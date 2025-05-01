½é³«ºÅ¡ªÆîÊ¡²¬¼ÖÎ¾¶è¼ÖÎ¾¸«³Ø²ñ¡ÊÆÃµÞÎó¼ÖÊÔ¡Ë³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡¶å½£Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢JR¶å½£¡Ë¤Ç¤Ï¡¢5·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÆîÊ¡²¬¼ÖÎ¾¶è¡ÊÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¼÷Ä®1ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ¡Ë¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖÆîÊ¡²¬¼ÖÎ¾¶è¼ÖÎ¾¸«³Ø²ñ¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆîÊ¡²¬¼ÖÎ¾¶è¤Ç½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢ÆÃµÞÎó¼ÖÊÔ¤È¤·¤ÆJR¶å½£¤ÎÆÃµÞÎó¼Ö¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤Î¸«³Ø²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
885·ÏÆÃµÞÎó¼Ö¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
783·ÏÆÃµÞÎó¼Ö¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
787·ÏÆÃµÞÎó¼Ö¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
£±¡¥³«ºÅÆü»þ
2025Ç¯5·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¦ Âè£±Éô¡¿9»þ00Ê¬～10»þ30Ê¬¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö8»þ45Ê¬～8»þ55Ê¬¡Ë
¡¦ Âè£²Éô¡¿11»þ00Ê¬～12»þ30Ê¬¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö10»þ45Ê¬～10»þ55Ê¬¡Ë
¡¦ Âè£³Éô¡¿14»þ00Ê¬～15»þ30Ê¬¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö13»þ45Ê¬～13»þ55Ê¬¡Ë
¡¦ Âè£´Éô¡¿16»þ00Ê¬～17»þ30Ê¬¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö15»þ45Ê¬～15»þ55Ê¬¡Ë
£²¡¥³«ºÅ¾ì½ê
JR¶å½£ÆîÊ¡²¬¼ÖÎ¾¶è¡¡
½»½ê¡¿¢©812-0884 Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¼÷Ä®1ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ
¥¢¥¯¥»¥¹¡¿JRÆîÊ¡²¬±Ø¤è¤êÅÌÊâ10Ê¬
¢¨Ãó¼Ö¾ì¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ç¤Î¤ª±Û¤·¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£³¡¥¸«³Ø²ñ¡ÊÌó60Ê¬¡Ë
¡¦ÆîÊ¡²¬¼ÖÎ¾¶è¤Ç½é³«ºÅ¤Î¼ÖÎ¾¸«³Ø²ñ¤Ç¤¹¡ªJR¶å½£¤ÎÆÃµÞÎó¼Ö¤ò3～5ËÜÊÂ¤Ù¤ÆÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¸¼¨Í½Äê¤Î¼ÖÎ¾¤Ï783·Ï¡¢787·Ï¡¢885·Ï¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅöÆü¤Î±¿¹Ô¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Îó¼Ö¤ÎÀèÆ¬¤ò¤¢¤ï¤»¤ÆÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¾¯¤Î¥º¥ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¼õÉÕ½ªÎ»¸å¡¢¼ÖÎ¾¤Î¸«³Ø²ñ¾ì¤Ø¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ¾ì¤Ø¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¸«³Ø²ñ¤Î»þ´Ö¤òÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ÖÎ¾Á°¤Ç¤Î¼Ì¤ê¹þ¤ß¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¸«³Ø²ñ³«»Ï¸å¤ÎÌó10Ê¬´Ö¤Ï»£±Æ¥¨¥ê¥¢¤òÀ©¸Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Å¸¼¨¼ÖÎ¾¤Î¤¦¤Á1Îó¼Ö¤Î¤ß¡¢ÆÃµÞÎó¼Ö¤Î±¿Å¾Âæ¤ò³«Êü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£´¡¥Êç½¸¿Í°÷
³ÆÉô25Ì¾
¢¨³ÆÉô10Ì¾Ì¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¡¢³«ºÅ¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£µ¡¥»²²ÃÂÐ¾Ý¼Ô
¾®³ØÀ¸°Ê¾å¤ÎÊý
¢¨¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÆ±È¼¡Ê¿Í¿ôÊ¬¤Î¤´Í½Ìó¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨¹â¹»À¸°Ê¾å¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤ª°ì¿Í¤Ç¤Î»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ê¤¿¤À¤·18ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¿Æ¸¢¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¢¨°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¡¢¾®³ØÀ¸Ì¤Ëþ¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
£¶¡¥»²²ÃÆÃÅµ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡Ê¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Ò¤È¤Ä¡Ë
¢¨JR¶å½£¤ÎÎó¼Ö¤ä¥Ø¥Ã¥É¥Þー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ー¥Û¥ë¥Àー¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÅöÆü¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
£·¡¥»²²ÃÈñÍÑ¡¡¡¡¡¡
¤ª°ì¿ÍÍÍ¤¢¤¿¤ê¡§9,800±ß¡ÊÂç¿Í¡¦¤³¤É¤â¡Ò¾®³ØÀ¸¡ÓÆ±³Û¡Ë¢¨³ÆÉô¶¦ÄÌ
£¸¡¥Í½Ìó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡ËÍ½ÌóÊýË¡¡¡
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¸ÂÄê¡Ë¤Ë¤ÆÀèÃå½ç¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚJTB BÓKUN Í½Ìó¥µ¥¤¥È¡Û
