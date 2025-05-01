¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖREJECT¡×APEXÉôÌç¤¬À¤³¦Âç²ñ¡¢ALGS Year 5 Open½Ð¾ì¡ª
¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹Ã»³æÆÌé¡¢°Ê²¼¡¢¡ÖREJECT¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖREJECT¡×¤ÎApex LegendsÉôÌç¤Ï¡¢2025Ç¯5·î1Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤è¤ê¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Âç²ñ¡ØApex Legends Global Series Year 5 Open¡Ê°Ê²¼¡¢ALGS OPEN¡Ë¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢ALGS Year 5 Championship¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¦¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤È¥Áー¥à¤Î·ëÂ«ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢À¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¤È´¤¤Þ¤¹¡£
Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤ÎÂ®Êó¤äÇÛ¿®¾ðÊó¤Ï¡¢REJECT¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ª¤è¤Ó¸ø¼°instagram¤Ë¤Æ¿ï»þÈ¯¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£
³§ÍÍ¤ÎÇ®¤¤±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÚApexÉôÌç¥í¥¹¥¿ー¡Û
¢£Euriece¡Ê@realEuriece(https://x.com/realEuriece) ¡Ë
¢£MiaK¡Ê@MiaKnightley(https://x.com/MiaKnightley) ¡Ë
¢£Raygh¡Ê@Raygh_fps(https://x.com/Raygh_fps) ¡Ë
¢£Wabu¡ÃCoach¡Ê@deep_learning_F(https://x.com/deep_learning_F) ¡Ë
¡ÚÂç²ñ³µÍ×¡Û
¢£Âç²ñÌ¾¡§Apex Legends Global Series Year 5 Open
¢£³«ºÅÆü¡§2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¢¨ÆüËÜ»þ´Ö¡§5·î2Æü¡Ê¶â¡Ë0:00¤è¤ê³«»ÏÍ½Äê
¢£³«ºÅÃÏ¡§¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º
¡ÚÇÛ¿®¾ðÊó¡Û
¢£Youtube¡§https://www.youtube.com/live/Y6qqYmPkAGk?si=wrZNY9f5WCFp0rUa
¢£Twitch¡§https://www.twitch.tv/esports_rage
¡ÚREJECT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
REJECT¤Ï2018 Ç¯È¯Â¤Î¥×¥íe ¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡£
À¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤Ê¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ê°·¤¤¡¢¸½ºß11¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÉôÌç¤òÊÝÍ¡£
Îß·×¾Þ¶â³ÍÆÀ³Û¹ñÆâ1°Ì¤Î¼ÂÎÏÇÉ¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¤Ç¤ÏÆüËÜ¥È¥Ã¥×¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡£
¡ØPUBG MOBILE¡ÙÉôÌç¤Ï12ÅÙ¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯¤ËÈá´ê¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¥Áー¥à½é¤ÎÀ¤³¦°ì¤ò³ÍÆÀ¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ØApex Legends¡ÙÉôÌç¤Ï¸ø¼°Âç²ñALGS Year4 Split1 Playoff¤Ë¤Æ¡¢APAC NORTHÃÏ°è½é¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦°ì¤ò³ÍÆÀ¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒREJECT ³µÍ×¡Û
¢£²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¡Ê¥ê¥¸¥§¥¯¥È¡Ë
¢£ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¹Ã»³æÆÌé
¢£ÀßÎ©¡§2018Ç¯12·î
¢£ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©105-0001 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç3ÃúÌÜ4-10 ¸×¥ÎÌç35¿¹¥Ó¥ë 8³¬
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§e¥¹¥Ýー¥Ä´ØÏ¢»ö¶È
¢£¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://REJECT.co.jp
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒREJECT
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§contact@REJECT.co.jp
ºÎÍÑ¥Úー¥¸¡§https://REJECT.co.jp/recruit/