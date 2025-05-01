Ä¶ÈþÎï¥«ー¥É¥Ð¥È¥ëRPG¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É ¥ª¥Ö ¥â¥ó¥¹¥¿ー¥º¡×¤¬13¼þÇ¯¡ª³§¤µ¤Þ¤Î¤´°¦¸Ü¤Ë´¶¼Õ¤·¹ë²Ú¥«ー¥É¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡Ö13th Anniversary ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¤Î±¿±Ä¡¦³«È¯¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Í¥Ã¥È¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´ä¾ë ÇÀ¡Ë¤Ï¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Í¥Ã¥È¥²ー¥à¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´ä¾ë ÇÀ¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É ¥ª¥Ö ¥â¥ó¥¹¥¿ー¥º¡×¤¬2025Ç¯5·î¤Ë13¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡13¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö13th Anniversary ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£13th Anniversary ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
1¡¥13th Anniversary ¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹
³«ºÅ´ü´Ö¡§5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00 ～ 5·î28Æü¡Ê¿å¡Ë12:00
´ü´ÖÃæ¤Î¥í¥°¥¤¥óÆü¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ºÇÂç1,500Gems¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ª
2¡¥13th Anniversary Casino
³«ºÅ´ü´Ö¡§5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00 ～ 5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00
13th Anniversary¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»È¤¤¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¥«ー¥É¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡ª
3¡¥13th Anniversary ¥¬¥Á¥ã
³«ºÅ´ü´Ö¡§5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë12:00 ～ 5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00
13¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¿Íµ¤¥¥ã¥é¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡ª¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥é¤¬°ú¤±¤ë¤«¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥²ー¥àÆâ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Þ¥¤¥Í¥Ã¥È¥²ー¥à¥¹¤ª¤è¤Ó¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É ¥ª¥Ö ¥â¥ó¥¹¥¿ー¥º¡×¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´°¦¸Ü¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢º£¸å¤â³§¤µ¤Þ¤ËÄ¹¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤µ¤é¤Ê¤ëÊâ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥ì¥¸¥§¥ó¥É ¥ª¥Ö ¥â¥ó¥¹¥¿ー¥º
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/38544/table/37_1_02d0f5c61318c774d6f6a5d4b32ef8ce.jpg ]
¡Ú¥Þ¥¤¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¡Û https://mynet.co.jp
³«È¯ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÎÎ°è¤Ç»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë¶È¡£
¥²ー¥àÎÎ°è¤Ç¤ÏÎß·×80ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¿¥¤¥È¥ë±¿±Ä¼ÂÀÓ¤ò¼´¤Ë¡¢½é´ü³«È¯¤«¤é±¿±Ä¼õÂ÷¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤«¤é¿Í·îÃ±°Ì¤Ç¤ÎÌòÌ³Äó¶¡¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¡£
¥¹¥Ýー¥ÄÎÎ°è¤Ç¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä¤ä¡¢Áª¼ê¤Î¼ÂÀ®ÀÓ¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¾¡ÇÔ¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¹¥Ýー¥Ä¤òÅ¸³«¡£¥Õ¥¡¥ó¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤È¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¤Î¿·¤¿¤Ê·Á¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢°Û¶È¼ï¸þ¤±¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëDigon¼Ò¤òÃæ¿´¤Ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Í¥Ã¥È ¹ÊóÃ´Åö
E-mail¡§pr@mynet.co.jp