¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢È¯¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ØFREEWATERS¡Ù¤¬ROOT CO.¤È½é¤Î¥³¥é¥Ü¡ªÅÔ²ñ¤È¼«Á³¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¿¥Õ¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥µ¥ó¥À¥ëÅÐ¾ì
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢È¯¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ØFREEWATERS¡Ê¥Õ¥êー¥¦¥©ー¥¿ー¥¹¡Ë¡Ù¤È¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥®¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ØROOT CO.¡Ê¥ëー¥È¥³ー¡Ë¡Ù¤¬¡¢½é¥³¥é¥Ü¡ª
²÷Å¬À¤È´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥µ¥ó¥À¥ë¡ØFREEWATERS Cloud9 Slide ROOT CO. ver.¡Ù¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥×¤ä¥Õ¥§¥¹¡¢¥¿¥¦¥ó¥æー¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼¼ÆâÍú¤¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëËüÇ½·¿¥µ¥ó¥À¥ë¤Ç¤¹¡£
- Cloud9 Footbed¤ÎÌ¥ÎÏ
2022Ç¯½Õ²Æ¥·ー¥º¥ó¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤«¤éÂç¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿Cloud9 ¥·¥êー¥º¡£
°ìÆüÃæÍú¤¤¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤âÈè¤ì¤Ê¤¤¡¢ÄË¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¥µ¥ó¥À¥ë¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë»ý¤Äfreewaters¤¬10Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿CLOUD9¡¡Footbed¡£¥ê¥«¥Ð¥êー¥µ¥ó¥À¥ë¤ÏÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê½À¤é¤«¤¤¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀÇ½¤ò»ý¤ÄÈ¿ÌÌ¡¢Êâ¤¯¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿µÕ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Å¤¤¥µ¥ó¥À¥ë¤Ï°Ï©¤Ê¤É¤Î¥Ïー¥É¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢¹Å¤¯½Å¤¯¤Ê¤ë¤¿¤áÄ¹»þ´ÖÊâ¹Ô¤È¤Ê¤ë¤ÈÈè¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤é¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯À°¤¨¤¿¤â¤Î¤¬¥º¥Ð¥êCLOUD9 Footbed¤Ç¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤Î EVA ÁÇºà¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÀ½Ë¡¤ÇÇ®À®·¿¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢½À¤é¤«¤¤¹â¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ËÈ¿È¯ÎÏ¤ò»ý¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÃåÃÏ»þ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÁÇÁá¤¯¼¡¤Î°ìÊâ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¾×·âµÛ¼ý¤ÈÊâ¹Ô¥µ¥Ýー¥È¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
- ¾¦ÉÊ
FREEWATERS Cloud9 Slide ROOT CO. ver
Å¸³«¥µ¥¤¥º¡§22cm - 29cm¡¡(¥«¥éー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï22cm - 25cm)
¼è°·¥µ¥¤¥º¡§25cm - 29cm
Å¸³«¥«¥éー¡§5¿§Å¸³«¡ÚBlack,Bone,Olive,Pink,Taupe ¡Û
¼è°·¥«¥éー¡§Black
Äê²Á(ÀÇÊÌ)¡§7,800±ß
https://www.rootco-shop.jp/c/item/apparel/apparelothers/fcsr-457
- About ROOT CO.
¤¤¤Þ»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤ËÀ¸¤¤ëÈ¿Æ°¤Ç¡¢
¼«Á³¤ÎÃæ¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Îµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤Ë²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ROOT CO.¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÏÈ¢º¬¤Ë¤¢¤ê¡¢
Áë¤ò³«¤±¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿¹¤Î¤Ë¤ª¤¤¤Ï²¿»ö¤Ë¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¤ò»È¤¦»ö¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤òºî¤ë¤Î¤«¡£
º£¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³¤ò100%³Ú¤·¤à¤È¤¤Ë¡¢ÅÅ»ÒÅª¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤Î¤Ï¥¿¥Öー¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÄÌ¿®´Ä¶¤âÈôÌöÅª¤ËÀ°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤½¤ì¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËË¤«¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡©
¤½¤ì¤¬»ä¤¿¤Á¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ø¤ÎÄó°Æ¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤âÅÔ²ñ¤Ç¤â¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´Ä¶¤Ç»È¤¨¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥®¥¢¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÉ÷·Ê¤ò¹â²è¼Á¤Ê¼Ì¿¿¤Ç»Ä¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¡£
¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤¿»ö¤ò¤¹¤°¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ëµ²±¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¡£
¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¡¢³È¤²¤Æ¡¢¤è¤êË¤«¤ÊÂÎ¸³¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ì¤ò»ä¤¿¤Á¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¡¢»ä¤¿¤Á¼«¿È¤¬¤½¤ÎË¤«¤ÊÂÎ¸³¤¬¤·¤¿¤¤¡£
¤½¤¦¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¡¢¤³¤³È¢º¬¤ÇÀ½ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
- About freewaters
¿å¤ÏÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¸»¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤ÈÁ´¤Æ¤ò·Ò¤°¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿å¤ÏÎ®¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÆ»¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿å¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢Î¹¹Ô¤Ê¤É»ä¤¿¤Á¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë·Ò¤¬¤ë£±ËÜ¤ÎÆ»¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£
¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¿å¤Ï»ä¤¿¤Á¤ò¼«Í³¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¤³¤³¤«¤é¥Õ¥êー¥¦¥©ー¥¿ー¥¹¤ÎÌ¾Á°¤È¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2010Ç¯¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿FREEWATERS¡£
¥¢ー¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿FREEWATERS¤Ï
<À¸³èÍÑ¿å¤Î³ÎÊÝ¤¬º¤Æñ¤ÊÃÏ°è¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê¿å¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È>
<ÃÏµå¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¾¦ÉÊºî¤ê¤ò¤³¤³¤í¤¬¤±¤ë¤³¤È>
<À¤³¦¤Ç°ìÈÖÍú¤¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¤òºî¤ë¤³¤È>
¤òÌÜÅª¤Ë¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Î1¡ó¤ò¤¤ì¤¤¤Ê¿å¤òÆÏ¤±Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëWEB¥µ¥¤¥È¡§https://freewaters.jp/
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÊLIKES ONLINE STORE¡Ë
https://shop.likesdowell.co.jp/view/category/ct_freewaters
instagram¡§https://www.instagram.com/freewaters_jp/
Twitter ¡§https://twitter.com/Freewaters_jp