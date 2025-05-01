¡Ú²È¤Ç¤â³°¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡Û¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Î¡Ø³Ø¸¦¤Î¥Ê¥ó¥×¥ì¡ª¡ÙÁÏ´©¡ª¡¡¼ê±þ¤¨ËþÅÀ¤Î120Ìä¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿3ºý¡Ú½éµé¡¦Ãæµé¡¦¾åµé¡Û¤òÆ±»þÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛêÃ£Ìé¡Ë¤Ï¡¢¡Ø³Ø¸¦¤Î¥Ê¥ó¥×¥ì¡ª¡Ù¤òÁÏ´©¤·¡¢¥·¥êー¥º3ºý¡Ê½éµé¡¢Ãæµé¡¢¾åµé¡Ë¤ò2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÉý¹¤¤ÁØ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¥Ê¥ó¥Ðー¥×¥ìー¥¹¡×¤Î¿·¥·¥êー¥º¤¬ÃÂÀ¸¡ª
À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¿ôÍý¥Ñ¥º¥ë¡Ö¥Ê¥ó¥Ðー¥×¥ìー¥¹¡×¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥Ê¥ó¥×¥ì¡×¡£´öÅÙ¤È¤Ê¤¯Ç®¤¤¥Öー¥à¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤Î»×¹ÍÎÏ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ä¥·¥Ë¥¢¤ÎÇ¾¥È¥ì¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ç¯Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£9¡ß9¤Î¥Þ¥¹ÌÜ¤Ë1～9¤Î¿ô»ú¤¬Æþ¤ë¤À¤±¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤µ¤Ê¤¬¤é¡¢ËÄÂç¤Ê¥Ñ¥¿ー¥ó¤äÆñ°×ÅÙ¡¢ÌÌÇò¤µ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤Î±ü¿¼¤µ¤¬¿Íµ¤¤Î¥Ò¥ß¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡¢¿ôÍý·Ï¥Ñ¥º¥ë¤ÎÃ£¿Í¡ÖP.¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡×¤µ¤ó¤¬¿·¤¿¤ËÁ´Ìä¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤â¼ê·Ú¤Ê¿·½ñ¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢²È¤Ç¤â³°¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Æñ°×ÅÙ¤Ï¡Ö½éµé¡¦Ãæµé¡¦¾åµé¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢3ºý¤òÆ±ÆüÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Gakken¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼ê±þ¤¨ËþÅÀ¤Î¥Ê¥ó¥×¥ì¤ò1¥Úー¥¸1Ìä¤º¤Ä¡¢¤®¤Ã¤·¤êÁ´120Ìä¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Æ½ñ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤À¤ó¤À¤óÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÌäÂê¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯ÏÓÁ°¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Î¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ï
¢£¥·¥êー¥º¶¦ÄÌ
ÊÔ¡§Gakken
Äê²Á¡§800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë
È½·¿¡§¿·½ñ¡¿144¥Úー¥¸
ÅÅ»ÒÈÇ¡§¤Ê¤·
È¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò Gakken
¢£¡Ø³Ø¸¦¤Î¥Ê¥ó¥×¥ì¡ª¡¡½éµé1¡Ù
ISBN¡§978-4-05-802483-6
³Ø¸¦½ÐÈÇ¥µ¥¤¥È¡§https://hon.gakken.jp/book/2380248300(https://hon.gakken.jp/book/2380248300)
¡Ú¤´¹ØÆþ¤Ï¥³¥Á¥é¡Û
Amazon¡¡https://www.amazon.co.jp/dp/4058024836/(https://www.amazon.co.jp/dp/4058024836/)
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡https://books.rakuten.co.jp/rb/18142612/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18142612/)
¢£¡Ø³Ø¸¦¤Î¥Ê¥ó¥×¥ì¡ª¡¡Ãæµé1¡Ù
ISBN¡§978-4-05-802484-3
³Ø¸¦½ÐÈÇ¥µ¥¤¥È¡§https://hon.gakken.jp/book/2380248400(https://hon.gakken.jp/book/2380248400)
¡Ú¤´¹ØÆþ¤Ï¥³¥Á¥é¡Û
Amazon¡¡https://www.amazon.co.jp/dp/4058024844/(https://www.amazon.co.jp/dp/4058024844/)
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡https://books.rakuten.co.jp/rb/18142611/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18142611/)
¢£¡Ø³Ø¸¦¤Î¥Ê¥ó¥×¥ì¡ª¡¡¾åµé1¡Ù
ISBN¡§978-4-05-802485-0
³Ø¸¦½ÐÈÇ¥µ¥¤¥È¡§https://hon.gakken.jp/book/2380248500(https://hon.gakken.jp/book/2380248500)
¡Ú¤´¹ØÆþ¤Ï¥³¥Á¥é¡Û
Amazon¡¡https://www.amazon.co.jp/dp/4058024852/(https://www.amazon.co.jp/dp/4058024852/)
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡https://books.rakuten.co.jp/rb/18142609/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18142609/)
¢£³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊGakken Inc.¡Ë
https://www.corp-gakken.co.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛê Ã£Ìé
¡¦Ë¡¿ÍÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2009Ç¯1·î13Æü¡Ê2022Ç¯10·î1Æü¾¦¹æÊÑ¹¹¡Ë
¡¦»ñËÜ¶â¡§50É´Ëü±ß
¡¦½êºß½»½ê¡§¢©141-8416 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§½ÐÈÇ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»ö¶È¡¢°åÎÅ¡¦´Ç¸î½ÐÈÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±à¡¦³Ø¹»¸þ¤±»ö¶È¡¢¶µ¼¼´ØÏ¢»ö¶È¡¢EC¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ö¶È¡¢¹¹ð»ö¶È¤òÅ¸³«
¢£³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊGAKKEN HOLDINGS CO., LTD.¡Ë
https://www.gakken.co.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶ Çî¾¼
¡¦Ë¡¿ÍÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§1947Ç¯3·î31Æü
¡¦»ñËÜ¶â¡§19,817É´Ëü±ß
¡¦Çä¾å¹â¡§1,855²¯±ß¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò79¼Ò¡Ê2024Ç¯9·î´ü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9470¡Ë
¡¦½êºß½»½ê¡§¢©141-8510 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6431-1001¡ÊÂåÉ½¡Ë
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§1946Ç¯ÁÏ¶È¤Î¶µ°é¡¦°åÎÅÊ¡»ã´ØÏ¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë»ý³ô²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ°éÊ¬Ìî¡§¡Ö³Ø¸¦¶µ¼¼¡×¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¶µ¼¼¡¦³Ø½¬½Î»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³Ø½¬¶µºà¤Ê¤É¤Î½ÐÈÇ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ²Ê½ñ¡¦ÊÝ°éÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Î±à¡¦³Ø¹»»ö¶È¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°åÎÅÊ¡»ãÊ¬Ìî¡§¥µー¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ç§ÃÎ¾É¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÝ°é±à¡¦³ØÆ¸¤Ê¤É¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç»ö¶È¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¡§150¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç³èÆ°¡¦»ö¶ÈÅ¸³«