¥¿¥«¥ä³ô¼°²ñ¼Ò ¥¨¥¹¥¿¥«¥äÅÅ»Ò¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò Âè£±²ó¡Î´ØÀ¾¡Ï¥Í¥×¥³¥ó ¥¸¥ã¥Ñ¥ó -¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹³«È¯¡¦¼ÂÁõÅ¸- ¤Ë½ÐÅ¸
¥¿¥«¥ä³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²¬»³¸©°æ¸¶»Ô°æ¸¶Ä®661-1 ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¬ËÜ Î¶Æó¡Ë¤Ï 2025Ç¯5·î14Æü¡Ê¿å¡Ë～ 16Æü¡Ê¶â¡Ë ¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë Âè£±²ó¡Î´ØÀ¾¡Ï¥Í¥×¥³¥ó ¥¸¥ã¥Ñ¥ó -¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹³«È¯¡¦¼ÂÁõÅ¸- ¤Ë½ÐÅ¸¤·¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥µ¥¤¥É¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥×¥íー¥Ö¥Æ¥¹¥¿¤Î¿·¥â¥Ç¥ë APT-2600FD-A ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥Í¥×¥³¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹³«È¯¡¦¼ÂÁõÅ¸¤Ç¤¹¡£¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹µ¡´ï¤ÎÂ¿µ¡Ç½²½¡¦¹âÀÇ½²½¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¤³¦ºÇÀèÃ¼¤ÎÅÅ»ÒÉôÉÊ¡¦ºàÎÁ¤äÀ½Â¤¡¦¼ÂÁõ¡¦¸¡ººÁõÃÖ¤¬½ÐÅ¸¡£ºÇ¿·µ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¡¦Èæ³Ó¸¡Æ¤¤Î¤¿¤á¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¦¥»¥ó¥µ¡¢ÅÅ»ÒÉôÉÊ¡¢¼«Æ°¼Ö¡¦ÅÅÁõÉÊ¡¢¹Ò¶õ¡¦±§Ãè¤Ê¤É¤Î¥áー¥«ー¤¬Íè¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥å¥¢¥ë¥µ¥¤¥É¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥×¥íー¥Ö¥Æ¥¹¥¿ APT-2600FD-A
¹âÌ©ÅÙ¼ÂÁõ´ðÈÄ¤Î¸¡ºº¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ ¶È³¦ºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤Î¥×¥íー¥Ó¥ó¥°ÀºÅÙ¤ò»ý¤Ä ²è´üÅª¤Ê¸¡ººÁõÃÖ¤Ç¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=WkAYeiyYyNs ]
ÆÈ¼«¤ÎÀ©¸æµ¡¹½¤È¥»¥ó¥·¥ó¥°µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´Ä¶²¼¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤ÅÅµ¤¸¡ºº¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°¥×¥íー¥×¥¯¥êー¥Êー¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÏ¢Â³±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â ¸úÎ¨Åª¤ÊÉÊ¼Á´ÉÍý¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ÆâÉô´Æ»ëÍÑ¥ê¥âー¥È¥«¥á¥é¤òÉ¸½àÅëºÜ¤·¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶·ÐÍ³¤Ç±ó³Ö´Æ»ë¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸»þ¤Ë¤Ï¼«Æ°¤Ç¾õ¶·¤ò¥¥ã¥×¥Á¥ã¤¹¤ëµ¡Ç½¤ä¡¢¸¡ºº³«»ÏÁ°¤ËÆâÉô¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤· °Û¾ï¤ò¸¡½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¸¡ºº¤òÃæÃÇ¤¹¤ë¥»ー¥Õ¥Æ¥£µ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¿·³«È¯¤Î¡Ö3D¥ê¥¢¥ë¥Þ¥Ã¥×µ¡Ç½¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ ¥×¥íー¥Ö¥³¥ó¥¿¥¯¥È°ÌÃÖ¤òÎ©ÂÎÉ½¼¨¡¢²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¤ÎCMOS¥«¥éー¥«¥á¥é¤È±ÕÂÎ¥ì¥ó¥ºÅëºÜ¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·²òÁüÅÙ¤¬70%¸þ¾å¡¢Èï¼ÌÂÎ¿¼ÅÙ¤â300%¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
APT-2600FD-A¤Î³µÍ×
https://www.takaya.co.jp/fa/products/apt-2600fd/
Åö¥â¥Ç¥ë¤è¤êÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¿·µ¡Ç½
https://www.takaya.co.jp/fa/features/
¶¦Æ±½ÐÅ¸
¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î ¥¨¥¹¥¿¥«¥äÅÅ»Ò¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò ¡ÊËÜ¼Ò¡§²¬»³¸©Àõ¸ý·´Î¤¾±Ä®Î¤¸«3121-1 ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Í®ÌÚ ÂÀ»Ö¡Ë¤¬¶¦Æ±½ÐÅ¸¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥«¥á¥é¥â¥¸¥åー¥ë»£Áü¥Æ¥¹¥¿ DX3241 ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥á¥é¥â¥¸¥åー¥ë»£Áü¥Æ¥¹¥¿ DX3241
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥«¥á¥é¥â¥¸¥åー¥ëÍÑÁõÃÖ¤ÎÀ½Â¤·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢¥¯¥êー¥ó¥ëー¥àÆâ¤Ç¤Î»£Áü¥Æ¥¹¥È¤ËºÇÅ¬¤Ê ¥»¥ß¥ªー¥È¥¿¥¤¥×¤Î»£Áü¥Æ¥¹¥¿¤Ç¤¹¡£
¥íー¥ÀーÁõÃÖ ES09¡¡¥¢¥ó¥íー¥ÀーÁõÃÖ ES13
¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨²ñ³µÍ×
¡ÚÅ¸¼¨²ñÌ¾¡ÛÂè£±²ó¡Î´ØÀ¾¡Ï¥Í¥×¥³¥ó ¥¸¥ã¥Ñ¥ó -¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹³«È¯¡¦¼ÂÁõÅ¸-(https://www.nepconjapan.jp/osaka/ja-jp.html)
