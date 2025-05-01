ÆÃÊÌ¸ø³« ¡ÖÄ¹ºê ―³«¹ÁÅÔ»Ô²£ÉÍ¤ÎÁ°Äó¡×¡Ú²£ÉÍ³«¹Á»ñÎÁ´Û¡Û
Ä¹ºê¤Ï¸µµµ¡Ê¤²¤ó¤)2¡Ê1571¡ËÇ¯¤Ë³«¹Á¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ËÇ°×ÅÔ»Ô¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤ò¤ß¤Þ¤¹¡£¹¾¸ÍËëÉÜ¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡Öº¿¹ñ¡×À¯ºö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³¤³°¤È¤Î¸òÎ®¤ËÀ©¸Â¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹ºê¤Ë¤ÏÃæ¹ñÁ¥¡ÊÅâÁ¥(¤È¤¦¤»¤ó)¡Ë¤ä¥ª¥é¥ó¥ÀÁ¥¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¤³°¤ÎËÇ°×ÉÊ¤¬±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¡¢Ä®¤Ï°Û¹ñ¾ð½ï¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²£ÉÍ¤â°ÂÀ¯6¡Ê1859¡ËÇ¯¤Î³«¹Á°ÊÍè³°¹ñËÇ°×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯Å¸¤·¤¿ÅÔ»Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹ºê¤Î³¤³°¸òÎ®¤ÎÎò»Ë¤Ï²£ÉÍ¤è¤ê300Ç¯¤âÄ¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö´Û¤ÏÆüËÜ¤È³°¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤òÊª¸ì¤ëÎò»Ë»ñÎÁ¤ò¿ôÂ¿¤¯½êÂ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤ÎÄ¹ºê¤Ë´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎÄ¹ºê¤òËëËö¤Ë³«¹Á¤·¤¿²£ÉÍ¤ÎÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤Ä¤Ä¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎÎò»Ë»ñÎÁÌó50ÅÀ¤«¤é¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ÆÃÊÌ¸ø³«¡ÖÄ¹ºê―³«¹ÁÅÔ»Ô²£ÉÍ¤ÎÁ°Äó¡×¡¡´ðËÜ¾ðÊó¢¡
²ñ´ü¡¡¡¡¡¡ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025¡Ë5·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë～7·î27Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨6·î30Æü¤Ë°ìÉôÅ¸¼¨ÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹
³«´Û»þ´Ö¡¡9¡§30～17¡§00¡ÊÆþ´Û¤Ï16¡§30¤Þ¤Ç¡Ë
Æþ ´Û ÎÁ¡¡°ìÈÌ500±ß¡¢¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¡¦²£ÉÍ»ÔÆâºß½»65ºÐ°Ê¾å250±ß
Ëè½µÅÚÍËÆü¤Ï¹â¹»À¸°Ê²¼ÌµÎÁ¡¢Ëè·îÂè2¿åÍËÆü¡ÖßÀ¤È¤â¥Çー¡×¤Ï»ÔÆâºß½»65ºÐ°Ê¾åÌµÎÁ¡¢5·î24Æü¡¦25Æü¡¢6·î2Æü¡ÊÎ×»þ³«´Û¡Ë¤ÏÆþ´ÛÌµÎÁ
µÙ´ÛÆü¡¡·îÍËÆü¡Ê·îÍËÆü¤¬½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤ÏÍâÆü¡Ë¡¢6·î3Æü
²ñ¾ì¡¡²£ÉÍ³«¹Á»ñÎÁ´Û¡¡´ë²èÅ¸¼¨¼¼
¼çºÅ¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í²£ÉÍ»Ô¤Õ¤ë¤µ¤ÈÎò»ËºâÃÄ¡Ê²£ÉÍ³«¹Á»ñÎÁ´Û¡Ë
¤ª¤â¤ÊÅ¸¼¨»ñÎÁ¤È¸«¤É¤³¤í£±. Ä¹ºê¤Î³¹¤«¤é³ÖÎ¥¤µ¤ì¤¿Åâ¿Í²°Éß
