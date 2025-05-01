Marketing AI Agent simon¡Ê¥µ¥¤¥â¥ó¡Ë¡×¦ÂÈÇ¥ê¥êー¥¹¡¡-¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Á´¹©Äø¤ò»Ù±ç¤·´ë¶È¤Î°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç-
Baymon³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§¾¾°æÄ¾¼ù¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËAI¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ösimon¡×¦ÂÈÇ¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ösimon¡×¤Ï¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ½ÅÍ×¹©Äø¤Ç¤¢¤ë¡Ú¹¹ðÇÞÂÎ¡Û¤ÎÁªÄê¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿½¾Íè¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤ò³×¿·¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÅëºÜ¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¦ÂÈÇ¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Î¼çÍ×µ¡Ç½¤òÀè¹Ô¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¹¹ðÇÞÂÎÁªÄê
´ë¶È¤¬¹¹ð¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¹¹ðÇÞÂÎ¡ÊSNS¡¢Google¹¹ð¡¢YouTube¤Ê¤É¡Ë¤òAI¤¬Ê¬ÀÏ¤·¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ËºÇÅ¬¤ÊÇÞÂÎ¤ò¼«Æ°¤ÇÁªÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¹¹ð¥³¥ÔーÀ¸À®
AI¤¬¼«Æ°¤Ç¹¹ðÊ¸¤ä¥Ð¥Êー¥³¥Ôー¤òÀ¸À®¤·¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÃ»»þ´Ö¤ÇºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹¹ð¤ÎÀ©ºî»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤·¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
simon ¦ÂÈÇ¤ÎÆÃÄ§
¡¦´ÊÃ±¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¤ë
¹¹ð±¿ÍÑ¤ò´ÊÃ±¤Ë»Ù±ç¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤¬AI¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÌµÎÁ¥×¥é¥ó¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¼ê·Ú¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬Í¥°ÌÀ¤Ç¤¹¡£¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢¼«¼Ò¤Ç¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
¡¦AI¤Ë¤è¤ë¹¹ðºÇÅ¬²½
AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¹¹ð¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹¹ð¼ç¤Ï¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ºÇÅ¬¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò¿×Â®¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ROI¤òºÇÂç²½¤·¤Þ¤¹¡£AI¤ÎÀºÅÙ¤Ïº£¸å¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¡¢¤è¤ê¹âÀºÅÙ¤Ê·ë²Ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½ÀÆð¤Ê¹¹ð±¿ÍÑ
¥æー¥¶ー¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¹¹ðÇÞÂÎÁªÄê¡¢¥³¥ÔーºîÀ®¤ò¼Â¸½¤·¡¢¶¥¹ç¤Èº¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦´ÊÃ±¤ÊÆ³Æþ¤È½ÀÆð¤Ê¥×¥é¥ó
¦ÂÈÇ¤Ç¤Ï¡¢ÌµÎÁ¥×¥é¥ó¡ÊPersonal Free¡Ë¤òÄó¶¡¤·¡¢¼ê·Ú¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÎÁ¥×¥é¥ó¡ÊPersonal¡Ë¤Ïº£¸å¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¦ÂÈÇ¤Î¤¿¤áAIÀºÅÙ¤Ï¤¸¤á¡¢²þÁ±ÅÀ¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÈ¿±Ç¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ösimon¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÂ°¤µ¤º¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à·ÁÀ®¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î·ÁÂÖ¤È¤·¤Æ¡¢¹¹ðÇÞÂÎ¤½¤Î¤â¤Î¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ¸ÜÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ò¸À¸ì²½¤·¡¢ÆÈ¼«AI¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢¹¹ð¤·¤¿¤¤¾¦ºà/¥µー¥Ó¥¹¤ÎÂ°À¾ðÊó¤äÁÀ¤¤¤¿¤¤ÁØ¤Ê¤É¤òÁªÂò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¶Ï¤«1Ê¬¤Ç¤É¤Î¹¹ðÇÞÂÎ¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ì¤Ð¤è¤êÎÉ¤¤¸ú²Ì¤¬¤Ç¤ë¤«¤òÄêÎÌÅª¤Ë½ÐÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡simon¡¡:¡¡https://koukoku-baitai.jp/
ÆüËÜ¤Î´ë¶È¤Î20%ÄøÅÙ¤¬¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤ÎÀìÇ¤Éô½ð¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÍè±Ä¶È³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¶ÈÌ³¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤ÁBaymon¤Ï¤³¤Î²ÝÂê¤òAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÈÆÈ¼«¥Çー¥¿¤ÇÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¢¹¹ð¼ç¤¬²÷Å¬¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÀè¤Ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼çÌò¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÌ±¼ç²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢
¾ÃÈñ¼Ô¼«¿È¤Î°Õ»×·èÄê¤òºÇÅ¬²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
