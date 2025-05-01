¹â³ØÇ¯»»¿ô²Ê¤Î¡ÖÆñ´ØÃ±¸µ¡×¤ò¹¶Î¬¤»¤è¡ª¡É»Ò¤É¤â¤Î¥¹¥Èー¥êー¡É¤Ç¤Ä¤¯¤ë»»¿ô¤Î¼ø¶È
³ô¼°²ñ¼ÒNIJIN¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À±ÌîÃ£Ïº¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¶µ°÷¸¦½¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ø¼ø¶È¤Æ¤é¤¹¡Ù¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¶µ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÈøºêÀµÉ§ÀèÀ¸¤È»»¿ô¤Î³Ø¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëÂÐÌÌ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î¥»¥ß¥Êー¡Ö¹â³ØÇ¯¤Î¡ØÆñ´ØÃ±¸µ¡Ù¤ò¹¶Î¬¤»¤è¡ª¡É»Ò¤É¤â¤Î¥¹¥Èー¥êー¡É¤Ç¤Ä¤¯¤ë»»¿ô¤Î¼ø¶È¡×¤ò¡¢2025Ç¯5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÂçºå¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¹â³ØÇ¯¤Î»»¿ô²Ê¤ÏÆñ¤·¤¤¡©
¡¡¹â³ØÇ¯¤Î»»¿ô²Ê¤Ë¤Ï¡Ö³ä¹ç¡×¡ÖÃ±°ÌÎÌÅö¤¿¤ê¡×¡ÖÂ®¤µ¡×¡ÖÊ¬¿ô¤Î¾è½ü¡×¡ÖÊ¿¶Ñ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆñ´ØÃ±¸µ¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍý²ò¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¶µ»Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»ØÆ³¤¬Æñ¤·¤¤Ã±¸µ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»»¿ô¤¬¶ì¼ê¤ÊÀèÀ¸¤Ï»ØÆ³½ñÄÌ¤ê¤Ë¼ø¶È¤òÎ®¤¹¤³¤È¤ÇÀº°ìÇÕ¤Ë¡£»»¿ô¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÀèÀ¸¤Ç¤â¼ø¶È¤È¤Ê¤ë¤È¡Ö³ä¹ç¤Ï¸ø¼°¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤ì¤Ð²ò¤±¤ë¤«¤é³Ð¤¨¤è¤¦¤Í¡ª¡×¡ÖÊ¬¿ô¡àÊ¬¿ô¤Î·×»»¤Ï¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤«¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¡ÖÊ¿¶Ñ¤ÏÁ´ÉôÂ¤·¤Æ³ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶µ»Õ¼çÆ³¤Î»ØÆ³¤Ë´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¶µ»Õ¼çÆ³¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¼çÂÎ¤Î¼ø¶È¤Ç¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¶µ¤¨¤ë¶µ»Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌû¤·¤¯¤Ê¤¤»»¿ô¤Î¼ø¶È¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìû¤·¤¯¤Ê¤¤¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤âÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÌÀÆü¤Î¼ø¶È¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡£¡ÖÆñ´ØÃ±¸µ¡×¤¬Â¿¤¤¹â³ØÇ¯¤Î»»¿ô²Ê¼ø¶È¤â»Ò¤É¤â¼çÂÎ¤ÇÂÐÏÃ¤Î¤¢¤ë¼ø¶È¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡
¢£ÈøºêÀµÉ§ÀèÀ¸¤Ë³Ø¤Ö¡É»Ò¤É¤â¤Î¥¹¥Èー¥êー¡É¤Ç¤Ä¤¯¤ë»»¿ô¤Î¼ø¶È
¡¡ÈøºêÀèÀ¸¤Î¼ø¶È¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤ËÀ¸¤À¸¤¤È³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ò¤É¤â¼çÂÎ¤ÇÂÐÏÃÅª¤Ê¼ø¶È¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤ÏÈøºêÀèÀ¸¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¥¹¥Èー¥êー¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤Î¥¹¥Èー¥êー¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÌ´Ãæ¤Ç³Ø¤Ó¡¢Ì´Ãæ¤Ç¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤¦¤·¤¿¤é¤½¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¼ø¶È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡ÈøºêÀèÀ¸¤Î»»¿ô²Ê¼ø¶È¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ù¤ë¥»¥ß¥Êー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡Ö¹â³ØÇ¯¤Î¡ØÆñ´ØÃ±¸µ¡Ù¤ò¹¶Î¬¤»¤è¡ª¡É»Ò¤É¤â¤Î¥¹¥Èー¥êー¡É¤Ç¤Ä¤¯¤ë»»¿ô¤Î¼ø¶È¡×
