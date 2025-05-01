¥¸ー¥¨¥ë¥·ー¡¢ÉÔÆ°»º´ÉÍý¶ÈÆÃ²½·¿¥¯¥é¥¦¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖProp Cloud Suite¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥¨¥ë¥·ー¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶â»Ò ÍµÊå¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÉÔÆ°»º´ÉÍý¶ÈÆÃ²½·¿¥¯¥é¥¦¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖProp Cloud Suite¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢£±. Prop Time¡¢£². Prop Chat¡¢£³. Prop Box¡¢£´. Prop Notify¡¢£µ. Prop Live¡¢£¶. Prop TR¡¢¤Î6¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÆ±»þ¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
[Prop Cloud Suite ¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¥µ¥¤¥È]¡¡https://propcloudsuite.geeklabs.co.jp/
¢£Prop Cloud Suite¤È¤Ï
¡ÖProp Cloud Suite¡×¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¡¢¥Ó¥ë´ÉÍý¤Î¶ÈÌ³»Ù±ç¤òÌÜÅª¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥·¥¹¥Æ¥à·²¤Ç¤¹¡£
¥¸ー¥¨¥ë¥·ーÀßÎ©¸å10Ç¯¤Î´Ö¤ËÇÝ¤Ã¤¿Åö³º¶È³¦¸þ¤±¤Î¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á³«È¯¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢µÚ¤ÓÆÈÆÃ¤Ê¶ÈÌ³¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡ÖProp Cloud Suite¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¯»Ò¹âÎð²½¤ËÈ¼¤¦Ï«Æ¯¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤è¤ê´ÉÍý¶È¤òÃ´¤¦¿Í°÷³ÎÊÝ¤Ï¡¢¤è¤ê°ìÁØº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¤è¤ê¾Ê¿Í²½¤µ¤ì¤¿¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë¤ÎºÆ¹½ÃÛ¡¢DX¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢¡ÖProp Cloud Suite¡×¤¬¡¢¶È³¦¤Î¥Ç¥Õ¥¡¥¯¥È¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢´ûÂ¸¥·¥¹¥Æ¥àÀ½ÉÊ¤Î¹¹¤Ê¤ë²þÁ±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·µ¬¥·¥¹¥Æ¥àÀ½ÉÊ¤Î¥ê¥êー¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£Æ±»þ¥ê¥êー¥¹6¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î³µÍ×
£±. Prop Time¡¡¡Ê´ÉÍý°÷¡¦ÂåÌ³°÷¸þ¤±¶ÐÂÕ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë
Prop Time¤Ï¡¢ ´ÉÍý°÷/ÂåÌ³°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¶ÐÂÕ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
´ÉÍý°÷/ÂåÌ³°÷¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¡¢Æü¡¹¤ÎÂÇ¹ï¡¢³Æ¼ï¿½ÀÁ/ÆÏ½Ð¡¢¶ÐÌ³¼ÂÀÓ¤ÎÇÄ°®¡¢Åù¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅÅÏÃ¡¢Fax¡¢»æ¡¢Excel¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ÎDX¡¦¾Ê¿Í²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ï«Ì³´ÉÍý¤äÂÐ±þÏ³¤ìÍÞ»ß¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤Î³Æ¼ï¥¢¥éー¥È¡¢¥Çー¥¿½¸·×¤Î¼«Æ°²½¡¢¥ì¥Ýー¥È¤ÎÀ¸À®¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤Î¶ÈÌ³Éé²Ù·Ú¸º¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
£². Prop Chat¡¡¡ÊÉÔÆ°»º´ÉÍý¶È¸þ¤±¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È¡Ë
Prop Chat¤Ï¡¢´ÉÍý°÷/ÂåÌ³°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
´ÉÍý°÷/ÂåÌ³°÷¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡¦»ÙÅ¹¡Ë¡¢Â¾¤Î´ÉÍý°÷/ÂåÌ³°÷¤È¤Î¶ÈÌ³Ï¢Íí¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£1:1¥Á¥ã¥Ã¥È¡¢¥°¥ëー¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁ÷¿®¤â²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¸½¾ì¼Ì¿¿¤òÍÑ¤¤¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹«¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Æ³ÆþÀè¤Î´ë¶ÈÍÍËè¤ËÀìÍÑ¥µー¥Ðー¤Ç¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Çー¥¿ÊÝ»ý´ü´ÖÅù¤â¤´Í×Ë¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£³. Prop Box¡¡¡ÊÄê´üÊó¹ðÊ¸½ñ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë
Prop Box¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¡¢¥Ó¥ë´ÉÍý¤ÎÄê´üÊó¹ðÊ¸½ñ¤Î´ÉÍý¤ËÆÃ²½¤·¤¿Ê¸½ñ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
Æ³ÆþÀè¤Î´ë¶ÈÍÍËè¤ËÀìÍÑ¥µー¥Ðー¤Ç¹½ÃÛ¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂ°À¤Ë±þ¤¸¤¿¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¤ÎÀßÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¼ê¸µ¤Ë¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤â¡¢É¬Í×½ñÎà¤ò»²¾È²ÄÇ½¤Ç¡¢¡ÖProp Live¡×¤ÈÏ¢·È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°Íý»ö²ñ¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÂÐ¾ÝÊ¸½ñ¤ò»²¾È¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£´. Prop Notify¡¡¡ÊÅÅ»Ò¿½ÀÁ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë
Prop Notify¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë³Æ¼ï¿½ÀÁ/ÆÏ½Ð¤ÎÅÅ»Ò²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
µï½»¼Ô¡¢Ãç²ð²ñ¼Ò¡¢´ÉÍý°÷¡¢Åù¤ÎÍøÍÑ¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¡¹¤ÎÅÅÏÃ¡¢FaxÅù¤Î¶ÈÌ³¤ÎÅÅ»Ò²½¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ÜÀßÍ½Ìó¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¡¢½Ð·çÏ¢ÍíÅù¤Îµ¡Ç½¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ã¤¨¤Æ¡¢É¬Í×µ¡Ç½¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÆþµï¼Ô¸þ¤±¥¢¥×¥ê¡×¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£´. Prop Live¡¡¡ÊÆ°²èÇÛ¿®¡¦Web²ñµÄ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë
Prop Live¤Ï¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¡¢´ÉÍý°÷¡¢Íý»ö²ñ¤Ê¤É¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿Æ°²èÇÛ¿®¡¦Web²ñµÄ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
Æ°²èÇÛ¿®¤Ï¡¢°ìÈÌ¸ø³«¡¢¸ÂÄê¸ø³«¡¢¼Ò°÷¸ø³«¤Ê¤É¤ÎÈÏ°Ï¤ò»ØÄê¤·¤Æ¸ø³«¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¸ø³«¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¾µÇ§¤òÈ¼¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Web²ñµÄ¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢µÄÂê´ÉÍý¡¢½ÐÀÊ¼ÔµÏ¿¡¢ÅêÉ¼¡¢Ï¿²è¡¢¥Æ¥¥¹¥ÈÊÑ´¹¤Ê¤É´ÉÍý¶ÈÌ³¤ÇÉ¬Í×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ëµ¡Ç½¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
£¶. Prop TR¡¡¡ÊÂåÌ³°÷¼êÇÛ¼«Æ°²½¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë
Prop TR¤Ï¡¢¡ÖÂåÌ³°÷¤Î¼êÇÛ¶ÈÌ³¡×¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
·«¤êÊÖ¤·È¯À¸¤·¡¢ÅÅÏÃ¡¢Fax¡¢¥áー¥ë¡¢Åù¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡¢¡Ö¼êÇÛ¶ÈÌ³¡×¤Î°µÅÝÅª¤Ê¾Ê¿Í²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶ÐÂÕ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖµÙ²Ë¿½ÀÁ¡×¢ª¡ÖÂåÌ³°ÍÍê¡×¢ª¡Ö¼êÇÛ³ÎÄê¡×¤Î°ìÏ¢¤Î´°Á´¼«Æ°²½¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡ÖTR¡×¤Ï¡¢¥¸ー¥¨¥ë¥·ー¤¬2017Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¶È¼Ô¼êÇÛ¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¡É¥Æ¥Ï¥¤¡É¥í¥Ü(https://tehairobo.geeklabs.co.jp/)¡×¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¤¹¡£
¢£Æ³Æþ»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Æ³Æþ¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ê¶ÈÌ³Î©¾å¤²¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¹½ÁÛ¡¦Í×·ïÄêµÁ¡¦Æ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¡¢¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¤´»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè
°Ê²¼¤Î¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://propcloudsuite.geeklabs.co.jp/contact.html
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥¨¥ë¥·ー ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥¨¥ë¥·ー
ÂåÉ½¼Ô¡§¶â»Ò ÍµÊå
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç5-29-20
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://geeklabs.co.jp
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹°ìÍ÷¡§https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/30247