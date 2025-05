¾Ð´éÆ»ïªµäÀÜ¹ü±¡¥°¥ëー¥×¡ÖVIVA LA ROCK 2025¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥µ¥Ýー¥È¤ò¼Â»Ü

株式会社爽健グローバル

この度、株式会社爽健グローバル (本社:東京都新宿区、代表取締役:福田秀人、以下爽健グローバル)が運営する「笑顔道鍼灸接骨院グループ」は、「VIVA LA ROCK 2025」にて、アーティストのコンディショニングサポートを実施します。

さいたま史上最大級のロックフェス、VIVA LA ROCK!

「VIVA LA ROCK 2025」は、5月3日(土・祝)、4日(日・祝)、5日(月・祝)、6日(火・休)の4日間、さいたまスーパーアリーナにて開催!

■イベント概要 <VIVA LA ROCK 2025>

日程:2025年5月3日(土・祝)、4日(日・祝)、5日(月・祝)、6日(火・休)

会場:さいたまスーパーアリーナ

開場 / 開演:8:30 / 10:00 (予定)

公式サイト :https://vivalarock.jp/2025/

■出演アーティスト

5月3日(土・祝)

アイナ・ジ・エンド / ano / imase / Awich / edhiii boi / Kvi Baba / CLAN QUEEN / go!go!vanillas / Chevon / SHO-SENSEI!! / SKY-HI / 須田景凪 / DJ やついいちろう / TOOBOE / なとり / HANA / BIGMAMA / MAZZEL / material club / muque / 紫 今 / MOSHIMO / Lucky Kilimanjaro / LANA

5月4日(日・祝)

Creepy Nuts / Dos Monos / indigo la End / jo0ji / Nariaki Obukuro / S.A.R. / SATOH / Saucy Dog / SHISHAMO / SUPER BEAVER / Tele / UVERworld / WurtS / Billyrrom / Chilli Beans. / コレサワ / にしな / 羊文学 / luv / 日食なつこ / Nolzy / カラコルムの山々 / 斎遊記 斎遊記 -さいたま編- / DJ 片平実(GETTiNG BETTER)

5月5日(月・祝)

Aooo / Arakezuri / 打首獄門同好会 / KANA-BOON / サンボマスター / ズーカラデル / ちゃくら / DJ Akira Ishige (the telephones) / 東京スカパラダイスオーケストラ / 友成空 / ねぐせ。 / ネクライトーキー / ハク。 / Fear, and Loathing in Las Vegas / 04 Limited Sazabys / BLUE ENCOUNT / Blue Mash / berry meet / 眞名子新 / Mr.FanTastiC / ヤバイTシャツ屋さん / UNISON SQUARE GARDEN / 凛として時雨 / ROTTENGRAFFTY / Pastel Tang Club

5月6日(火・休)

AFJB / ENTH / THE ORAL CIGARETTES / ガガガSP / Kanna / Crossfaith / coldrain / ジ・エンプティ / SiM / シンガーズハイ / DJ ピエール中野 / Dizzy Sunfist / the telephones / 10-FEET / Dragon Ash / 花冷え。 / ハルカミライ / HEY-SMITH / Paledusk / ペルシカリア / The BONEZ / マキシマム ザ ホルモン / MAYSON's PARTY / 礼賛

※出演アーティスト、タイムテーブルは変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

笑顔道鍼灸接骨院グループは、これまで多岐の怪我に対する処置はもちろん、多くのアスリートの身体ケアを行いただ体を健康な状態に戻すだけでなく、アスリートが最大限のパフォーマンスができる体に戻すことをゴールとしており、これまでも業界トップクラスでアスリートのサポートに注力して参りました。これまで培ってきた経験、技術力、ノウハウをより幅広い業界で活かしたいという想いから、この度「VIVA LA ROCK 2025」にて、アーティストやダンサーのコンディショニングおよびマッサージサポートを行うこととなりました。アーティスト独自のスタイルに合わせて、最高のパフォーマンスができるようサポートすると共に、柔道整復師、鍼灸師の活躍の可能性を創造して参ります。

■株式会社爽健グローバル

笑顔道鍼灸接骨院グループは一般の患者様だけでなく、業界トップクラスでスポーツアスリートやアーティストまでサポートを行っている鍼灸接骨院グループです。高度な技術力・ノウハウを活かし、幅広い業界にて体調管理から治療のサポートを行っています。

