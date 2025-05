¡ÚIT´ÉÍý¼Ô¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¡Û¥ê¥âー¥È´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥­¥­Navi¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆË¡¿Í¸þ¤±¥ëー¥¿ー¤Î°ì³çÀßÄêÊÑ¹¹¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òº£½©¸ø³«

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO:牧 寛之)が提供するリモート管理サービス「キキNavi」において、法人向けルーター「VR-Uシリーズ」の一括設定変更が可能となるファームウェアアップデートを2025年秋頃公開いたします。

機能詳細

CLI(コマンドラインインターフェース)コマンドをテキスト形式(*.txt)で保存したファイルを「キキNavi」に登録することで、定義した設定を選択したルーターに一括設定できます。また、「キキNavi」において、デバイス一覧に表示されるホスト名やシリアル番号、機器の設置場所などの情報をCSV形式で出力可能になります。

ルーターの設定を遠隔から一括で行うことが可能となるため、多店舗展開を行うコンビニエンスストアや飲食店、サービス業の運営企業様など複数拠点の機器を一括で管理されるネットワーク管理者の負荷を軽減します。

◯設定可能項目

インターネット設定、LAN設定、ルーティング設定、ファイアウォール設定、UTM設定、VPN設定、ネットワーク設定、Wi-Fi設定、管理設定

※2025年5月1日時点。内容は変更になる可能性があります。

対象機種

VR-U500X

65,780円(税抜59,800円)

VPNルーター 10Giga 有線モデル(VR-Uシリーズ)

VR-U300W

41,800円(税抜38,000円)

VPNルーター Giga 無線モデル(VR-Uシリーズ)

リモート管理サービス「キキNavi」

インターネットを経由して遠隔のNAS・法人ルーター・アクセスポイント・スマートスイッチとその管理者をつなぐリモート管理サービスです。HTTPS通信ができる環境であれば、特別なネットワーク設定は不要で利用できます。対応機器の状態を常に監視し、障害発生の際には直ちに管理者へ通知します。管理者は、遠隔で対応機器の状態を監視できることに加えて、対応機器の再起動、デバッグログの取得、ファームウェアのアップデートの実行などが可能です。メンテナンスに係る簡易的な操作を現場へ出向くことなく遠隔で行えることにより、管理会社の負荷を大きく軽減します。

また、アクセスポイントについては、「キキNavi クラウドゼロタッチ」専用モデルを利用することで、開梱不要で「キキNavi」への機器一括登録ができます。導入時の機器設定情報の自動一括反映、運用中の機器の設定変更が可能になります。

法人向けルーター 商品ラインナップ(https://www.buffalo.jp/biz/product/child_category/biz-router.html)

リモート管理サービス「キキNavi」(https://www.buffalo.jp/contents/biz/kikinavi/kikinavi-about.html)

商品導入に関するお問い合わせはこちら :https://forms.buffalo.jp/biz/cp-contact?press20250515-01

