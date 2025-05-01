jinjer¡¢¿·CEO¤Ë¸µZendesk¼ÒÄ¹¤ÎÉÚ±Ê ·ò¤¬½¢Ç¤CFO¡¦CCO¤â¿·¤¿¤Ë·Þ¤¨¡¢¡ØÂèÆóÁÏ¶È´ü¡Ù»ÏÆ°

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¡¦2016Ç¯¡¡Google Asia Pacific Pte.Ltd ¿·µ¬¸ÜµÒ³«È¯»ö¶ÈÉô ¡ÊËÜÉôÄ¹¢¨ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢»Ô¾ìÃ´Åö¡Ë
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