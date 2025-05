¡ÚLINE GAME¡Û¡ØLINE¡§¥Ç¥£¥º¥Ëー ¥Ä¥à¥Ä¥à¡Ù¡¢5·î¤Ï¡Ö¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡×¤Î¿·¥Ä¥à¡Ö¥ì¥¤¡õBB-8¡×¤È¡Ö¥Ýー¡¦¥À¥á¥í¥ó¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡ª

LINE ヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社が運営するカジュアルパズルゲーム『LINE:ディズニー ツムツム』(iPhone・Android対応/無料)において、2025年5月1日(木)に「スター・ウォーズ」の新ツム「レイ&BB-8」「ポー・ダメロン」の2種類が期間限定で登場します。

『LINE:ディズニー ツムツム』では、2025年5月1日(木)に「スター・ウォーズ」続三部作より、期間限定の新ツム「レイ&BB-8」「ポー・ダメロン」の2種類が登場します。また、ゲーム内では、新イベント「STAR WARS TSUMTSUM EVENT」のほか、ツムツムのコンテンツ「ひろば」にて、ツムツムプレイヤー全員で目標達成に挑戦する「STAR WARS ファースト・オーダーと戦おう!」を開催します。さらに、「スター・ウォーズ」の新ツム登場を記念して、総勢185名様に抽選で「スター・ウォーズ」のリアルグッズが当たるプレゼントキャンペーンも実施します。

『LINE:ディズニー ツムツム』の最新情報は、ゲーム内の「お知らせ」、公式X(旧Twitter)でもお知らせします。

https://x.com/LINE_tsumtsum_j

■5月は「スター・ウォーズ」の新ツム「レイ&BB-8」「ポー・ダメロン」が登場

【登場期間】2025年5月1日(木)0:00~5月31日(土)23:59

※2025年5月1日(木)0:00~5月4日(日)10:59までプレミアムBOXで登場確率UP

【新ツム概要】

レイ&BB-8(期間限定/ペアツム):強いフォースを持つ「レイ」とボール型ドロイド「BB-8」

2種類のスキルを使えるよ!

レイのスキル:斜めライン状にツムを消すよ!

BB-8のスキル:少しの間ツムがつなげやすくなるよ!

レイ+BB-8のスキル:BB-8のスキル中にレイのスキルを使うとライン状消去!

使うたびに効果範囲が大きくなるよ!

ポー・ダメロン(期間限定):台頭するファースト・オーダーに立ち向かうレジスタンス

数ヶ所+画面中央のツムを消すよ!

■<予告>ゲーム内の新イベント「STAR WARS TSUMTSUM EVENT」開催

5月3日(土)より、ゲーム内にて新イベント「STAR WARS TSUMTSUM EVENT」を開催します。本イベントは、惑星をめぐりミッションに挑戦し、銀河の仲間たちを発見するとクリアしたエリアの数に応じてピンズ※がもらえます。全エリアクリアで限定プラチナピンズを獲得できます。また、ミッションをクリアするとピンズ以外にもスキルチケットなどのプレゼントが獲得できるチャンスがあります。プレミアムBOXとプレミアムBOX+から出る今月の新ツムすべてにキャラクターボーナスがつき、ミッションをクリアしやすくなります。

※ピンズとは、イベントクリアやハイスコアなど特定の条件を満たすともらえるゲーム内の称号です。入手したピンズはホーム画面やプロフィール画面に飾ることができます

【開催期間】2025年5月3日(土)11:00~5月31日(土)23:59

■<予告>ゲーム内のひろばイベント「STAR WARS ファースト・オーダーと戦おう!」開催

5月13日(火)より、ツムツムのコンテンツ「ひろば」にて、ツムツムプレイヤー全員でファースト・オーダーのツムと戦ってひろばを守るイベント「STAR WARS ファースト・オーダーと戦おう!」を開催します。自分の攻撃回数に応じて個人報酬も獲得できます。詳しい遊び方と報酬内容は、ゲーム内の「ひろば」にてご確認いただけます。

【開催期間】2025年5月13日(火)11:00~5月26日(月)10:59

※イベントは最新アプリへのアップデートが必要です

■「スター・ウォーズ」新ツム登場記念<その1>:応募キャンペーン

「スター・ウォーズ」の新ツム登場を記念して、「スター・ウォーズ」のリアルグッズが当たる応募キャンペーンをゲーム内で実施します。ゲーム内の「今日のミッション」をクリアするごとに応募券を獲得でき、任意の景品に応募することができます。さらに10枚応募するたびにメダル100枚がもらえます。キャンペーンの詳細および応募規約はゲーム内のキャンペーンページにてご確認ください。

【開催期間】2025年5月1日(木)11:00~5月31日(土)23:59

【応募期間】2025年5月1日(木)11:00~6月5日(木)23:59

【賞品】

・<A賞:50名様>『スター・ウォーズ ツムツム』【マルチパック】ジャバの宮殿

・<B賞:10名様>STAR WARS/ウォッチ(反乱軍)

・<C賞:5名様>『スター・ウォーズ』「BLACKシリーズ」フォースFXライトセーバー オビ=ワン・ケノービ[TVドラマ『オビ=ワン・ケノービ』]

・<D賞:30名様>【コスビ】スター・ウォーズ・コレクション ダース・ベイダー&ボバ・フェット&アナキン・スカイウォーカー

・<E賞:20名様>スキルチケット×1枚

・<F賞:50名様>プレミアムチケット×1枚

■「スター・ウォーズ」新ツム登場記念<その2>:Xフォロー&リポストキャンペーン

『LINE:ディズニー ツムツム』公式 Xアカウントにて、抽選で20名様に「【D-Made】アートパネル スター・ウォーズ R2-D2&グローグー」が当たるX(旧Twitter)フォロー&リポストキャンペーンを実施します。

【開催期間】2025年5月1日(木)13:00~5月7日(水)23:59

【参加方法】

1. 『LINE:ディズニー ツムツム』公式 Xアカウント(@LINE_tsumtsum_j)をフォローする

2. 『LINE:ディズニー ツムツム』公式 Xアカウントからポストされたキャンペーンポストをリポストする

※1、2の両方をおこなうことで本キャンペーンに参加されたことになります。1または2のみでは参加されたことになりません

【賞品】

・<20名様>【D-Made】アートパネル スター・ウォーズ R2-D2&グローグー

『LINE:ディズニー ツムツム』について

『LINE:ディズニー ツムツム』は、ディズニーのキャラクターを使ったディズニーストアのぬいぐるみ「TSUM TSUM」シリーズをテーマにしたカジュアルパズルゲームです。「ツム(ぬいぐるみ)」を3つ以上なぞって消していく手軽さや爽快感に加え、ディズニーキャラクターの愛らしいビジュアルが幅広いユーザー層から支持され、2014年1月29日に日本で先行公開以降、2014年7月1日にアメリカ・イギリスなどの欧米市場およびタイ・台湾などの東アジア市場を中心とする154の国と地域にて公開しています。2024年2月時点で、世界累計1億ダウンロードを突破しました。

<ゲーム概要>

タイトル名:LINE:ディズニー ツムツム

対応端末:iPhone/Android

対応言語:日本語/英語/中国語(繁体字)

サービス地域:全世界(一部地域を除く)

サービス開始日:2014年1月29日(日本語版)/2014年7月1日(英語版)

価格:無料(アイテム課金)

開発:NHN PlayArt 株式会社

運営:LINEヤフー株式会社

<著作権等表記> (C) Disney. (C) & (TM) Lucasfilm Ltd.

▼App Store http://itunes.apple.com/jp/app/id724594093

▼Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.LGTMTM

