¼«Å¾¼Ö¥Ñー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGORIX¡×¤¬¿·¾¦ÉÊ¤Î¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥Ã¥°(MT.FRO-3)¤ÎX¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ!!¡Ú～5/5(½Ë)AM11:59¤Þ¤Ç¡Û
¼«Å¾¼Ö¥Ñー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGORIX¡×¤Î¸ø¼°X¤Ç¡¢
2025Ç¯5·î1Æü(ÌÚ)～5·î5Æü(½Ë)AM11:59¤Þ¤Ç
¿·¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥Ã¥°(MT.FRO-3)¡×¤ÎX¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ!
±þÊç¾ò·ï¤Ï¡ÖGORIX¡×¸ø¼°X¤Ç¤Î¥Õ¥©¥íー¤ÈÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤Î¤¤¤¤¤Í¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¡ÖGORIX¡×¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥µ¥¤¥¯¥ë¾¦ÉÊ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òËè½µ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹!!
¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ
¾¦ÉÊÌ¾¡§GORIX ¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥Ã¥°(MT.FRO-3)
ÈÎÇäÀè¡§
¡üGORIX¸ø¼°¥¹¥È¥¢(³ÚÅ·)¡¡¢ª¡¡https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/mtfro3/
¡üGORIX¸ø¼°¥¹¥È¥¢(Yahoo¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°) ¢ª https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/mtfro3
¡üGORIX¸ø¼°¥¹¥È¥¢(Amazon) ¢ª https://www.amazon.co.jp/dp/B0DGP1NYK2
ÈÎÇä²Á³Ê¡§3,999±ß(ÀÇ¹þ Á÷ÎÁ¹þ) ¡öÈÎÇä²Á³Ê¤ÏÊÑÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÆâÍÆ
¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥Ã¥°
¥µ¥¤¥º
Ä¹¤µ 26cm¡ßÉý13.5cm¡ß¹â¤µ15cm
½ÅÎÌ
400g
ÍÆÎÌ
Ìó4L
ÂÑ²Ù½Å
ºÇÂç4kg
ÁÇºà
300D ¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥×¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë
¼èÉÕÊýË¡
4ÅÀ¸ÇÄêÊý¼°¡Ê¥Ï¥ó¥É¥ë2ÅÀ¡Ü¥¹¥Æ¥à1ÅÀ¡¢¥¹¥Æ¥àÊä¶¯¸ÇÄê: 1ÅÀ¡ÊÃÆÎÏ¥³ー¥É¡Ë
ÉÕÂ°ÉÊ
¥Õ¥¡¥¹¥ÊーÉÕ¤¥¤¥ó¥Êー¥Ýー¥Á¡Ê¥µ¥¤¥º: 6.9cm ¡ß 9.9cm¡Ë
¥«¥éー
¥Ö¥é¥Ã¥¯