¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤³ÂçÀïÁè¡×±Ñ¸ìÈÇ10¼þÇ¯¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡ÖMission ImPAWsible¡×¤¬¹ñºÝÅª¸¢°Ò¤¢¤ëWebby Awards¤Ç¡ÖWebby People¡ìs Voice¡×¤ò¼õ¾Þ

ポノス株式会社(本社:京都府京都市、代表取締役:辻子依旦、以下「ポノス」)は、同社のスマートフォン向けゲームアプリ「にゃんこ大戦争」英語版10周年プロモーション「Mission ImPAWsible」が、インターネットにおける国際的な権威あるアワード「Webby Awards」のBest Use of Online Media部門で「Webby People's Voice」を受賞したことをお知らせいたします。

「Mission ImPAWsible」は、「にゃんこ大戦争」英語版10周年を記念して実施されたプロモーションキャンペーンです。

「にゃんこ大戦争」は不可能を可能に…いや、むしろ「ありえにゃい(imPAWsible)」ミッションとして、プレイヤーに「Cat Intelligence Agency(CIA)」のエージェントになってもらい、ゲーム内やソーシャルメディア上に散りばめられた手がかりを集め、10周年記念パーティーを妨害しようとガチャマシンを壊したスパイを特定するというストーリーが展開されました。

イベント期間中には、手がかりやヒント、動画、追加コンテンツなどが継続的に公開され、ゲーム内とソーシャルメディアを連動させた没入型のプロモーションとして、プレイヤーの高いエンゲージメントを獲得し、Webby Awardsにおいてもその革新性と創造性が評価されました。

Youtube動画再生リスト:https://www.youtube.com/playlist?list=PL7E-ViU0CxM4K9yYcvfHVc3fGZC9L2yCN

Webby Awardsについて

Webby Awardsは、1996年に設立され、今年で29回目を迎えるインターネットにおける国際的に最も権威あるアワードの一つです。

複数のカテゴリーでオンライン上の活動を表彰しており、国際デジタル芸術科学アカデミー(IADAS)による審査の「Webby Award」と、一般投票による「Webby People's Voice Award」の2種類の賞があります。

「にゃんこ大戦争」英語版10周年プロモーション「Mission ImPAWsible」は、Best Use of Online Media Advertising, Media & PRカテゴリーにて、一般投票によって選ばれる「Webby People's Voice Award」を受賞しました。

Webby Awards:https://www.webbyawards.com/

Best Use of Online Media Advertising, Media & PRカテゴリー 受賞者発表ページ:https://winners.webbyawards.com/winners/advertising-media-pr/media-campaigns/best-use-of-online-media?years=0

「にゃんこ大戦争」英語版(英語名:The Battle Cats)について

「The Battle Cats」は、ポノスが日本国内で運営するスマートフォン向けゲームアプリ「にゃんこ大戦争」の海外バージョンで、英語圏を中心に世界140カ国以上のApp Store・Google Play Storeにて配信中です。

2014年のリリースから今年で11周年を迎える本アプリにおいて、ポノスはグローバル市場を重視し、積極的な運営を展開しています。

『にゃんこ大戦争』英語版概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36495/table/602_1_9601503365214916e12e038f0bad3bfe.jpg ]

ポノスについて

ポノスは、1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL1億回(2025年2月現在)を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。

