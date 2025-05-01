¡ØWizardry Variants Daphne¡Ù¿·¤¿¤ÊÅÁÀâ¤ÎËÁ¸±¼Ô¡Ö±¿Ì¿¤ò»ë¤ëËâ½÷ ¥·¥§¥ê¥êー¥Ë¥ã¡×ÅÐ¾ì¡ªÆÃÊÌ¤Ê»ÙµëÉÊ¤ä´ü´Ö¸ÂÄê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É³Æ¼ï¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ

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¢¡¸ø¼° X¡Êµì Twitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È English¡§https://x.com/Wiz_Daphne_en
¢¡¸ø¼° YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UCdls9RA6g1y4-fbJYSu1P0A
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