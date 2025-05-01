Ï·ÊÞÍÎ»±¥áー¥«ーÁ°¸¶¸÷±É¾¦Å¹¤Ë¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥È¥ó¥Ü¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡¢¿Â»Î¤ÎÁõ¤¤¤Ë³Ê¤òÅº¤¨¤ëÍÎ»±¡Ö¥ê¥Ù¥ê¥ª¥é¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£EC¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÁ÷ÎÁÌµÎÁ¡¦Ì¾Æþ¤ì²Ã¹©ÌµÎÁ¤Î²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤ò5·î13Æü¤Ë³«»Ï¡£
¡Ö¥ê¥Ù¥ê¥ª¥é¡×¤ÎÄ¹»±¡£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥È¥ó¥Ü¤Î¥â¥Áー¥Õ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
1948Ç¯ÁÏ¶È¡¢ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ëÏ·ÊÞÍÎ»±¥áー¥«ー¡¦³ô¼°²ñ¼ÒÁ°¸¶¸÷±É¾¦Å¹¤Ï¡¢2025Ç¯5·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥á¥ó¥ºÍÎ»±¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥ê¥Ù¥ê¥ª¥é¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾å¼Á¤òÄÉµá¤·¤¿ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ä¹»±¡¦ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¤È¤â¤Ë¸·Áª¤µ¤ì¤¿5¿§Å¸³«¤Ë¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ5·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê3Æü´Ö¡¢²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡ÚÁ÷ÎÁÌµÎÁ¡Û¡ÚÌ¾Æþ¤ì²Ã¹©ÌµÎÁ¡Û¤ÎÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìËÜ¤ò¤è¤ê°ìÁØìÔÂô¤ÊÂÎ¸³¤È¤È¤â¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¹»±¤ÈÆ±¤¸À¸ÃÏ¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¡£
²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê¡¦Àè¹ÔÈÎÇä¤ÎÆâÍÆ
- ³«ºÅ´ü´Ö¡§5·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00～5·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë17:00
- ³«ºÅ¾ì½ê¡§Á°¸¶¸÷±É¾¦Å¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
- ÂÐ¾Ý¡§Á°¸¶¸÷±É¾¦Å¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×²ñ°÷ÍÍ
- ÆâÍÆ¡§Á÷ÎÁÌµÎÁ¡¦¤ªÌ¾Æþ¤ì²Ã¹©ÌµÎÁ
¤´Ãí°Õ»ö¹à
¢¨Á÷ÎÁÌµÎÁ¤È¤ªÌ¾Æþ¤ì²Ã¹©ÌµÎÁ¤Ï¡Ö¥ê¥Ù¥ê¥ª¥é¡×¾¦ÉÊ¤Î¤ßÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÄÌ¾ïÈÎÇä¤Ï5·î16Æü¡Ê¶â¡Ë10:00¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Á°¸¶¸÷±É¾¦Å¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× :
https://shop.maehara.co.jp/
¾¦ÉÊ³µÍ×
¡Ö¥ê¥Ù¥ê¥ª¥é¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¥È¥ó¥Ü¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖLibelula¡×¤È¡¢ÁÏ¶È¼Ô¡¦Á°¸¶¸÷ÜÆ¤ÎÌ¾¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡Ö¸÷ÜÆ¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö±É¸÷¡ÊGloria¡Ë¡×¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Íー¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