社名 :株式会社爽健グローバル

代表者 :代表取締役 福田 秀人

所在地 :東京都新宿区西新宿8-14-24 西新宿KFビル706

設立 :平成15年10月

事業内容:整骨院・鍼灸院・リラクゼーションサロン・スポーツジム経営を中心とする

ヘルスケア事業、在宅医療マッサージ医療機器 卸・販売 など

URL :http://www.egaodo-souken.com/

笑顔道は、2003年10月28日の創業以来、「挑戦の先には、成幸と学びしかない!」を合言葉に、笑顔道の仲間達(以下・道生)と共に挑戦し続ける22年でした。

患者様満足度(CS)への挑戦、道生満足度(ES)への挑戦、治療院業界への挑戦、道生・可能性への挑戦等、平坦な道だけでは無かったこの22年どんなときも、挑戦し続けるという魂だけは、忘れた事はありません。

私たちが、「東洋医学の継承と発展に貢献すると共に、西洋医学や他分野との融合をはかり、世の中に新しい価値と健康を創造する。」という社会的使命に対し、挑戦し続ける先に、今日本が抱える諸問題(子供達の筋肉低下、いじめ、引きこもり、待機児童、成人病、自殺、少子化、高齢化、寝たきり高齢者の増加、孤独死等…)解決の答えがあると信じています。

21世紀、国境を超えて世界がひとつに結ばれるグローバルな時代を見据えて、真のグローバル総合健康企業として大きく飛躍するため、世界の市場で成長を実現する事業基盤作り、人材育成を強化して行きます。

『人を治し、地域を治し、国を治し、世界を治す!』

代表取締役 福田秀人

これまでのサポート一覧

東京オリンピック2020 スケートボード男子・女子/東京オリンピック2020 卓球女子

パリオリンピック2024 スケートボード男子・女子

横浜FC/ニッパツ横浜FCシーガルズ/NISMO スーパーGT/埼⽟西武ライオンズ

スペシャルオリンピックス日本/公益財団法人全日本スキー連盟/小林陵侑選手

福島ファイヤーボンズ/公益財団法人 日本自転車連盟/一般社団法人ワールドスケートジャパン/

D.LEAGUE 20-21~24-25 /Tリーグ 「木下マイスター東京」「木下アビエル神奈川」

a-nation 2017.2018.2019.2024 / BANFFTOKYO(バンフ東京)

デルミリオーレクラウド群馬/みなとラグビースクール/サントリーサンゴリアズアカデミー

日本ローラースポーツ連盟 リンクホッケー日本代表/ホノルルトライアスロン

BMXプロレーシングチーム「GANTRIGGER」/ TOYO TIRES DOWN TOWN BMX2024

柔道ルーマニア代表チーム/モータースポーツ 「KCMG」「GAINER」

講道館ハワイ柔道教室/スポーツひのまるキッズ

PASSPO☆/ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号/スーパーGT/風男塾

GTNET MOTOR SPORTSスーパー耐久/九十九里トライアスロン2019

東北楽天イーグルス 牧田和久選手/レーシングドライバー 松下信治選手

元ASローマ所属なでしこジャパンキャプテン熊谷紗希選手

ビーチバレー井上真弥選手/サマンサタバサガールズコレクショントーナメントゴルフ

木瀬部屋/⽟ノ井部屋/大相撲 大関 栃ノ心/かけっこS&Cスクール/ボールパーク

シンクロナイズドスイミング 木村真野・紗野選手/WBOスーパーライト級 アストン・パリクテ選手

TheNew South Wales Waratahs スーパーラグビー/The ACT Brumbies スーパーラグビー

法政大学レスリング部コーチ森俊樹選手/世界陸上銅メダリスト 藤光謙司選手

倖田來未/ソナーポケット10th Anniversary Tour flower/女子プロゴルファーエイミーコガ選手

FREEDOM 2019~2023/WIRED MUSICFESTIVAL’19

DANCE FORCE 2022.2023.2024/JFLアトレチコ鈴鹿クラブ

AK-69 全国ツアー2021.2022.2023.2024 / VIVA LA ROCK 2022.2023.2024

清木場俊介/Y.S.C.C.横浜フットサル / Y.S.C.C横浜サッカー

高野人母美選手 /武尊選手 /神部建斗選手 /鈴木千裕選手 /ヴィクトワール広島

AI「RESPECT ALL」/チアダンス 世界選手権world Champion BLUE FORCE

VICTOIRE HIROSHIMA/GAKUTO 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR 2020 KHAOS

The Drop FESTIVAL 2022.2023.2024 /THE HOP 2022.2023.2024

GIRLS GROOVE INNOVATION 2024

クリスマスキャリル 2019~2024 /メイジ・ザ・キャッツアイ / 赤ひげ

松平健芸能生活50周年記念公演

他アスリート・アーティスト多数

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名:株式会社爽健グローバル