»°ÃúÌÜ7ÈÖ11¹æ Âç¶¶²ñ´Û
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¶áÆ£Í¤ÂÀÏ¯
»ö¶È³«»ÏÆü¡§2020Ç¯2·î25Æü
URL¡§https://unito.life/company
¡Ú ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè ¡Û
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒUnito¡¡ ¹ÊóÃ´Åö¡§Ê¿²¬
¡¡MAIL¡§pr@unito.me