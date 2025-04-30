¥¥Ó¥Æ¥¯¡¢¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½ÑÅý¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à£È£Á£Ô£Ó¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡¡¥Õ¥êー¥È´ÉÍýµ¡Ç½¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥Ó¥Æ¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎÓËàÍü²Ö¡¢µÈ³¤ÃÒ¹¸¡¢°Ê²¼¥¥Ó¥Æ¥¯¡Ë¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯£´·î¤Ë¼«¼Ò³«È¯¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÍÑ±ó³ÖÀ©¸æ¥µー¥Ó¥¹HATS¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢¥Õ¥êー¥È´ÉÍýµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾®·¿¤Ç°Â²Á¤ÊÈÂÁ÷¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÊ£¿ôÂæÍÑ¤¤¤Æ°Â²Á¤«¤ÄÅ¬±þÀ¤Î¹â¤¤ÈÂÁ÷¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·µ¡Ç½¡Ê£È£Á£Ô£Ó¥Õ¥êー¥È¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡Ë¤Î³µÍ×
HATS¤Î¥Õ¥êー¥È¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤È¤Ï¡¢Ê£¿ôÂæ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÅý¹ç´ÉÍý¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÊªÎ®¡¦ÈÂÁ÷¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£±ó³Ö¥µ¥Ýー¥Èµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾ì¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥ëー¥È¸¡Æ¤¡¢ÅöÌÌ¤Î²ÔÆ¯¾õ¶·¤ÎÇÄ°®¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸»þ¤Ë¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹©¾ì¡¦ÁÒ¸Ë¡¦°åÎÅ»ÜÀß¤Ê¤É¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥àー¥º¤«¤Ä°ÂÁ´¤ÊÈÂÁ÷¶ÈÌ³¤ò¼Â¸½¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ÎºÇÂç²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
£È£Á£Ô£Ó¥Õ¥êー¥È¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ôÂæ¤Î·ÐÏ©¤ÎÀß·×¤ä¸òº¹ÅÀ¤Ç¤ÎÄ´Ää¤Îµ¡Ç½¤ò¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¾å¤Î£Ç£Õ£É¤ÇÁàºî²ÄÇ½
Ê£¿ôÂæ¤ÎÏ¢·È¤ËÉ¬Í×¤Ê°Ê²¼¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸òº¹ÅÀ¤Ç¤ÎÊ£¿ôÂæ¿¯Æþ¤ÎÀ©¸æ
ÂÞ¾®Ï©¤Ç¤ÎÊ£¿ôÂæ¿¯Æþ¤ÎÀ©¸æ
¶¹¤¤ÄÌÏ©¤Ç¤Î¸ò¸ßÄÌ¹Ô¤äÊ£¿ôÂæ¿¯Æþ¤òÀ©¸æ
ºÇ´ó¤ê¤Îµ¡ÂÎ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·
£È£Á£Ô£Ó¥Õ¥êー¥È¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿ÈÂÁ÷¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆÃÄ¹
ÆÃÄ¹£±.¡¡°Â²Á¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤äÂæ¿ô¤ÎÁý¸º¤¬ÍÆ°×
ÆÃÄ¹£². Ê£¿ôÍÑÅÓ¤Ø¤Î»È¤¤¤Þ¤ï¤·¤¬ÍÆ°×
µ¡ÂÎ¤ò¼ê¤Ç±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ê·ÐÏ©¤äÆÃÄê¤ÎÆ°ºî¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¡Ë¤ÎÊÑ¹¹¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄ¹£³. ¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Ê¤¯¤È¤â¹âÅÙ¤Ê»È¤¤¤³¤Ê¤·¤¬¤Ç¤¤ë
¥Õ¥êー¥È¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Îµ¡Ç½¤Ç¡¢¸·Ì©¤Ê·ÐÏ©¤Î»ØÄê¤È¡¢¼«Î§Åª¤Ê°ÜÆ°¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ê¥âー¥È¥µ¥Ýー¥È¥×¥é¥ó¡ÊÊÌÅÓ·ÀÌó¡Ë¤Ç¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾®·¿Ê£¿ôÈÂÁ÷¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»È¤¤Êý
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=71dSNqx6uiI ]
¢£¥¥Ó¥Æ¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅìµþÂç³Ø¤Î¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¸¦µæ¼¼JSK¡Ê¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¹©³Ø¸¦µæ¼¼¡Ë½Ð¿È¼Ô¤ò¼ç¤È¤·¤Æ2011Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¡¢ÃÎÇ½¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯¤ä¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È±ó³ÖÀ©¸æ¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¢ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£²ñ¼ÒÌ¾¡Ö¥¥Ó¥Æ¥¯¡×¤Î¡Ö¥¥Ó¡×¤Ï¿´¤Î¡Öµ¡Èù¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÆÀ°Õ¤Êµ»½Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹µ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤È±ó³Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥ê¥âー¥È¤Ç¤ÎÆ¯¤Êý¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤Î²ò·è¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤Î²ò·è¡¦³èÍÑ¤ò¤È¤â¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¥Ó¥Æ¥¯
½êºßÃÏ¡§¢©141-0001¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èËÌÉÊÀî¸ÞÃúÌÜ7ÈÖ14¹æ¥°¥íー¥ê¥¢½éÊæ¸æÅÂ»³£±³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÎÓ ËàÍü²Ö¡Ê¤Ï¤ä¤·¡¡¤Þ¤ê¤«¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡µÈ³¤ ÃÒ¹¸¡Ê¤è¤·¤«¤¤¡¡¤È¤â¤¢¤¡Ë
ÀßÎ©¡§2011Ç¯11·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡Ê£±¡Ë¥í¥Ü¥Ã¥È±ó³ÖÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à´ë²è¡¦³«È¯
¡Ê£²¡Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¼õÂ÷³«È¯
URL¡§https://qibitech.com/
¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥Ó¥Æ¥¯¡¡ÎÓ¡¦¾¾°æ
e-mail¡§promotion¡÷qibitech.com