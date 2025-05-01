¾®¼¼Å¯ºÈ¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖAicong¡×¿·¥á¥ó¥Ðー¡õ¿·µ¬¥æ¥Ë¥Ã¥È¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËJOYSOUND¤Î¡Ö¤¦¤¿¥¹¥Æ°²è¡×¤Ç¥¨¥ó¥È¥êー¡ª
JOYSOUND¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¯¥·¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§Ì¾¸Å²°»Ô¿ðÊæ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿åÃ« Ì÷¡Ë¤Ï¡¢HppRecords¹çÆ±²ñ¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¾®¼¼Å¯ºÈ¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖAicong¡×¿·¥á¥ó¥Ðー¡õ¿·µ¬¥æ¥Ë¥Ã¥È¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢ËÜÆü5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¡¢JOYSOUND¤ÎÂÐ¾Ýµ¡¼ï¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»£±Æµ¡Ç½¡Ö¤¦¤¿¥¹¥Æ°²è¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¨¥ó¥È¥êー¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦¾®¼¼Å¯ºÈ¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖAicong¡×¿·¥á¥ó¥Ðー¡õ¿·µ¬¥æ¥Ë¥Ã¥È¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó supported by JOYSOUND
JOYSOUNDÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://www.joysound.com/web/s/campaign/1408/
¾®¼¼Å¯ºÈ»á¤¬¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖAicong¡Ú¥¢¥¤¥³¥ó¡Û¡×¡£2025Ç¯½©¤Ë¤Ï¿·À¸¡ÖAicong¡×¤È¤·¤Æ¾®¼¼Å¯ºÈºî»ìºî¶Ê¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¿·¶ÊÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¿·µ¬¥á¥ó¥Ðー3Ì¾¡¢¡Ö¿·µ¬¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¿ôÌ¾¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ½ª¿³ºº¤Ï¡¢2025Ç¯7·î5Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó±þÊç´ü´Ö¤Ï¡¢5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ç¤¹¡£±þÊç»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï18ºÐ°Ê¾å¤Ç³èÆ°¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë½÷À¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¥ì¥³ー¥É¥áー¥«ー¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢ ²»³Ú½ÐÈÇ¼ÒÅù¤È¤Î·ÀÌó¤Î¤Ê¤¤Êý¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¹ç³ÊÈ¯É½¤Þ¤Ç¤Ë¸½»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤Ç¤¤ëÊýÅù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£JOYSOUND¤ÎÂÐ¾Ýµ¡¼ï¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¤¦¤¿¥¹¥Æ°²è¡×¤Ç¡¢ÆÀ°Õ¤Ê³Ú¶Ê¤ò²Î¾§¤¹¤ë¼«¿È¤Î»Ñ¤ò»£±Æ¤·¡¢±þÊçÊýË¡¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥È¥êー¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ì´¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤ò·ü¤±¤¿¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡¢¤¼¤Ò¤ª¶á¤¯¤Î¥«¥é¥ª¥±¥ëー¥à¤«¤é¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡á¡á¡¡¾®¼¼Å¯ºÈ¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖAicong¡×¿·¥á¥ó¥Ðー¡õ¿·µ¬¥æ¥Ë¥Ã¥È¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
supported by JOYSOUND¡¡³µÍ×¡¡¡¡¡á¡á
¢¡¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó±þÊç´ü´Ö
2025Ç¯5·î1Æü(ÌÚ) 11:00～2025Ç¯5·î31Æü(ÅÚ) 23:59
¢¡Áª¹Í¥Õ¥íー
£±.1¼¡Áª¹Í¡§½ñÎàÁª¹Í¡Ê¤¦¤¿¥¹¥Æ°²è°Ê³°¤Î±þÊç¥¨¥ó¥È¥êー¤Î½ñÎàÁª¹Í¡Ë
¢¨¤¦¤¿¥¹¥Æ°²è¤Ç¤Î±þÊç¥¨¥ó¥È¥êー¤Ï1¼¡Áª¹ÍÌÈ½ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
£².2¼¡Áª¹Í¡§¤¦¤¿¥¹¥Æ°²è¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊLINE¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅÅÏÃ¡¦¥áー¥ë¡¦Æ°²èÅù¡ËÁª¹Í
