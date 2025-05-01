TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù POP UP SHOP in TOWER RECORDS¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
Ì¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¤Ï¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±¤Ç¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù POP UP SHOP in TOWER RECORDS¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
Ì¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ºä°æÃÒÀ®)¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù POP UP SHOP in TOWER RECORDS¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯5·î23Æü(¶â)～6·î8Æü(Æü)¤Þ¤Ç¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É ¿·½ÉÅ¹¡¢¤¢¤Ù¤ÎHoopÅ¹¡¢Ì¾¸Å²°¥Ñ¥ë¥³Å¹¡¢·×3Å¹ÊÞ¤È¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù POP UP SHOP in TOWER RECORDS¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù ¤Î¡ÖÀï¤¤¤Î¸å¤Ç¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ü´ÖÃæ¡¢¿·µ¬¥°¥Ã¥º¤òÂ¿¿ôÀè¹ÔÈÎÇä¤¹¤ëÂ¾¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¹ØÆþÆÃÅµ¤ÎÇÛÉÛ¤Ê¤É¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍèÅ¹¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù POP UP SHOP in TOWER RECORDS¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î23Æü(¶â)～6·î8Æü(Æü)
³«ºÅ¾ì½ê¡§¿·½ÉÅ¹/¤¢¤Ù¤ÎHoopÅ¹/Ì¾¸Å²°¥Ñ¥ë¥³Å¹/¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
Å¹ÊÞ¾ðÊó¡§https://tower.jp/store/
¢§¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù POP UP SHOP in TOWER RECORDS¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¢Íhttps://event.amnibus.com/shingeki-tower/
(https://event.amnibus.com/shingeki-tower/)
¢§¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆÃÀß¥Úー¥¸
¢Íhttps://tower.jp/article/feature_item/2025/05/01/4001
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î23Æü(¶â)～6·î8Æü(Æü)
¢¨¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¤ßÈÎÇä³«»Ï¤Ï10:00¤«¤é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¡Ú¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù POP UP SHOP in TOWER RECORDS¡×Æâ¤Ø¤Î¤´°ÆÆâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æþ¾ìÀ©¸Â¤äÀ°Íý·ô¤ÎÇÛÉÛ¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²¿Â´¤´Íý²ò¡¢¤´Î»¾µ¤ÎÄøµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀè¹ÔÈÎÇä¥°¥Ã¥º¾ðÊó¡Û
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· Àï¤¤¤Î¸å¤Çver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸(Á´8¼ï)
Ã±ÉÊ¡§550±ß(ÀÇ¹þ)/BOX¡§4,400±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨BOXÌ¤³«Éõ»þ¤Ë¸Â¤ê¡¢1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· Àï¤¤¤Î¸å¤Çver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É(Á´8¼ï)
Ã±ÉÊ¡§715±ß(ÀÇ¹þ)/BOX¡§5,720±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨BOXÌ¤³«Éõ»þ¤Ë¸Â¤ê¡¢1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· Àï¤¤¤Î¸å¤Çver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥Íー¥à¥×¥ìー¥È(Á´8¼ï)
Ã±ÉÊ¡§660±ß(ÀÇ¹þ)/BOX¡§5,280±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨BOXÌ¤³«Éõ»þ¤Ë¸Â¤ê¡¢1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· Àï¤¤¤Î¸å¤Çver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É(Á´8¼ï)
Ã±ÉÊ¡§275±ß(ÀÇ¹þ)/BOX¡§2,200±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨BOXÌ¤³«Éõ»þ¤Ë¸Â¤ê¡¢1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· Àï¤¤¤Î¸å¤Çver. ¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É2Ëç¥»¥Ã¥È(Á´4¼ï)
²Á³Ê¡§³Æ385±ß(ÀÇ¹þ)
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· Àï¤¤¤Î¸å¤Çver. ¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー(Á´4¼ï)
²Á³Ê¡§³Æ550±ß(ÀÇ¹þ)
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· Àï¤¤¤Î¸å¤Çver. 2Ï¢¥ï¥¤¥äー¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー(Á´4¼ï)
²Á³Ê¡§³Æ990±ß(ÀÇ¹þ)
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· Àï¤¤¤Î¸å¤Çver. 76mm¥Û¥í¥°¥é¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸(Á´4¼ï)
²Á³Ê¡§³Æ715±ß(ÀÇ¹þ)
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· Àï¤¤¤Î¸å¤Çver. BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É(Á´4¼ï)
²Á³Ê¡§³Æ1,980±ß(ÀÇ¹þ)
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· Àï¤¤¤Î¸å¤Çver. ÆÃÂç¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É(Á´4¼ï)
²Á³Ê¡§³Æ3,300±ß(ÀÇ¹þ)
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· Àï¤¤¤Î¸å¤Çver. A3¥Þ¥Ã¥È²Ã¹©¥Ý¥¹¥¿ー(Á´5¼ï)
²Á³Ê¡§³Æ880±ß (ÀÇ¹þ)
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹ver. 76mm¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸(Á´4¼ï)
²Á³Ê¡§³Æ715±ß (ÀÇ¹þ)
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹ver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É(Á´8¼ï)