¡Ú²ñ´ü¡Û2025Ç¯5·î14Æü(¿å)～5·î16Æü(¶â) 10:00～17:00
¡Ú²ñ¾ì¡Û¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå
¡Ú¼çºÅ¡ÛRX Japan³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÚÊ»ºÅ´ë²è¡Û¡Î´ØÀ¾¡Ï¥Í¥×¥³¥ó ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹
¡ÚÆ±»þ³«ºÅÅ¸¡Û
¡Î´ØÀ¾¡Ï Factory Innovation Week 2025
¡¡Âè13²ó ¹âµ¡Ç½ÁÇºà Week¡ÎÂçºå¡Ï-Highly-Functional Material Week-
¡¡Âè5²ó Photonix¡ÎÂçºå¡Ï-¸÷¡¦¥ìー¥¶ーµ»½ÑÅ¸-
¡¡Âè1²ó ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÎÂçºå¡Ï
¤´Íè¾ì¤ÎºÝ¤Ï¤¼¤Ò ¥¿¥«¥ä³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¨¥¹¥¿¥«¥äÅÅ»Ò¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¥Öー¥¹ ¾®´ÖÈÖ¹æ¡§K1-1 ¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤êÄº¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ö¤´Íè¾ì¤Ë¤Ï»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
»öÁ°ÅÐÏ¿ÍÑ¥Úー¥¸
https://www.nepconjapan.jp/osaka/ja-jp/register.html?code=1303239234430901-54C
²ñ¼Ò³µÍ×
¥¿¥«¥ä³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²¬ËÜ¡¡Î¶Æó
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§²¬»³¸©°æ¸¶»Ô°æ¸¶Ä®661-1
ÀßÎ©¡§1918Ç¯(ÂçÀµ7Ç¯) 9·î2Æü
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
1894Ç¯¤Ë¿¥Êª¶È¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¤¿¹â²°¿¥Êª¤«¤éÈ¯Å¸¤·¡¢1966Ç¯¤ËÅÅ»Òµ¡´ïÉô¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¡¦¥é¥¸¥ª¤ÎÁÈÎ©¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï´ØÏ¢¤Î¼õÂ÷À¸»º»ö¶È¡ÊEMS¡Ë¤ÎÂ¾¡¢¥¤¥ó¥µー¥¥Ã¥È¥Æ¥¹¥¿¡Ê¥×¥ê¥ó¥È´ðÈÄ¸¡ººÁõÃÖ¡Ë¡¢RFID´ØÏ¢µ¡´ï¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢IT¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹»ö¶È¤ò¹ñÆâ³°¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á¡°Ý¤ÈÅÅ»Ò¤ÎÎ¾ÎØ¤ò¼´¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë´ë¶È¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥«¥ä¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢2024Ç¯9·î¤Ë ÁÏ¶È130¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤òÄÉµá¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿À½ÉÊ³«È¯¤È³×¿·¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È
https://www.takaya.co.jp/
»º¶Èµ¡´ï»ö¶ÈÉô
ÅÅ»Òµ¡´ï¤ÎÀ©¸æ¤ËÉ¬Í×¤ÊÅÅ»Ò²óÏ©´ðÈÄ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊ¬Ìî¤Ç½ÅÍ×¤ÊÉôÉÊ¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥×¥íー¥Ö¥Æ¥¹¥¿¡Ù¤Ï¡¢´ðÈÄ¤ÎÀ½Â¤²áÄø¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÉÔÎÉ¤ò¿×Â®¤«¤Ä³Î¼Â¤Ë¸¡½Ð¤¹¤ë¸¡ººµ¡¤Ç¤¢¤ê¡¢1987Ç¯¤Ë¥¿¥«¥ä¤¬³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤â¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ê¡¢¼ÂÁõ´ðÈÄ¸¡ººµ¡¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»º¶Èµ¡´ï»ö¶ÈÉô À½ÉÊ¥µ¥¤¥È
https://www.takaya.co.jp/fa/
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
https://www.youtube.com/@takayaIndustrialEquipment
¥¨¥¹¥¿¥«¥äÅÅ»Ò¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Í®ÌÚ¡¡ÂÀ»Ö
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§²¬»³¸©Àõ¸ý·´Î¤¾±Ä®Î¤¸«3121-1
ÀßÎ©¡§1979Ç¯8·î15Æü
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
¥¨¥¹¥¿¥«¥äÅÅ»Ò¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢LSI¡ÊÂçµ¬ÌÏ½¸ÀÑ²óÏ©¡Ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¦¥â¥¸¥åー¥ë¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¾ðÊó²½¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î³«È¯¾¦ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î´Ä¶¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¦¥µー¥Ó¥¹Åù¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¿Ê²½¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¤ËÂÐ¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÊLSI¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¦¥â¥¸¥åー¥ëÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤«¤éÀ¸»ºÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¡¢µÚ¤Ó¥«¥¹¥¿¥à¥á¥¤¥É¤ÎÁõÃÖ¤«¤é¼£¹©¶ñºîÀ®¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È
https://www.s-takaya.co.jp/