Æü¡¡¡¡»þ¡§2025Ç¯5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:30～16:45
³«ºÅÊýË¡¡§¸½ÃÏ²ñ¾ì
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¸½ÃÏ²ñ¾ì¡§¥¨¥ë¡¦¤ª¤ª¤µ¤«¡ÊÂçºåÉÜÎ©Ï«Æ¯¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èËÌÉÍÅì£³－£±£´
Æü¡¡¡¡Äø¡§£±.»²²Ã¼Ô¤Î´õË¾¼Ô£²Ì¾¤Ë¤è¤ë»»¿ôÌÏµ¼¼ø¶È ¶¨µÄ¡Ê´¶ÁÛ¡¦°Õ¸«¡Ë ÈøºêÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¹ÖÉ¾
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£².ÈøºêÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¹ÖµÁ¡Ê¡É»Ò¤É¤â¤Î¥¹¥Èー¥êー¡É¤Ç¤Ä¤¯¤ë»»¿ô¤Î¼ø¶È¡Ë
Äê¡¡¡¡°÷¡§¸½ÃÏ²ñ¾ì»²²Ã30Ì¾¡¡¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó50Ì¾
ÂÐ¡¡¡¡¾Ý¡§¼ç¤Ë¾®Ãæ³Ø¹»¶µ°÷¡¢¶µ°é´Ø·¸¼Ô
¤ª¿½¹þ¤ß¡§https://peatix.com/event/4390444/view
¢£¹Ö»Õ
Èøºê ÀµÉ§¡¡ ´ØÀ¾Âç³Ø½éÅùÉô
¿·³ã¸©À¸¤Þ¤ì¡£¿·³ã¸©Æâ¸øÎ©¾®³Ø¹»¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¡¢´ØÀ¾Âç³Ø½éÅùÉô¶µÍ¡¡£
¥ê¥¯¥ëー¥È¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£¥µ¥×¥ê¹Ö»Õ(¾®³Ø¹»»»¿ô´ðÁÃ¹ÖºÂ)¡£
Á´¹ñ»»¿ô¼ø¶È¸¦µæ²ñ¾ïÇ¤Íý»ö¡£¿·³ã»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñÇ§Äê¡¦Âè1´ü¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¶µ»Õ(»»¿ô)¡£
³Ø¹»¿Þ½ñ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È³Ø¤Ö¾®³Ø¹»»»¿ô¡×¶µ²Ê½ñÊÔ½¸°Ñ°÷¡£
Âè6²óÅì µþÍý²ÊÂç³Ø¡Ö¿ô³Ø¡¦¼ø¶È¤ÎÃ£¿ÍÂç¾Þ¡×Í¥½¨¾Þ¡£
Âè41²ó¾®³Ø´Û¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¶µ°éµÏ¿¡×ÆÃÁª
¡Ö¾®³Ø¹»¿·³Ø½¬»Ø Æ³Í×ÎÎ »»¿ô¤Î¼ø¶È¤Å¤¯¤ê(ÌÀ¼£¿Þ½ñ)¡× ¡Ö»»¿ô¤Î¼ø¶È¤¬¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë50¤Îµ»(ÌÀ¼£¿Þ½ñ)¡×¡Ö¾® ³Ø¹»»»¿ô¤Î¼ø¶È¤Å¤¯¤ê ¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ(ÌÀ¼£¿Þ½ñ)¡×¤Ê¤É Â¾Â¿¿ô¤ÎÃø½ñ
¢£¼ø¶È¤Æ¤é¤¹
Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«¤é500Ì¾°Ê¾å¤Î¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¶µ°÷¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¶µ°÷¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£»Ò¤É¤â¼çÂÎ¤Î¼ø¶È¤ËÅ¾´¹¤Ç¤¤ëÆÈ¼«¥á¥½¥Ã¥É¤ÇÍøÍÑ²ñ°÷¤Î96¡ó¤¬¼ø¶ÈÎÏ¸þ¾å¤ª¤è¤Ó»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Ø¤Î¤è¤ê¤è¤¤±Æ¶Á¤ò¼Â´¶¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.nijin.co.jp/jugyoterrace
¢£³ô¼°²ñ¼ÒNIJIN
¡Ö¶µ°é¤«¤é¹ñ¤ò¾È¤é¤¹¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢¶µ°é²ÝÂê¤ò»ÅÁÈ¤ß¤«¤é²ò·è¤¹¤ë¡ÖJAPAN EDUCATION COMPANY¡×¡£º£¤Î³Ø¹»¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¬Â¿²á¤®¤ë¤³¤È¤Ë¹ñ¤Î´íµ¡¤ò´¶¤¸¡¢Ã¯¤â¤¬¶µ°é¤Ë"´õË¾"¤ò»ý¤Æ¤ë¹ñ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸µ¾®³Ø¹»¶µ»Õ¤ÎÀ±ÌîÃ£Ïº¤¬2022Ç¯4·î¤ËÁÏ¶È¡£ÉÔÅÐ¹»¡¦¶µ°÷ÉÔÂ¡¦¶µ»Õ¤ÎÆ¯¤Êý¡¦³Ø¹»¤Îºß¤êÊý¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶µ°éÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë13¤Î»ÅÁÈ¤ß¡Ê»ö¶È¡Ë¤òÅ¸³«¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒNIJIN
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¾ïÈ×2-5-5
ÀßÎ©¡¡¡§2022Ç¯4·î1Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§À±ÌîÃ£Ïº
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¶µ°é²ÝÂê¤ò»ÅÁÈ¤ß¤«¤é²ò·è¤¹¤ë¶µ°é»ö¶È¡Ê¶µ»Õ¸¦½¤¡¢ÉÔÅÐ¹»»Ù±ç¡¢µ¯¶È»Ù±ç¡¢¶µ°é¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥¹¥¯ー¥ë¡Ë
URL¡¡¡§https://www.nijin.co.jp/