²Á³Ê¡§Ã±ÉÊ¡§550±ß(ÀÇ¹þ)/BOX¡§4,400±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨BOXÌ¤³«Éõ»þ¤Ë¸Â¤ê¡¢1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¢¨1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¾¦ÉÊ¤òBOX¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï1BOX1ÅÀ¤Þ¤Ç¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÃ±ÉÊ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤ÏÆþ¤ê¿ô¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£BOX¤ÈÃ±ÉÊ¤Ç¤Î¾å¸Â°Ê¾å¤ÎÊ»ÍÑ¹ØÆþ¤ÏÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¾¦ÉÊ¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï³Æ¼ï1ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À©¸Â¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯²ò½ü¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀè¹ÔÈÎÇä¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¸åÆü¡¢ EC¥µ¥¤¥È¡ÖAMNIBUS¡×¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡×¤Ë¤Æ¼è¤ê°·¤¤Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸åÆü¤Î¼õÃí¤¬ÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢
¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÎÇä¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÃæ¤ËÄÉ²ÃÆþ²Ù¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¡ÚÆÃÅµ¾ðÊó£±.¡Û
¢§¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÅµ¡Ö¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(Á´9¼ï)¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
5·î23Æü(¶â)～6·î8Æü(Æü)¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò2,000±ß(ÀÇ¹þ)¤ªÇã¤¤¾å¤²¤´¤È¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÅµ¡Ö¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(Á´9¼ï)¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÈºÅ»ö½ªÎ»¸å¤ÎEC¥µ¥¤¥È¡ÖAMNIBUS¡×¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÇÛÉÛ¾ò·ï¤Ï1²ñ·×¤Î¹ç·×¶â³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô²ó¤Î¤ª²ñ·×¤Î¹ç»»¤Ï¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÊÉÊ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤Î¤¿¤á¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨·ÊÉÊ¤ÎÅ¾Çä¹Ô°Ù¤Ï¶Ø»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÆâÍÆ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¡ÚÆÃÅµ¾ðÊó£².¡Û
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¾¦ÉÊ¤òBOX¹ØÆþ¤ÇÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¤Ç¡¢¼¡¤Î¾¦ÉÊ¤òBOX¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ÀèÃå¤Ë¤ÆÆÃÅµ¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥ÉÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¸½ÃÏÈÎÇä¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤è¤êEC¥µ¥¤¥È¡ÖAMNIBUS¡×¤È¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢ÊÌ³¨ÊÁ¤ÎÆÃÅµ¥°¥Ã¥ºÉÕÂ°¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÉÁ¤²¼¤í¤· Àï¤¤¤Î¸å¤Çver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸(Á´8¼ï)
1BOX¹ØÆþ¤Ç¡ÖÉÁ¤²¼¤í¤· ¥ê¥ô¥¡¥¤ Àï¤¤¤Î¸å¤Çver. ¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸ ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨EC¥µ¥¤¥È¡ÖAMNIBUS¡×¤È¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢BOX¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖÉÁ¤²¼¤í¤· ¥¨¥ì¥ó Àï¤¤¤Î¸å¤Çver. ¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸ AMNIBUS¡õ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÆÃÅµ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÍ½Äê¤Î°Ù¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»ÍâÆü¤«¤éEC¥µ¥¤¥È¡ÖAMNIBUS¡×¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ç¤ÎÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¢§X¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅÃæ¡ª
¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù POP UP SHOP in TOWER RECORDS¡×¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
³ºÅö¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¡õAMNIBUS¤È¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É ¥¢¥Ë¥á ¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃêÁª¤Ç1Ì¾ÍÍ¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÅµ¡Ö¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(Á´9¼ï)¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖAMNIBUS ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¡¡https://x.com/AMNIBUS
¡Ö¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É ¥¢¥Ë¥á ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¡¡https://x.com/TOWER_Anime
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¢§¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¤ª´ê¤¤
¢¨°Ê²¼¤Î¹Ô°Ù¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦Å¹Æâ¤Ç¤Î¥°¥Ã¥º¸ò´¹¡¦¶âÁ¬¤òÍÑ¤¤¤¿¾ùÅÏ
¡¦Êª¤ò¾²¤Ë¹¤²¤ë¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù
¡¦ÄÌÏ©¾å¤Ç¤Î¤ªµÒÍÍÆ±»Î¤Ç¤Î¤ªÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¢§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://amnibus.com
https://x.com/AMNIBUS
¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Òarma bianca
½»½ê¡§¢©164-0013 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®3－35－13 335ÃæÌî¿·¶¶¥Ó¥ë3F
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à(https://armabianca.com/contact)¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ã´Åö¡§óîÆ£Ä¾¼ù
Mail¡§pr@armabianca.com
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
È¯¹Ô¸µ¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò arma bianca
Web¡¡¡¡¡¡¡¡http://armabianca.com/
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
(C)ëÝ»³ÁÏ¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×The Final SeasonÀ½ºî°Ñ°÷²ñ