https://widgets.bokun.io/online-sales/9f45d152-5771-4466-8821-9a964830296c/product-list/89182?page=1
¡Ê£²¡ËÍ½Ìó³«»ÏÆü»þ¡¡2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë9¡§30～
£¹¡¥¼è¾Ã¡¦»²²Ã¼ÔÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦»²²ÃÆü8ÆüÁ°¤Þ¤ÇÌµ¼ê¿ôÎÁ¤Ë¤Æ¼è¾Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Î¼è¾Ã¡¦ÊÖ¶â¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦»²²Ã¼Ô¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¼è¾Ã¸å¤ËºÆÍ½Ìó¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
10¡¥Ãí°Õ»ö¹à
¡¦¼õÉÕ»þ´Ö¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¡¢·¸°÷¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤¹¸ÀÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»²²Ã¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ÖÎ¾¤Î»£±Æ¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÉô¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤Î»£±Æ¤òÀ©¸Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£À©¸Â¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÌµÃÇ»£±Æ¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅöÆü¤Ï¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿¸«³Ø¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¼ÖÎ¾¸«³Ø¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸«³Ø¥¨¥ê¥¢³°¤«¤é¤Î¼ÖÎ¾¤Î¸«³Ø¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¸«³ØÃæ¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤´ÃåÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¥«ー¥ÈÅù¤Î¿þ¤Î¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉþ¡¢¥Òー¥ë¤Î¹â¤¤·¤¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¡¢¸üÄì¤Î·¤¤òÃåÍÑ¤ÎÊý¤Ï¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢°áÉþ¤¬ÌýÅù¤Ç±ø¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦±«Å·»þ¤Ë¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤´¼«¿È¤Ç±«¶ñÅù¤Î¤´½àÈ÷¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦°Å·¸õÅù¤Î½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤Î´ë²èÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê±«Å··è¹Ô¡Ë
¡¦¼ÖÎ¾±¿ÍÑ¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢Å¸¼¨¼ÖÎ¾¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÉÔÃí°ÕÅù¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤ä¥±¥¬¡¢°áÉþ¤ä·È¹ÔÉÊ¤ÎÂ»²õ¡¦±øÂ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅöÆü¤Ï¡¢µÏ¿¡¦PRÍÑ¤Ë»£±Æ¡¦Ï¿²»¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÅù¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë»£±Æ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¼ÖÎ¾¶èÆâ¤Ë¤ÏµÊ±ì½ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¼ÖÎ¾¶èÆâ¤Ç¤Î°û¿©¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¿åÊ¬Êäµë¤ò½ü¤¯¡Ë
¡¦¼ÖÎ¾¶èÆâ¤Ë¤ÏµÓÎ©Åù¤ÎÂç¤¤Ê²ÙÊª¤Ï»ý¤Á¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢»°µÓ¤Î¤´»ÈÍÑ¤â¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦°ÂÁ´¾å¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¸«³Ø¥¨¥ê¥¢¤ò»ØÄê¡Ê²¼¤êÊý¡¢½ÕÆü±ØÊý¸þ¤«¤é¡Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¸÷Àþ¡×Åù¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´´õË¾¤Ë¤Ï¤ª±þ¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÅÃìÅù¤ÎÀßÈ÷¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²Õ½ê¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÅÃì¤äÎÙÀÜ¤¹¤ë·úÊª¤Ê¤É¤Î±Æ¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÄÌ¾ï¶ÈÌ³¤Î½¾»ö¼ÔµÚ¤ÓÆ°Àþ´ÉÍý¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÍÑ¶ñ¡¢Ää»ß°ÌÃÖÌÜÉ¸¤ä¼Ö»ß¤áÅù¤ÎÀßÈ÷¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¼ÖÎ¾¤¬¼Ì¤ê¹þ¤à¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Á°¾ÈÅôÅÀÅô¤äÊý¸þËëÊÑ¹¹¤Ê¤É¡¢¸ÄÊÌ¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¤Ï¤ª±þ¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
11¡¥¤ªÌä¹ç¤»Àè
JR¶å½£¥È¥é¥Ù¥ë¥Ç¥¹¥¯¡Êhojin.reception-counter@jrkyushu.co.jp¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡¡9:30～16:00¡¡¢¨ÅÚÆü½ËÆüµÙ¶È
¤ªÌä¹ç¤»¤Ï¥áー¥ë¤Ç¤Î¤ß¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£