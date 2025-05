MARK & LONA ¡ß MOVE.eBike ― ÅÔ»Ô¤ò¶î¤±¤ë¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÄó°Æ

株式会社キューブ

株式会社キューブ(本社:東京都港区、代表取締役:松村智明)が展開するゴルフアパレルブランド「MARK & LONA(マーク&ロナ)」は、日本発の電動アシスト自転車ブランド「MOVE.eBike(以下、MOVE)」とのコラボレーションモデルを、2025年4月25日(金)より予約販売いたします。

本モデルは、“都市を、旅するように”日常と非日常をシームレスに結ぶMOVEのモビリティ哲学と、MARK & LONAの「DST COLLECTION」が掲げる“旅するゴルファーのためのスタイル”から着想を得た、トラベル・移動のコンセプトが融合したコラボレーション。

MOVEの先進技術とMARK & LONAのクリエイティブが、日常の移動をラグジュアリーな体験へと昇華させます。

ベース車両には、街乗りからロングライドまで幅広く対応する高性能モデル【MOVE XS】を採用。

スタイリッシュなフォルムと折りたたみ機能を両立した設計に、MARK & LONAオリジナルのカモフラージュグラフィックを施した限定モデルとなります。

カラーバリエーションは、都会的でハイブリッドをテーマとする、ホワイト×ネオングリーンの「ネオンカモ」とアウトドアテイストをテーマとする、ベージュ×カーキを基調にした「ミリタリーカモ」を展開。ライフスタイルやシーンに合わせた選択が可能です。

いずれも完全オーダーメイドによる受注生産で、1台ずつ丁寧に組み上げたうえで、フルメンテナンスを施してからお届けいたします。

*型式認定証取得済。道路交通法令の基準に適合した「電動アシスト自転車」であることを国家公安委員会(警察庁)が認定しております。

さらに今回の発売に際し、限定商品として機能性とファッション性を兼ね備えたアパレルや、デイリーユースでも活躍するボディバッグなども同時発売。

新しい都市型モビリティスタイルをお楽しみください。

詳細を見る :https://www.markandlona.com/25s_e-bike/

<商品のご紹介> MOVE XS - MARK & LONA Edition

カラー:WHITE 金額:\550,000(税込)カラー:BEIGE 金額:\550,000(税込)

◼︎最高アシスト速度・・・日本の道路交通法に適法、24km/hを超えるとアシスト機能(モーター)が完全に停止します。

◼︎350wモーター・・・一般的な電動アシスト自転車より強力な350Wモーターを装備。後輪に配置している事で、後ろから押されるようなアシスト機能を発揮します。

◼︎ファットタイヤ・・・太さ約4インチの極太タイヤは通常MTBの約2倍で、接地面積を広く持ち、安定した走行性を保持します。

◼︎サスペンション・・・フロント、リアともにコイルサスペンションを装備。路面の凹凸によるショックを軽減し、安定した走行性能を保ち、ロングサイクル時の疲労を軽減します。また平地での高速走行時に適したモードとしてフロントサスを固定するロック機能も装備しています。

◼︎アシスト調整・・・走行環境に応じて5段階の電動アシスト調整が可能。ハンドルに取付けられた【±】スイッチで調整、スマートモニターで視認します。

◼︎7段階ギア・・・シマノ製の7段変速ギアを搭載、電動アシスト5段階との組み合わせでは35段階の調整幅となり、勾配や路面環境に最適な走行が可能です。また、軽量ギアはバッテリーが切れた時にもスムーズなペダル走行が可能なギア比に設定しています。

◼︎バッテリー・・・MOVE専用の高機能バッテリーを搭載、4~5時間の充電でフル充電し、最大約80kmの通常走行が可能です。

◼︎型式認定証取得済・・・道路交通法令の基準に適合した「電動アシスト自転車」であることを国家公安委員会(警察庁)が認定しております。

Destination Half-Zip Nylon Blouson カラー:L.GREY/BLACK サイズ:44/46/48/50 金額:73,700円(税込)Destination Nylon Utility Pants カラー:L.GREY/BLACK サイズ:44/46/48/50 金額:60,500円(税込)Destination Active long Tee カラー:WHITE/BLACK サイズ:44/46/48/50 金額:18,700円(税込)Destination Active Tee カラー:WHITE/BLACK サイズ:44/46/48/50 金額:18,700円(税込)Destination Waist Pouch カラー:WHITE/BLACK 金額:18,700円(税込) ※5月下旬発売

<青山店限定商品のご紹介>

Destination EX Half-Zip Nylon Blousonカラー:BLACKサイズ:44/46/48/50金額:73,700円(税込)Destination EX Active Tee カラー:WHITE/BLACKサイズ:44/46/48/50金額:16,500円(税込)Destination EX Parka カラー:GREY/BLACKサイズ:44/46/48/50金額:27,500円(税込)

<展開店舗一覧>

MARK & LONA 青山店

MARK & LONA 表参道ヒルズ店

MARK & LONA GINZA SIX店

MARK & LONA 松坂屋名古屋店

MARK & LONA 阪急うめだ店

MARK & LONA 大丸心斎橋店

MARK & LONA 福岡岩田屋店

MARK & LONA 大丸札幌店

公式オンラインストア(https://www.markandlona.com/c/top)

<MARK & LONAについて>

保守的なスタイルが常識だったゴルフウェアの世界に、独特なデザイン感覚を持ち込み、世界に類のない “Luxury Golf”というコンセプトを築いたマークアンドロナ。スタートと同時にユニークなコレクションを発表し、ゴルフアパレルとは思えない斬新なデザインでありながらも、上質な素材と高い機能性を追求し、妥協のないモノ作りを行ってきました。また、毎シーズン展開されるユニークなコラボレーションは、世界的に著名なキャラクターやミュージシャン、マニアックなゴルフギアからフィギュアまで幅広く展開する。ブランド設立から10年以上経った今でも唯一無二の存在として注目され続けています。2018年の“10 YEARS ANNIVERSARY”を期にブランド初のアンバサダーとして木村拓哉氏を迎え、“ゴルフに自由を” をスローガンに世界に向け更なる挑戦と改革を発信し続けています。



<DST COLLECTIONについて>

DSTコレクションは、世界を旅するゴルフ愛好家のために開発されたアパレルとアクセサリーのシリーズです。

ラウンドはもちろんワンマイルウェアとして、そして旅行中の機内でも快適に過ごす楽しむことができるようにデザインされた軽量で高い機能性を兼ね備えたアパレルを中心に、デイリーに使用できるバックパックや旅行中の移動をスムーズにし大切なゴルフ用具を保護する耐久性と機能性に優れたゴルフバッグ用のトラベルケースなどのアクセサリーを展開。

旅を愛し、常に新しい地平を求めるゴルファーにとって、理想的な選択肢を提供します。

DSTの名称は、「DESTINATION」(目的地)から採られており、ゴルフと新しい旅のスタイルを開拓するための理想的な選択肢です。

<MOVE.eBikeについて>

「MOVE.eBike」は、日本のe-Bike専門のブランドです。MOVE社は、「MOVE FORWARD」をMISSIONとして、下記の3つを基本理念としてお客様へ新しいライフスタイルを提案するために運営しています。

【基本理念】

・MOVE(感動):製品を通じて、感動の移動体験を。

・COOL(デザイン):すべてをスタイリッシュでシンプルに。

・CLOSE(誠実):プロダクトもお客様にも誠実なブランドへ。

「MOVE.eBike」が日本中のみなさまに愛され、お客様に対してサポーティブで、E-Bikeライフがもっと充実し、感動的な移動体験を創ることができるよう努めてまいります。