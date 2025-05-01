»ý¤Á±¿¤Ó´ÊÃ±¡ªËèÆü¤Î¥ªー¥é¥ë¥±¥¢¤ò¤â¤Ã¤È¼ê·Ú¤Ë ¥ä¥Þ¥À¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥ªー¥é¥ë¥¦¥©¥Ã¥·¥ãー¿·È¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥À¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ·ó CEO¡§»³ÅÄ ¾º¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¥ä¥Þ¥À¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ªー¥é¥ë¥¦¥©¥Ã¥·¥ãー¤òÁ´¹ñ¤Î¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¡¦¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¡¦¥Þ¥Ä¥ä¥Ç¥ó¥Å¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤ª¤è¤Ó¥ä¥Þ¥À¥¦¥§¥Ö¥³¥à¡ÊEC¥µ¥¤¥È¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó´ÊÃ±
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ç¼«Âð¤Ç¤â³°½ÐÀè¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¥ªー¥é¥ë¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³ー¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¥±ー¥Ö¥ë¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£1²ó¤Î½¼ÅÅ¤ÇÌó1½µ´Ö»È¤¨¤ë¤¿¤á¡¢½¼ÅÅ¤Î¼ê´Ö¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½¼ÅÅ¥±ー¥Ö¥ë¡¦¥Î¥º¥ë¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤¨¤ëÙû¿å²Ã¹©ºÑ¤ß¼ýÇ¼¥±ー¥¹ÉÕ¤¤Ç½ÐÄ¥Àè¤äÎ¹¹ÔÀè¤Ø¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º
1²ó¤Î½¼ÅÅ¤ÇÌó1½µ´Ö»ÈÍÑ²ÄÇ½¢¨1
¤Ï¤Ã¿å²Ã¹©¤Î¼ýÇ¼¥±ー¥¹¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó´ÊÃ±
¢¨1 »ÈÍÑ¾ò·ï¡§Ä«¡¦Ãë¡¦Ìë¤Î1Æü3²ó¡¢Ëþ¿å¤Î¿å¥¿¥ó¥¯¤ò¶õ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç
¢£¶ËºÙ¥Î¥º¥ë¤Ç»õ´Ö¤Î±ø¤ì¤òÀö¾ô
¶ËºÙ¥Î¥º¥ë¤Ç»õ¥Ö¥é¥·¤Ç¤ÏÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤»õ´Ö¤Î±ø¤ì¤òÀö¾ô¤·¤Þ¤¹¡£¥Î¥º¥ë¤Ï360¡ë²óÅ¾¤¹¤ë¤¿¤á¡¢
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤ò¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÀö¾ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌÇä¤Î¸ò´¹¥Î¥º¥ë¤Ï¥¯¥ê¥¢¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤Î
2¿§Æþ¤ê¤Ç²ÈÄíÆâ¤Ç¤â»È¤¤Ê¬¤±¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ÅÍÍ°ìÍ÷¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/82557/table/899_1_e2fcb79d7696a69f4264940c62d74d36.jpg ]
¢¨2 ¾ï²¹¤Î¿åÆ»¿å¡ÊÀÅ¿å¡Ë¤Î¿å¿¼1m¤Î¾ì½ê¤Ë30Ê¬´Ö¿»¿å¤µ¤»¤Æ¤âÆâÉô¤Ë¿å¤¬¿»Æþ¤·¤Ê¤¤ÀÇ½