¢¨2¼¡Áª¹Í¤Î¹çÈÝ·ë²Ì¤ò¥áー¥ë¡¦SNS¡¦LINEÅù¤Ë¤ÆÄÌÃÎ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
£³.ºÇ½ªÁª¹Í¡§2025Ç¯7·î5Æü¡ÊÅÚ¡ËÅÔÆâË¿½ê¤Ë¤ÆÍ½Äê¡Ê¸òÄÌÈñ¤Ï¤´ÉéÃ´¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¢¨ºÇ½ªÁª¹Í¤Î¾ì½ê¡¦»þ´Ö¡¦¿³ººÆâÍÆÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄÌ²á¤µ¤ì¤¿Êý¤ËÊÌÅÓ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ºÇ½ªÁª¹Í¤ÏÅìµþ¤ÇÂÐÌÌ¤Ë¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¿³ºº²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤Î¸òÄÌÈñ¤Ï¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ºÇ½ªÁª¹Í¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®Åù¤Ë¤Æ°ìÈÌ¤ÎÊý¤ÎÁª¹Í¡¦±þ±ç¼Ô¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë·Á¼°¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡Êç½¸Í×¹à¡§
¡¦18ºÐ°Ê¾å¤Ç³èÆ°¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë½÷À
¡¦¿´¿È¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ê½÷À
¡¦Â¾¼Ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¡¢¥ì¥³ー¥É²ñ¼Ò¤Ê¤É¤È¤Î·ÀÌó¤¬¤Ê¤¤Êý¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¹ç³ÊÈ¯É½¤Þ¤Ç¤Ë¸½»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤Ç¤¤ëÊý
¡¦¹ç³Ê¸å¡¢´ØÅì¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëÊý¡£ÃÏÊý¤ÎÊý¤Ï¹ç³Ê¸åÅìµþ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤ëÊý
¡¦¹ç³Ê¤ÈÆ±»þ¤ËHppRecords¹çÆ±²ñ¼Ò¤È½êÂ°·ÀÌó¤¬¤Ç¤¤ëÊý
¢¡¹ç³Ê¸å¤ÎÂÔ¶ø»ö¹àÅù
¡¦ºÇ½ª¥á¥ó¥Ðー¤Ë¹ç³Ê¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï³èÆ°³«»Ï¤è¤ê15Ëü±ß/·î¤ò»Ùµë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ï´ðËÜ¶Ø»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦²ÃÆþ1Ç¯¸å¤è¤êÊâ¹çÀ©(À®ÀÓ¤Ë¤è¤ê)¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½êÂ°·ÀÌó»þ¤ËHppRecords¹çÆ±²ñ¼Ò¤è¤êÀâÌÀ
¢¡±þÊçÊýË¡
JOYSOUND¤ÎÂÐ¾Ýµ¡¼ï¤òÆ³Æþ¤Î¥«¥é¥ª¥±Å¹ÊÞ¤Ç¡¢¡Ö¤¦¤¿¥¹¥¡×¡ÊÅÐÏ¿ÌµÎÁ¡Ë¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤Î¾å¡¢¤´¼«¿È¤¬²Î¾§¤¹¤ë»Ñ¤ò¡Ö¤¦¤¿¥¹¥Æ°²è¡×¤Ç»£±Æ¡¢Æ°²èÀßÄê¤«¤é¡Ö°ìÈÌ¸ø³«¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö²ñ°÷¤Ë¸ø³«¡×¤òÁªÂò¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö¾®¼¼Å¯ºÈ¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖAicong¡×¿·¥á¥ó¥Ðー¡õ¿·µ¬¥æ¥Ë¥Ã¥È¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¥Úー¥¸¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡Ö¤¦¤¿¥¹¥Æ°²è¡×¤ÎURL¤ò¥³¥Ôー¤·¤ÆÅ½¤êÉÕ¤±¡¢¤½¤ÎÂ¾É¬Í×»ö¹à¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¡§JOYSOUND X1¡¿JOYSOUND MAX GO¡¿JOYSOUND MAX2¡¿JOYSOUND MAX¡¿JOYSOUND f1
¡¡¡¡¡¡
¢¡ËÜ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¤ªÌä¹ç¤»
ËÜ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï²¼µ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Þ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¿³ºº¤Î¿ÊÄ½¤ä·ë²Ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
HppRecords¹çÆ±²ñ¼Ò¡§info@mfi-inc.tokyo
¢¦¾®¼¼Å¯ºÈ¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖAicong¡×¿·¥á¥ó¥Ðー¡õ¿·µ¬¥æ¥Ë¥Ã¥È¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§ https://mfi-inc.tokyo/audition-aicong/
¢¨¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾åµÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢¦¾®¼¼Å¯ºÈ¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖAicon¡Ú¥¢¥¤¥³¥ó¡Û¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://mfi-inc.tokyo/artist/aicong/