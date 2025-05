ÈþÎï¤ÊÉÁ¤­µ¯¤³¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥°¥Ã¥º¤¬ÀªÂ·¤¤¡ª¡ÖAPEX LEGENDS(TM) VALT STORE¡×¤¬¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥í¥Õ¥È¤Ç³«ºÅ·èÄê¡ª

株式会社マズル

株式会社マズル(本社:東京都千代田区 代表取締役:近内 裕基)は、5月15日(木)より「APEX LEGENDS(TM) VAULT STORE Ver.2.0」を開催いたします。

■イベント概要

大人気イラストレーター「へいろー」が描く、APEX LEGENDSのレジェンドたちを新規に描き起こし!そのイラストを使用した魅力的なグッズを先行販売いたします。

■開催詳細

5月15日(木)~5月28日(水) 渋谷ロフト

6月11日(水)~6月24日(火) 栄ロフト

7月3日(木)~7月21日(月) 梅田ロフト

■商品ラインナップ

- 「APEX LEGENDS(TM)」へいろーイラストアクリルスタンド

全5種

各\1,650(税込)

※お一人さま1会計につき各5点まで

- 「APEX LEGENDS(TM)」へいろークリアファイル

全1種

\550(税込)

※お一人さま1会計につき5点まで

- 「APEX LEGENDS(TM)」へいろートレーディングスクエア缶バッジ

全5種 BOX5個入り ブラインド仕様

1PACK \550(税込)

1BOX \2,750(税込)

※お一人さま1会計につき5BOX(25PACK)まで

- 「APEX LEGENDS(TM)」へいろーマグカップ

全1種

\2,200(税込)

※お一人さま1会計につき5点まで

- 「APEX LEGENDS(TM)」へいろーダイカットステッカー

全5種

各\660(税込)

※お一人さま1会計につき各5点まで

他にも様々な「APEX LEGENDS(TM)」グッズを販売予定!

【商品購入特典】

1会計、2,500円(税込)お買い上げごとに描き起こしイラストを使用した「特製ステッカー(全5種)」をランダムで1枚プレゼントいたします。

特典サイズ:約W35mm × H70mm

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※レシート合算不可となります。

※ランダムでのお渡しとなるため、絵柄はお選びいただけません。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※特典の不良交換はお受けできかねますので、あらかじめご了承ください。

【マズルオンラインショップ】

注文受付期間:2025年8月1日(金)12:00~8月22日(金)23:59

お届け予定:2025年9月上旬

※在庫限りの商品がございますので、あらかじめご了承ください

※商品のお届け予定は状況により前後する場合がございます

イベント特設ページ:https://www.muzzle.co.jp/APEX-LEGENDS/20250515_vault-store2.0-loft/

マズル公式X:https://x.com/muzzle_incdot

マズルオンラインショップ:https://shop.muzzle.co.jp

(C)2025 Electronic Arts Inc. The Electronic Arts logo, Respawn, the Respawn logo, and Apex Legends are trademarks of Electronic Arts Inc.

Muzzle Inc. is an authorized Electronic Arts licensee.