Ë¡¿Í¤µ¤Þ¸ÂÄê¤Ç¡¢ËÜÆü¤«¤é7·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë°Ê²¼¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óURL¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢2025Ç¯12·î25Æü¤«¤é¾¦ÍÑ¥ê¥êー¥¹¸å¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÍ½þ¥×¥é¥ó¡ÊÀìÇ¤¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤äÂ¾µ¡Ç½30Ëü±ßÊ¬/3¥ö·îÊ¬¡Ë¤òÌµ½þ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥óURL¡Û¡¡https://forms.gle/uMH4votmSDPvvJez6
¡ÖÁª¤ó¤Ç ¥¯¥ê¥Ã¥¯¡×¤½¤ì¤À¤±¤Ç´°·ë¡¡
¾ÃÈñ¼Ô¤È¾¦ÉÊ/¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍ£°ì¤ÎÀÜÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡Ú¹¹ðÇÞÂÎ¡Û¤ÎÁªÄê¤Î¤¿¤á¡¢¡Ösimon¡×¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¹àÌÜ¡ÊÁ´25¹àÌÜ¡Ë¤«¤éÁª¤Ö¤À¤±¤Ç¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤á¤ëÇÞÂÎ¤Î·ë²Ì¤òÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤ÎÁØ¤Ë¸þ¤±¤ÆÁÊµá¤·¤¿¤¤¤«¡¢Çä¾å½Å»ë¤«¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°´ÑÅÀ¤Ç·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃ¯¤Ç¤âÁª¤Ö¤À¤±¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¹¹ðÇÞÂÎ¤òÌÖÍå¡¢Í½»»ÇÛÊ¬¤âÉ½¼¨
ÆüËÜ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó/¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Î¹¹ðÇÞÂÎ¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½»»¤âÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤É¤ÎÇÞÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤ê¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¤«¤ÎÇÛÊ¬³ä¹ç¤â»»½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤·¤â¤¬ÃÎ¤ë¹¹ðÇÞÂÎ¤Ë½Ð¤»¤Ð¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤á¤ë»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ösimon¡×¤Ï¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¤Ê¤¤Ê¬ÀÏ¤Ë´ð¤Å¤·ë²Ì¤ò½ÐÎÏ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç½é¤á¤ÆÃÎ¤ëÇÞÂÎ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¹¹ðÇÞÂÎ¤Ë¤Ï¥³¥ÔーÊ¸¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«
º£²ó¦ÂÈÇ¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¥æー¥¶ー¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤â¤Î¤ò2025Ç¯12·î25Æü¤Ë¾¦ÍÑÈÇ¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¹¹ðÇÞÂÎÁªÄê¤Îµ¡Ç½¤Ï¤è¤êÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤é¤âÌµ½þ¤Î¤Þ¤Þ¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢Í½þÈÇ¤È¤·¤Æ¼«¼Ò¥Çー¥¿¤Î¥¤¥ó¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ëÇÞÂÎÁªÄê¤Î¸ÄÊÌÅ¬Àµ²½¤ä¿ôÃÍÍ½Â¬¤äÀìÇ¤¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇÞÂÎÁªÄê¸å¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ë¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤·¤Æ¹¹ðÇÞÂÎ¤ÎÁªÄê¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÀïÎ¬¹©Äø¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÀ¸À®¡¢¹¹ð±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ëµ¡Ç½Äó¶¡¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡Ösimon¡×¤ò¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤ÎÈ¼Áö¼Ô¤È¤·¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Àè¹Ô¦ÂÈÇÍøÍÑ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡¡¹¹ð¥×¥é¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¹©¿ôÅù40%ºï¸º¡¡Â¾
½ÂÃ«¶è¤ÎEC»ö¶È¼Ô¤µ¤Þ¡§¼èÄùÌò¥³¥á¥ó¥È
¡Ösimon¡×¦ÂÈÇÁêÅö¤ò¼ÂºÝ¤ËÆó¥ö·î¤Û¤ÉÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ËÍê¤êÀÚ¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤êÆâÍÆ¤Ë¥à¥é¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤êÈ´ËÜÅª¤Ê²þÁ±¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£simon¤Î¼çµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¹¹ðÇÞÂÎ¤ÎÁªÄê¤ÏÍøÍÑ¼ÔÂ¦¤Ç¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤²èÌÌ¤ÇÁªÂò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤Î¤Ç³Ø½¬¥³¥¹¥È¤¬ÉÔÍ×¤Ç¤¹¤·¡¢Í½»»¤ä´ü´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëSTPÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¤è¤ê¤âÄã³Û¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Î±þÂÐ¡¢Äó°ÆÉÊ¼Á¤âËþÂ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¾¦ÍÑÈÇ¤¬¤è¤¦¤ä¤¯Ç¯Ëö¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ösimon¡×¤È°ì½ï¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤òºÆÀß·×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤³¤Î²ÁÃÍ¤ò¼Â´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Baymon³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§Baymon³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°1-5-8 ¿ÀµÜÁ°¥¿¥ïー¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾°æÄ¾¼ù
VISION¡§¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÌ±¼ç²½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÁ´¤Æ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬Ê¿Åù¤Ê°Õ»×·èÄê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
ÀßÎ©¡§ 2024Ç¯12·î25Æü
HP¡§https://bay-mon.com/