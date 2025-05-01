¥¨¥¤¥¹¥êー¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦ÆÃ²½·¿Å¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¿Í¡×¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥¹¥êー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±©ÃÏ ·ò¡¢°Ê²¼¥¨¥¤¥¹¥êー¡Ë¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦ÆÃ²½·¿Å¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¿Í¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥¤¥È¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ÎÇØ·Ê
ºòº£¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ê°Ê²¼¥¨¥ó¥¿¥á¡Ë¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ï¥¨¥ó¥¿¥á¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¤ò¹ñ¤Î´ð´´»º¶È¤ÈÄê¤á¡¢³¤³°Çä¾å¤ò¸½¾õÌó5Ãû8Àé²¯±ß¤«¤é¡¢2033Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë20Ãû±ß¤Ø¤È³ÈÂç¤¹¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥¿¥á¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö»º¶ÈÀ¯ºö¸¦µæ²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëµÄÏÀ¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¤Ë¡Ö¿Íºà¤Î°éÀ®¤È³ÎÊÝ¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥¤¥¹¥êー¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤Î¿Íºà³ÎÊÝ¤Ë¤è¤ê°ìÁØ¹×¸¥¤¹¤Ù¤¯¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦ÆÃ²½·¿Å¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¿Í¡×¤Î¥µ¥¤¥È¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥¤¥¹¥êー¤Ï¡Ö¿Í¡¹¤¬¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤Ç¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¼´¤ÎÁí¹ç¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2018Ç¯¤«¤é¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¿Í¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥µ¥¤¥È¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ÎÂ¥¿Ê¡×¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Î¼Â¸½¡×¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¤ÇË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦»°¤Ä¤ÎÌò³ä¤ò¶¯²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê³Ø¤Ó¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¨¥¤¥¹¥êー¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºà°éÀ®¤«¤é³ÎÊÝ¤Þ¤Ç¥Èー¥¿¥ë¤Ç»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥¿¥á¿Í¤ÎÆÃÄ§
¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¬¡¢Àµ¼Ò°÷¡¢·ÀÌó¼Ò°÷¡¢¶ÈÌ³°ÑÂ÷¡¢¾Ò²ðÍ½ÄêÇÉ¸¯Åù¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤Ç¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ËÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯3·î»þÅÀ¤ÎÎß·×µá¿Í¿ô¤Ï¡¢ºòÇ¯Èæ¤ÇÌó150%Áý²Ã¡¢2024Ç¯ÅÙ¾å´ü¡Ê10·î～3·î¡Ë¤ÎÀ®Ìó¿ô¤Ï¡¢ºòÇ¯¾å´üÈæ¤Ç210%Áý²Ã¤·¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î³ÈÂç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÁá´üÎ¥¿¦Î¨¤¬Äã¤¯¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
https://entamejin.com/
¥¨¥¤¥¹¥êー²ñ¼Ò³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/38184/table/93_1_0379ed2b84b92dcb86b5b9698de6c2a8.jpg ]
*ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
*ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ï2025Ç¯5·î1ÆüÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£