¹¾¸Í»þÂå¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¿Í¤Î½ÐÅç¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ò¤µ¤±¤ë¤¿¤áÅâ¿Í²°Éß¡ÊÅâ´Û¡Ë¤È¤¤¤¦»ÜÀß¤Ë³ÖÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ»ñÎÁ¤Ï¤½¤ÎÅâ¿Í²°Éß¤Î³¨¿ÞÌÌ¡Ê¼ê½ñ¤¡Ë¤Ç¡¢ËëÉÜ¤¬Êø²õ¤·¤¿·Ä±þ3¡Ê1867¡ËÇ¯¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄ¹ºêÅâ´Û³¨¿ÞÌÌ¡×·Ä±þ3¡Ê1867¡ËÇ¯12·î¡¡²£ÉÍ³«¹Á»ñÎÁ´Û½êÂ¢
¡ÖÄ¹ºê¹¾¹õÁ¥Ãå´ßÇ·Àá¸æ¿Í¿ôÈïº¹±Û¸õ°ì·ïÇ·È´½ñ¡Ê²æÍø°¤ÉðÁ¥ÆþÄÅ¸æÁ¥È÷Ç·¿ÞÅº¡Ë¡×ÀµÊÝ4¡Ê1647¡ËÇ¯¡¢Å·ÊÝ14¡Ê1843¡ËÇ¯¼Ì¡¡²£ÉÍ³«¹Á»ñÎÁ´Û½êÂ¢
£².¡¡Íè¹Ò¤òµö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿³°¹ñÁ¥¤ò¼è¤ê°Ï¤à¤è¤¦¤¹
ÀµÊÝ4¡Ê1647¡ËÇ¯6·î¡¢ËÇ°×¤ÎºÆ³«¤òµá¤á¤ÆÍè¹Ò¤·¤¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë»ÈÀá¥½¥¦¥¶¤ò¾è¤»¤¿³°¹ñÁ¥¤ò¡¢½ôÈÍ¤ÎÁ¥¡¦·³Àª¤¬Êñ°Ï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹ºê¤Ë¤ÏÍè¹Ò¤òµö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿³°¹ñÁ¥¤ÎË¬¤ì¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³¨¿ÞÌÌ¤Ï·§ËÜÈÍ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬ºîÀ®¤·¤¿¸ÅÊ¸½ñ¤ÎÄÖ¤ê¤ËÅºÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
£³.¡¡ÉâÀ¤³¨¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿Ä¹ºê»Ô³¹¤È´Ý»³Í·³Ç
¤³¤Î»ñÎÁ¤òÉÁ¤¤¤¿¸Þ±ÀÄâÄç½¨¤Ï²£ÉÍ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÉâÀ¤³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£ËÜ»ñÎÁ¤Ï±¦Â¦¤ËÄ¹ºê¤ÎÍ·³Ç³¹¡Ê´Ý»³Í·³Ç¡Ë¤ò¡¢º¸¼ê¤ËÄ¹ºê¤ÎÄ®¤È½ÐÅç¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ëÄç½¨¤ÎÌ¾ÉÊ¤Ç¤¹¡£Í·³Ç¤ÏÄ¹ºê¤Ç¤â²£ÉÍ¤Ç¤âÌ¾½ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈîÁ°Ä¹ºê´Ý»³³ÇÃæÇ·É÷·Ê¡¦ÈîÁ°ºêÍÛ¶Ì±ºÉ÷·ÊÇ·¿Þ¡×²ÎÀî¡Ê¸Þ±ÀÄâ¡ËÄç½¨²è¡¡Ê¸µ×2¡Ê1862¡ËÇ¯¡¡²£ÉÍ³«¹Á»ñÎÁ´Û½êÂ¢
¡Ö¥Ð¥Ä¥Æ¥¤¥éÅÏ³¤Ç·¿Þ¡×¹¾¸Í»þÂå¡¡²£ÉÍ³«¹Á»ñÎÁ´Û½êÂ¢
¥Ñ¥ê¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿Ä¹ºê¤ÎÃÏ¿Þ¡ÖPlan de la Ville et du Port de Nangasaki¡×1750Ç¯º¢¡¡²£ÉÍ³«¹Á»ñÎÁ´Û½êÂ¢
ÃÏÍý³Ø¼Ô¤ÎÄ¹ºê¸«Ê¹Ï¿¡¡Ä¹µ×ÊÝÀÖ¿å¡ÖÄ¹ºêµª¹Ô¡ÊÄ¹ºê¹ÔÌòÆüµ¡Ë¡×Ê¸²½2¡Ê1805¡ËÇ¯¡¡²£ÉÍ³«¹Á»ñÎÁ´Û½êÂ¢
Ä¹ºê¤ÎÄ®¤«¤É¡ÖStreet in Nagasaki¡×C.C.¥¥ó¥°²è¡¡ËëËö´ü¡¡²£ÉÍ³«¹Á»ñÎÁ´Û½êÂ¢
Å¸¼¨Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ëÅ¸¼¨²òÀâ
5·î25Æü¡ÊÆü¡Ë10»þ30Ê¬¡¢7·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þ
¢¨¤½¤ì¤¾¤ì30Ê¬ÄøÅÙ¡¡Í½ÌóÉÔÍ×
²ñ¾ì¡§´ë²èÅ¸¼¨¼¼Æþ¸ý¡¡
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê¤¿¤À¤·Æþ´ÛÎÁ¤¬É¬Í×¡Ë
Å¸Í÷²ñ¿ÞÏ¿¤Î¤´°ÆÆâ
²£ÉÍ³«¹Á»ñÎÁ´ÛÊÔ ¡ØÄ¹ºê―³«¹ÁÅÔ»Ô²£ÉÍ¤ÎÁ°Äó¡Ù
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í²£ÉÍ»Ô¤Õ¤ë¤µ¤ÈÎò»ËºâÃÄÈ¯¹Ô
A4È½¡¢¥ªー¥ë¥«¥éー24ÊÇ¡¢660±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë