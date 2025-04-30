¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖPEAK SPOT¡×¤Ë6¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡ÖToi Toi Toi¡×¤¬²ÃÆþ¡¡1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÎÞ¤Î¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥éー¡×¥ê¥êー¥¹·èÄê¡ª
¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤¬º£Ç¯2·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿¿·¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦PEAK SPOT¤Ë¡¢º£Ç¯4·î4Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡ÖToi Toi Toi¡Ê¥È¥¤¥È¥¤¥È¥¤¡Ë¡×¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖToi Toi Toi¡×¤Ï¡¢2024Ç¯6·î¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMA¡ßÄ«ÁÒÌ¤Íè¡ß¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØDark Idol¡Ù¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿°ì¾ò¥«¥ª¥ê¡¢Ã«²°°É¹á¡¢¶¶ËÜË¨²Ö¡¢À±Ìî¥Æ¥£¥Ê¡¢Á°³À¤µ¤é¤Î5Ì¾¤Ë¡¢¸µ¥À¥ó¥µー¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¤µ¤¯¤é¤â¤â¤ò²Ã¤¨¤¿6¿ÍÁÈ¥°¥ëー¥×¡£ÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Æー¥¸¤ÇÄº¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬PEAK SPOT¤È¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÅÙ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢PEAK SPOT½êÂ°¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢2·î¤Ë1st¥°¥ëー¥×¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Öfav me¡×¤È¡ÖToi Toi Toi¡×¤Î2ÁÈ¤È¤Ê¤ë¡£
5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Toi Toi Toi½é¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥êー¥¹¤¬·èÄê¡£¿ô¡¹¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¾¾·¨¥±¥ó¥¿ºî»ìºî¶Ê¤Ë¤è¤ë¡ÖÎÞ¤Î¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥éー¡×¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°Û¤Ê¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êº¤Æñ¤ä²áµî¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÌ¤Íè¤ØÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢5·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÉÊÀî¥¹¥Æ¥é¥Üー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØToi Toi Toi 1st¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö～Be Alright～¡Ù¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æfav me¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏËÜÆü20»þ¤è¤ê°ìÈÌÈÎÇä¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¿·¤¿¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿2ÁÈ¤¬¤É¤ó¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£Toi Toi Toi¥êー¥Àー Ã«²°°É¹á¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢PEAK SPOT¤Ë2nd¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡¢Toi Toi Toi¤Ç¤¹¡ª
Toi Toi Toi¤È¤Ï¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¡ÈÂç¾æÉ×¡ª¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤è¡ª¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿»ä¤¿¤Á¤¬º£¡¢³§ÍÍ¤ÎÀ®¸ù¤ä¹¬¤»¤ò´ê¤¤¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥°¥ëー¥×¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä©Àï¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢PEAK SPOT¤ä³§ÍÍ¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Ì¤½Ï¤Ê»ä¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¡ÖÎÞ¤Î¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥éー¡×ºî²È ¾¾·¨¥±¥ó¥¿¥³¥á¥ó¥È
Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿²áµî¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌ¤Íè¤òÄü¤á¤ºÄÏ¤â¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¡£
¤½¤Î°ì½Ö°ì½Ö¤Ë½É¤ë¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÀÚ¼Â¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÔÎÞ¤Î¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥éー¡Õ¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤Î¶«¤Ó¤ò²»¤ËÂ÷¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î²Î¤¬¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ä¥ê¥¹¥Êー¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥êー¥¹³µÍ×¡ä
Toi Toi Toi 1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÎÞ¤Î¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥éー¡×
ÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ÇÛ¿®URL¡§https://peakspot.lnk.to/namidanosuto-ri-tera-
ºî»ìºî¶Ê¡§¾¾·¨¥±¥ó¥¿
ÊÔ¶Ê¡§SCRAMBLES
¡ã¸ø±é³µÍ×¡ä
¡ØToi Toi Toi 1st¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö～Be Alright～¡Ù
Æü»þ¡§2025Ç¯5·î30Æü¡Ê¶â¡Ë³«¾ì18:00 / ³«±é19:00
²ñ¾ì¡§ÉÊÀî¡¦¥¹¥Æ¥é¥Üー¥ë
½Ð±é¡§Toi Toi Toi/fav me¡Ê¥²¥¹¥È½Ð±é¡Ë
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û
Í¥ÀèÆþ¾ì \4,000 / °ìÈÌÆþ¾ì \1,500
°ìÈÌÈÎÇä¡§2025Ç¯4·î30Æü¡Ê¿å¡Ë20:00～
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡¦¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://toitoitoi.asobisystem.com/live_information/detail/22799
¡ãPEAK SPOT¤È¤Ï¡ä
PEAK SPOT¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥É¥ëÁü¤òÄÉµá¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Æー¥¸¤Ç¡ÖPEAK¡ÊÄº¾å¡Ë¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
¢£fav me
¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖPEAK SPOT¡×1st¥°¥ëー¥×¡£
¥°¥ëー¥×Ì¾¤Ï¡¢¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Öfav¡Êfavorite¡Ë¡×¤È¡¢¡Ö»ä¤ò¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡Öme¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¡Öfav me¡×¤ÈÌ¿Ì¾¡£¡Ö»ä¤ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯2·î¤ËÃÂÀ¸¡£4·î22Æü¤Ë¤Ï½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¡¢Â¨Æü´°Çä¤È¤¤¤¦¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ðー¤Ï¾®Ìî»û°´¡¢°¤Éô¤«¤ì¤ó¡¢Àî´ßÎÜÆá¡¢À¥Çµ¤Þ¤ê¤ó¡¢´Ý»³ÍöÆà¡¢ßºÀîÉñ¹á¡¢ÃæËÜ¤³¤Þ¤ê¤Î7Ì¾¡£
Official site¡§https://favme.asobisystem.com/
¢£Toi Toi Toi
Ä«ÁÒÌ¤Íè ¡ß ASOBISYSTEM ¡ß ABEMA. ¶¦Æ±¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖDark Idol PROJECT¡Ê#¥Àー¥¯¥¢¥¤¥É¥ë¡Ë¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿6¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡£
2024Ç¯6·î¤«¤éABEMA¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖDark Idol¡×¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿°ì¾ò¥«¥ª¥ê¡¢Ã«²°°É¹á¡¢¶¶ËÜË¨²Ö¡¢À±Ìî¥Æ¥£¥Ê¡¢Á°³À¤µ¤é¤Î5Ì¾¤Ë¡¢¸µ¥À¥ó¥µー¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¤µ¤¯¤é¤â¤â¤ò²Ã¤¨¤¿6Ì¾¡£
Toi Toi Toi¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÏÁê¼ê¤ÎÀ®¸ù¤ä¹¬¤»¤òµ§¤ë¤È¤¤Ë¾§¤¨¤ë¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¤¬Í³Íè¤Ç¡¢¥°¥ëー¥×¤Ï¡ÖBe Alright¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Official site¡§https://toitoitoi.asobisystem.com/