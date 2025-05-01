Flora³ô¼°²ñ¼Ò¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ·ÐºÑÃÄÂÎÏ¢¹ç²ñ¡Ê·ÐÃÄÏ¢¡Ë¤ËÆþ²ñ
ÀÊÌÆÃÍ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ø¥ë¥¹¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¡×¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³«È¯¤¹¤ëFlora³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔ»Ôº¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¥¯¥ì¥·¥§¥ó¥³¡¦¥¢¥ó¥Ê¡¢°Ê²¼¡ÖFlora¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯5·î1ÆüÉÕ¤Ç¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ·ÐºÑÃÄÂÎÏ¢¹ç²ñ¡Ê°Ê²¼¡Ö·ÐÃÄÏ¢¡×¡Ë¤ËÆþ²ñ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Flora¤Ï¡¢·î·Ð¡¦Ç¥¿±¡¦¹¹Ç¯´ü¤Ê¤É¡¢½÷ÀÆÃÍ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤Î·ò¹¯¥Çー¥¿¤ò²Ä»ë²½¡¦Íø³èÍÑ¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤±¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤È¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ëÃæ¡¢½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤ä¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¤Î¿ä¿Ê¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢À¯¼£¤ä·ÐºÑ¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ½÷À¤Î¿Ê½Ð¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¿å½à¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¤½¤Î³ä¹ç¤ÏÄã¤¤¿å½à¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Flora¤Ï·ÐÃÄÏ¢¤Ø¤Î²ÃÌÁ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÃíÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- À¯ºöÄó¸ÀÎÏ¤Î¶¯²½¡§¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤ÎÀ¼¤òÀ¯ºö¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢½÷À¤ÎÆ¯¤Êý¤ä·ò¹¯»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¯ºöÄó¸À¤ò¹Ô¤¤¡¢½÷À³èÌö¿ä¿ÊÀ¯ºö¤Ë¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
- ´ë¶ÈÊ¸²½¤ÎÊÑ³×¡§Â¿ÍÍÀ¿ä¿Ê¤Ë¤è¤ëÏ«Æ¯´Ä¶¤Î²þÁ±´ë¶È¤ÎÂ¿ÍÍÀ¿ä¿Ê¤Î»Ù±ç¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Î°Õ»×·èÄêÁØ¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À¤Î³ä¹ç¤òÁý¤ä¤·¡¢½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ä·ò¹¯»Ù±çÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¡¢Ï«Æ¯´Ä¶¤ò²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£
- ·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ø¤Î´óÍ¿¡§½÷À³èÌö¤òÄÌ¤¸¤¿´ë¶ÈÀ®Ä¹¤ÎÂ¥¿Ê¤¢¤é¤æ¤ë»º¶È¤Ç½÷À¤ÎÏ«Æ¯»²²ÃÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ï«Æ¯ÎÏ¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤òÊä¤¤¡¢·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÀÊÌÆÃÍ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Ë¤è¤ëÂ»¼º¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Î½÷À³èÌö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â·ò¹¯²ÝÂê¤¬½ÅÍ×¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÐÃÄÏ¢¤Ø¤Î²ÃÌÁ¤Ë¤è¤ê¡¢Flora¤Ï°ì´ë¶È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢»º¶È³¦Á´ÂÎ¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ½÷À¤Î³èÌö¤È¤½¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë·ò¹¯²ÝÂê¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄóµ¯¡¦¶¦Í¤·¡¢À¯ºöÄó¸À¤ä´±Ì±Ï¢·È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£·ÐÃÄÏ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÃÄÂÎÌ¾¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ·ÐºÑÃÄÂÎÏ¢¹ç²ñ¡ÊÎ¬¾Î¡§·ÐÃÄÏ¢¡Ë KEIDANREN¡ÊJapan Business Federation¡Ë
²ñÄ¹¡§½½ÁÒ ²íÏÂ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1-3-2 ·ÐÃÄÏ¢²ñ´Û
HP¡§https://www.keidanren.or.jp/ (https://www.keidanren.or.jp/)
³µÍ×¡§·ÐÃÄÏ¢¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê´ë¶È1,542¼Ò¡¢À½Â¤¶È¤ä¥µー¥Ó¥¹¶ÈÅù¤Î¼çÍ×¤Ê¶È¼ïÊÌÁ´¹ñÃÄÂÎ106ÃÄÂÎ¡¢ÃÏÊýÊÌ·ÐºÑÃÄÂÎ47ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2024Ç¯4·î1Æü¸½ºß¡Ë¡£
ÌÜÅª¡§¡ÊÄê´¾Âè3¾ò¡ËÁí¹ç·ÐºÑÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤È´ë¶È¤ò»Ù¤¨¤ë¸Ä¿Í¤äÃÏ°è¤Î³èÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢²æ¤¬¹ñ·ÐºÑ¤Î¼«Î§Åª¤ÊÈ¯Å¸¤È¹ñÌ±À¸³è¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È
¢£Flora³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Flora ¤Ï ¡ÖHealth Big Data¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÈîËþ¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¤Ê¤É¤Î°ìÈÌÅª¤Ê²ÝÂê¤ÏÌÞÏÀ¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¸«Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÀÊÌÆÃÍ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Þ¤ÇÌÖÍå¤·¤¿¥Çー¥¿¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ·ò¹¯¤ÎÇº¤ß¤äÉÂµ¤¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤Î³èÀ²½¤ÈÂ¿ÍÍÀ¤ÎÂ¥¿Ê¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥µー¥Ó¥¹¡Û
¡¦¸Ä¿Í¸þ¤±
¡¡·î·Ð´ÉÍý¡¦Ç¥³è¡¦¹¹Ç¯´ü»Ù±ç¥¢¥×¥ê¡ãMoonly¡ä(https://main.flora-tech.jp/ja/moonly-app)
¡¦Ë¡¿Í¸þ¤±
¡¡-½¾¶È°÷ÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿·ò¹¯·Ð±Ä¥µー¥Ó¥¹¡ãWellflow¡ä(https://main.flora-tech.jp/ja/wellflow-health-hr)
¡¡-¸Ä¿Í¸þ¤±¡¦Ë¡¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃßÀÑ¤·¤¿¥Ø¥ë¥¹¥Çー¥¿¤ò³è¤«¤·¤¿»ö¶È³«È¯»Ù±ç¡ãExpert¡ä(https://www.flora-tech.jp/expert)
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡¡²ñ¼ÒÌ¾¡§Flora³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»Ôº¸µþ¶èµÈÅÄµÌÄ®£³£²ÈÖÃÏ
¡¡ÂåÉ½¼Ô¡§¥¯¥ì¥·¥§¥ó¥³ ¥¢¥ó¥Ê
¡¡ÀßÎ©¡§2020Ç¯12·î
¡¡¥áー¥ë¡§admin@floramaternity.com
¡¡URL¡§https://www.flora-tech.jp/