1948Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÁ°¸¶¸÷ÜÆ¾¦Å¹¤¬¼õ¤±·Ñ¤°ÅÁÅý¤È¸Ø¤ê¤Ë¡¢¸½ÂåÅª¤Ê´¶À¤ÈÀöÎý¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤Î¤«¤¿¤Á¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¥ê¥Ù¥ê¥ª¥é¡×¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢éñéÙ¡Ê¤È¤ó¤Ü¡Ë¤Ï¡Ö¾¡¤ÁÃî¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢·è¤·¤Æ¸åÂà¤»¤º¡¢Á°¤ØÁ°¤Ø¤ÈÈô¤Ó¿Ê¤à»Ñ¤«¤é¡ÖÉÔÂàÅ¾¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¸ÅÍè¤è¤êÉð»Î¤¿¤Á¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÅ¹¤Î²°¹æ¡Ö¥È¥ó¥ÜÍÎ»± Á°¸¶¸÷ÜÆ¾¦Å¹¡×¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þー¥¯¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾ÝÄ§¤¿¤ë¥È¥ó¥Ü¤ò¿¥¤êÌÏÍÍ¤È¤·¤ÆÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤·¤¿¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¸÷¤Î³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢Âç¿Í¤ÎÍ·¤Ó¿´¤Èµ¤ÉÊ¤òÀÅ¤«¤Ë±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
»±¹ü¤ä¼ê¸µ¤Î»ÅÎ©¤Æ¡¢Ë¥À½¤Î»Å¾å¤²¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹©Äø¤¬½ÏÎý¿¦¿Í¤Î¼ê»Å»ö¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë½É¤ëÃúÇ«¤Êµ»¤ÈÈþ°Õ¼±¤¬¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î¡ÈÉÊ³Ê¡É¤òÊª¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¡Ö¥ê¥Ù¥ê¥ª¥é¡×¤ÏÄ¹»±¤ÈÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¤Î¾¦ÉÊÅ¸³«¡£¤Õ¤Á¶á¤¯¤ËÅù´Ö³Ö¤ÇÇÛ¤µ¤ì¤¿¾®¤µ¤Ê¥È¥ó¥Ü¤¬¹µ¤¨¤á¤Ê¤¬¤é³ÊÄ´¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹
¥·¥Ã¥¯¤Ç¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¿§¹ç¤¤¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊËÜÀ¸ÃÏ¤Ï¡¢ÉÙ»ÎµÈÅÄ»Ô¤Ë¹½¤¨¤ë¾®¤µ¤Ê¿¥Êª¹©Ë¼¤Ë¤Æ¡¢°ìÈ¿°ìÈ¿¡¢Ã°Ç°¤Ë¿¥¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ê¥Ù¥ê¥ª¥é¡×¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ÅÁÅýÅª¤ÊÌæ¿¥¡Ê¥¸¥ã¥«ー¥É¡Ë¿¥µ¡¤òÍÑ¤¤¡¢ÃúÇ«¤Ë¿¥¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡Ö¹Ã½£¿¥¡×¤ÎÀ¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ºòº£¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿À©¸æ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÏÍÍ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¿¥µ¡¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Ç¤Ï¡ÖÌæ»æ¡Ê¤â¤ó¤¬¤ß¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀß·×¿Þ¤òÍÑ¤¤¡¢¿ôÉ´ËÜ¤â¤Î¿Ë¤¬¤½¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¾å²¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢åÌÌ©¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤ÊÊ¸ÍÍ¤ò¿¥¤êÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿¥µ¡¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢¸½Âå¤Ç¤Ï´õ¾¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®·¿¤Îµì¼°¿¥µ¡¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤êÀ¸ÃÏÉý¤Î¶¹¤¤¡Ö¾®¶Ò¡Ê¤³¤Ï¤Ð¡ËÀ¸ÃÏ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¡¢·Ð»å¡Ê¤¿¤Æ¤¤¤È¡Ë¤Ë¹õ»å¤òÍÑ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»±¤ò³«¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¶ÊÌÌ¤Ë±è¤Ã¤Æ¹õ¤«¤é¤ÎÈþ¤·¤¤¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤¬¸½¤ì¡¢Ã±°ì¿§¤Ç¤ÏÉ½¸½¤·ÆÀ¤Ê¤¤¡¢µ¤ÉÊ¤¢¤Õ¤ì¤ë±ü¹Ô¤¤È±¢±Æ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦À¸ÃÏ¤¬¿¥µ¡¡Ê¤·¤ç¤Ã¤¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò
¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó
¡¦¥ª¥êー¥Ö¡§Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¥«ー¥¤¬¡¢Ìµ¹ü¤µ¤È¾åÉÊ¤µ¤òÎ¾Î©
¡¦¥¢¥ó¥Ðー¡§²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¡¢Âç¿Í¤ÎÉ÷³Ê¤ò±é½Ð
¡¦¥«¥Ù¥ë¥Í¡§¿¼¹È¤Îµ¤ÉÊ¤¬Éº¤¦¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÁõ¤¤
¡¦¥ª¥Ë¥¥¹¡§¼¿¹õ¤Î¿¼¤ß¤¬Ì¥¤»¤ë¡¢¥â¥À¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯
¡¦¥·¥¨¥ë¡§ÅÔ²ñÅª¤ÊÀöÎý¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥°¥ìー¤¬¤«¤Ã¤¿¥Ö¥ëー
Ä¹»±-¥ª¥êー¥Ö
Ä¹»±-¥¢¥ó¥Ðー
Ä¹»±-¥«¥Ù¥ë¥Í
Ä¹»±-¥ª¥Ë¥¥¹
Ä¹»±-¥·¥¨¥ë
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß-¥ª¥êー¥Ö
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß-¥¢¥ó¥Ðー
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß-¥«¥Ù¥ë¥Í
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß-¥ª¥Ë¥¥¹
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß-¥·¥¨¥ë
»ÅÍÍ
¡ÚÄ¹»±¡Û
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/152079/table/14_1_4975ba27e6e3c4a565ca54ee33fe08d2.jpg ]
¡ÚÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¡Û
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/152079/table/14_2_17698df32b3df58b8e8d93c1f9045548.jpg ]
²Á³Ê
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/152079/table/14_3_1a0fc7275fa5434e0d49fc01ae2a8c93.jpg ]
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¨¼ê¸µ¡Ê¥Ï¥ó¥É¥ë¡Ë¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬ÊÑÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÁ°¸¶¸÷±É¾¦Å¹
ÍÎ»±¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë½¾Íè¤ÎÍÎ»±¿¦¿Í¤òÍÑ¤¤¤¿ÍÎ»±¤ÎÀ½Â¤¼êË¡¤Ë¤ÆÀ½Â¤¤òÂ³¤±¤ëÆüËÜ¤ÎÍÎ»±¥áー¥«ー¡£³ô¼°²ñ¼Ò¼ãÎÓ¡Ê¸½ºß¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥í¥é¡Ë¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿Á°¸¶¸÷ÜÆ¤¬¾¼ÏÂ23Ç¯¤ËÁÏ¶È¡£¤í¤¦¤±¤ÄÀ÷¤á¤òÍÑ¤¤¤¿»±¤Ê¤ÉÆÈ¼«¤ÎÀ½ÉÊ¤òÀ½Â¤¡£ ¾¼ÏÂ38Ç¯º¢¡¢Åö»þ¤Î¹Ä¹¡¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Æü»±¤Î½¤Íý¤òÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ì°Ê¹ßÅ·¹Ä¹Ä¹¡¤ª¤è¤Ó¹ÄÂ²¤Î¸ø¼°¹Ô»öÅù¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÍÎ»±¤ÎÀ½Â¤¤òÃ´¤¦¡£Ê¿À®¸µÇ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ÎÂçÁÓ¤ÎÎé¤ÎºÝ¡¢ÅöÆü¤ÎÅ·¸õ¤¬±«¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Å·¹ÄÌÀ¿Î¤¬Áò¾ìÅÂÁ°¤Ë¿Ê¤àºÝ¤Ëº¹¤·¤Æ¤¤¤¿»±¤¬Á°¸¶¸÷ÜÆ¾¦Å¹À½Â¤¤Î»±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤³¤«¤é°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
ÁÏ¶È¡§1948Ç¯
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è»°¶Ú2-14-5
TEL¡§03-3862-5788
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Á°¸¶ ¿µ»Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÍÎ»±¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä