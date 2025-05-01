2025Ç¯6·î22Æü(Æü)¤Î²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤ËDXTEEN¤¬½Ð±é·èÄê¡ÃX Games Osaka 2025

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

INSTYLE GROUP³ô¼°²ñ¼Ò

DXTEEN¡ÊÂçµ×ÊÝÇÈÎ±¡¢ÅÄÃæ¾ÐÂÀÏº¡¢Ã«¸ýÂÀ°ì¡¢»ûÈø¹á¿®¡¢Ê¿ËÜ·ò¡¢Ê¡ÅÄÊâÂÁ¡Ë¡Ã(C)UNIVERSAL SIGMA / LAPONE ENTERTAINMENT

À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¹ñºÝ¶¥µ»²ñ¡ÖX Games Osaka 2025¡×¤Î²»³Ú¥é¥¤¥Ö2ÁÈÌÜ¡¢6·î22Æü(Æü)¤ËÂçµ×ÊÝÇÈÎ±¡¢ÅÄÃæ¾ÐÂÀÏº¡¢Ã«¸ýÂÀ°ì¡¢»ûÈø¹á¿®¡¢Ê¿ËÜ·ò¡¢Ê¡ÅÄÊâÂÁ¤Î6Ì¾¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×DXTEEN(¥Ç¥£¥¨¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥£ー¥ó)¤¬½Ð±é·èÄê¡ª



DXTEEN¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È


¡ØÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎÊý¡¹¤¬½¸¤Þ¤ë¡ÖX¥²ー¥à¥º¡×¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤Ç¤­¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡ª



¤Þ¤¿´ØÀ¾¤Ë¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È½é¾åÎ¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢DXTEEN¤Ë¤Ï´ØÀ¾½Ð¿È¤Î¥á¥ó¥Ðー¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Êµ­Ç°¤¹¤Ù¤­Æü¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



½Ð¾ì¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ËÍ¤¿¤Á¤âÇ®¤¯¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ°î¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡Ù




DXTEEN¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È


https://dxteen.com/


¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://xgamesjapan.com/news/3615/




³« ºÅ ³µ Í×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

Ì¾ ¾Î¡Ê±Ñ¡¡¸ì¡Ë¡§X Games Osaka 2025


Ì¾ ¾Î¡ÊÆüËÜ¸ì¡Ë¡§X¥²ー¥à¥ºÂçºå2025


Ì¾ ¾Î¡ÊÆÉ¤ßÊý¡Ë¡§¥¨¥Ã¥¯¥¹¥²ー¥à¥º ¥ª¥ª¥µ¥« ¥Ë¥»¥ó¥Ë¥¸¥å¥¦¥´



Æü Äø¡§


6·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ú¸ø¼°Îý½¬¡Û



6·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ú·è¾¡¡Û³«¾ì9:30 / ³«±é9:45 / ½ª±é20:00 Í½Äê


¡ß½÷»Ò ¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É ¥¹¥È¥êー¥È


¡ßÃË»Ò ¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É ¥Ðー¥È


¡ß½÷»Ò ¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É ¥Ðー¥È


¡ßBMX ¥Ñー¥¯


¡ßBMX ¥Ñー¥¯ ¥Ù¥¹¥È¥È¥ê¥Ã¥¯


¡ßMoto X ¥Ù¥¹¥È¥È¥ê¥Ã¥¯


¡ß²»³Ú¥é¥¤¥Ö IMP.



6·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ú·è¾¡¡Û³«¾ì9:30 / ³«±é9:45 / ½ª±é19:15 Í½Äê


¡ßÃË»Ò ¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É ¥¹¥È¥êー¥È


¡ßÃË»Ò ¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É ¥Ñー¥¯


¡ß½÷»Ò ¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É ¥Ñー¥¯


¡ßÃË»Ò ¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É ¥Ðー¥È ¥Ù¥¹¥È¥È¥ê¥Ã¥¯


¡ßBMX ¥¹¥È¥êー¥È


¡ßBMX ¥Õ¥é¥Ã¥È¥é¥ó¥É


¡ßMoto X ¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó


¡ß²»³Ú¥é¥¤¥Ö DXTEEN


¢¨¶âÍË¤Ï¸ø¼°Îý½¬Æü¤Î¤¿¤á´Ø·¸¼Ô¡¦¾·ÂÔµÒ¡¦¼èºàÇÞÂÎ¤Î¤ß¡£°ìÈÌÆþ¾ì¤ÏÅÚÍË¤ÈÆüÍË¤Î2Æü´Ö¤Ç¤¹¡£


¢¨»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£



²ñ ¾ì¡§


µþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå¡ÊKYOCERA DOME OSAKA¡Ë



¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ØÆþ¡§


¥¤ー¥×¥é¥¹ https://eplus.jp/xgames/


¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢ https://w.pia.jp/t/xgames/


¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È https://l-tike.com/sports/xgames2025/


Æü¥Æ¥ì¥¼¥í¥Á¥± https://l-tike.com/ntvzero/event/xgames.html


For Overseas¡Ê³¤³°¸þ¤±¡Ë https://ib.eplus.jp/xgames



¥³¥ó¥Ó¥Ë¹ØÆþ¡§


¥¤ー¥×¥é¥¹


¢¨Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÅ¹Æ¬¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ôーµ¡¡×¤Ç¤â¹ØÆþ²ÄÇ½


¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊL¥³ー¥É¡§59620¡Ë


¢¨¥íー¥½¥ó¡¦¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×Å¹Æ¬¡ÖLoppi¡×¤Ç¤â¹ØÆþ²ÄÇ½


¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡ÊP¥³ー¥É¡§862-688¡Ë


¢¨Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥óÅ¹Æ¬¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ôーµ¡¡×¤Ç¤â¹ØÆþ²ÄÇ½



¼ç ºÅ¡§


X Games Osaka 2025 ÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ



¼ç ´É¡§


ÂçºåÉÜ¡¢Âçºå»Ô



¸å ±ç¡§


°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¥ïー¥ë¥É¥¹¥±ー¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó


°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥¹¥±ー¥È¥Üー¥Ç¥£¥ó¥°Ï¢ÌÁ


°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Á´ÆüËÜ¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ëBMXÏ¢ÌÁ


°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ


°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í TEAM JAPAN MX PROJECT



¶¨ »¿¡§


¥à¥é¥µ¥­¥¹¥Ýー¥Ä


¥â¥¹¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹


¥ß¥Ä¥«¥ó NEW¿ÝSHOT



¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§


https://xgamesjapan.com


#XGames


#XGamesJapan


#XGamesOsaka


´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È

VIP 100,000±ß


¢¨Í¥ÀèÆþ¾ì


¢¨Âç²ñÆÃÅµ¥°¥Ã¥ºÉÕ¤­¡Ê¥¹¥±ー¥È¥Ç¥Ã¥­¡ÜT¥·¥ã¥Ä¡Ü¥­¥ã¥Ã¥×¡Ë


¢¨¶¥µ»¥³ー¥¹¥Ä¥¢ーÉÕ¤­


¢¨¥¢¥¹¥êー¥È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¥¨¥ê¥¢Æþ¾ì²Ä


¢¨VIPÀìÍÑ¥¢¥êー¥ÊÎ©¤Á¸«´ÑÀï¥¨¥ê¥¢Æþ¾ì²Ä


¢¨VIPÀìÍÑ¥¹¥¿¥ó¥ÉÃåÀÊ¥¨¥ê¥¢Æþ¾ì²Ä



¥×¥ì¥ß¥¢¥à 35,000±ß


¢¨Í¥ÀèÆþ¾ì


¢¨Âç²ñÆÃÅµ¥°¥Ã¥ºÉÕ¤­¡ÊT¥·¥ã¥Ä¡Ü¥­¥ã¥Ã¥×¡Ë


¢¨¥¢¥¹¥êー¥È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¥¨¥ê¥¢Æþ¾ì²Ä


¢¨¥×¥ì¥ß¥¢¥àÀìÍÑ¥¢¥êー¥ÊÎ©¤Á¸«´ÑÀï¥¨¥ê¥¢Æþ¾ì²Ä


¢¨¥×¥ì¥ß¥¢¥à/SSÀìÍÑ¥¹¥¿¥ó¥ÉÃåÀÊ¥¨¥ê¥¢Æþ¾ì²Ä



SS 12,000±ß


¢¨Í¥ÀèÆþ¾ì


¢¨Âç²ñÆÃÅµ¥°¥Ã¥ºÉÕ¤­¡ÊT¥·¥ã¥Ä¡Ë


¢¨¥Õー¥É¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê1,000±ßÊ¬¡ËÉÕ¤­


¢¨¥¹¥Æー¥¸Á°ÀìÍÑÎ©¤Á¸«´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢


¢¨¥¢¥êー¥Ê°ìÈÌÎ©¤Á¸«´ÑÀï


¢¨¥×¥ì¥ß¥¢¥à/SSÀìÍÑ¥¹¥¿¥ó¥ÉÃåÀÊ¥¨¥ê¥¢Æþ¾ì²Ä



¥¢¥êー¥Ê°ìÈÌ 5,800±ß


¢¨¥¢¥êー¥Ê°ìÈÌÎ©¤Á¸«´ÑÀï¡¢¥¹¥¿¥ó¥É°ìÈÌÃåÀÊ²Ä



¥¢¥êー¥Ê¥°¥ëー¥×¡Ê4Ì¾1ÁÈ¡Ë 20,000±ß


¢¨¥¢¥êー¥Ê°ìÈÌÎ©¤Á¸«´ÑÀï¡¢¥¹¥¿¥ó¥É°ìÈÌÃåÀÊ²Ä


¢¨2,000±ßÊ¬¤ªÆÀ¤ÊÎÁ¶âÀßÄê



¥¢¥êー¥Ê¹â¹»À¸ 3,000±ß


¢¨¥¢¥êー¥Ê°ìÈÌÎ©¤Á¸«´ÑÀï¡¢¥¹¥¿¥ó¥É°ìÈÌÃåÀÊ²Ä


¢¨¹â¹»À¸ÎÁ¶â¡¢Âç³ØÀ¸°Ê¾å¤Ï°ìÈÌÎÁ¶â



¥¢¥êー¥Ê¾®Ãæ³ØÀ¸ 2,000±ß


¢¨¥¢¥êー¥Ê°ìÈÌÎ©¤Á¸«´ÑÀï¡¢¥¹¥¿¥ó¥É°ìÈÌÃåÀÊ²Ä


¢¨¾®Ãæ³ØÀ¸ÎÁ¶â



¥¹¥¿¥ó¥É°ìÈÌ 4,800±ß


¢¨¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ¤Î¤ßÆþ¾ì²Ä


¢¨¹â¹»À¸°Ê¾å¤Ï°ìÈÌÎÁ¶â



¡ÚÂçºåÉÜÌ±¸ÂÄê¡Û¥¹¥¿¥ó¥É°ìÈÌ¡Ü¾®Ãæ³ØÀ¸1Ì¾～3Ì¾¤Þ¤ÇÆ±È¼²Ä 4,800±ß


¢¨¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ¤Î¤ßÆþ¾ì²Ä


¢¨°ìÈÌ1Ì¾¤Ë¤Ä¤­¡¢»Ò¤É¤â¡Ê¾®Ãæ³ØÀ¸¡Ë1Ì¾～3Ì¾¤Þ¤ÇÆ±È¼¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


¢¨ÂçºåÉÜÌ±¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£¹ØÆþ»þ¤Ë¿Í¿ô¤òÁªÂò¤¤¤¿¤À¤­¡¢»áÌ¾¡¦³Ø¹»Ì¾¤òµ­Æþ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£



¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÃí°Õ»ö¹à


¤¤¤º¤ì¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤â1Æü·ô¤Ç¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ»þ¤ËÍè¾ìÆü¤òÁªÂò¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÂçºåÉÜÌ±¸ÂÄê¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£¥¢¥êー¥Ê¡Ê¥°¥é¥¦¥ó¥É¡Ë¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï³ºÅö¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾®³ØÀ¸Ì¤Ëþ¤ÎÌ¤½¢³Ø»ù¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô1Ì¾¤Ë¤Ä¤­1Ì¾¤Þ¤ÇÉ¨¾å´ÑÀïÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£


¼Â»Ü¶¥µ»¡Ê3¶¥µ»¡¦12¼ïÌÜ¡Ë

ÃË»Ò ¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É ¥¹¥È¥êー¥È


½÷»Ò ¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É ¥¹¥È¥êー¥È


ÃË»Ò ¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É ¥Ñー¥¯


½÷»Ò ¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É ¥Ñー¥¯


ÃË»Ò ¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É ¥Ðー¥È


½÷»Ò ¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É ¥Ðー¥È


ÃË»Ò ¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É ¥Ðー¥È ¥Ù¥¹¥È¥È¥ê¥Ã¥¯


BMX ¥¹¥È¥êー¥È


BMX ¥Ñー¥¯


BMX ¥Ñー¥¯ ¥Ù¥¹¥È¥È¥ê¥Ã¥¯


BMX ¥Õ¥é¥Ã¥È¥é¥ó¥É


Moto X ¥Ù¥¹¥È¥È¥ê¥Ã¥¯


¢¨¼Â»Ü¶¥µ»¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹


°ìÈÌ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»

X Games Osaka 2025Âç²ñ»öÌ³¶É¡Ê¥¤ー¥×¥é¥¹Æâ¡Ë


ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§050-3185-6449¡¡


¼õÉÕ»þ´Ö¡§2025Ç¯2·î10Æü¡Ê·î¡Ë～6·î22Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～18:00



¢¨X Games Japan¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒXGJ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿´ë¶È¥°¥ëー¥×INSTYLE GROUPÆâ¤Î´ë¶È¤Ç¤¹¡£