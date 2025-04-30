¡ÚÁªÂòÅªÈ²ºÎ¡Û¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¹¤È´ë¶È¡¦¹ÔÀ¯¡¦ÃÏ°è¤ò·Ò¤°¡¢¿·¤·¤¤ÎÓ¶È¤Î¥«¥¿¥Á¤È¤Ï!? ――¹¥¿¹»³Ë¼¤ÎÄ©Àï
ÎÓ¶È¤È¤Ï¡¢¡È¿¹¤ò¼é¤ë¡É»Å»ö¤À¤ÈÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡ØÁªÂòÅªÈ²ºÎ¡Ù¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÆ³Æþ¡£º£¡¢´ë¶È¡¦¹ÔÀ¯¡¦ÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÎÓ¶È¤Î¿·¤·¤¤¥«¥¿¥Á¡×¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤â¼¡À¤Âå¤Ø·Ò¤¬¤ë¡Ö¿¹¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¡×¡¢°ì½ï¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡ª
¹¥¿¹»³Ë¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
▶︎https://koushinsanbou.co.jp/
¢£¤Ï¤¸¤á¤Ë¡§ÆüËÜ¤Î¿¹ÎÓ¤Ï¹ñÅÚ¤ÎÌó67¡ó¤òÀê¤á¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀ¸Êª¤ÎÀ¸Â©ÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿²¹ÃÈ²½ËÉ»ß¤Ê¤É¡¢ÃÏµå´Ä¶¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Âçµ¬ÌÏÈ²ºÎ¤äÃ±°ì¼ù¼ï¤Î¿¢ÎÓ¡¢Â¤ÎÓ¤Ï¡¢À¸ÂÖ·Ï¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ä¼«Á³ºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÚÃÏ¡¢¿¹¤Ë¹ç¤Ã¤¿´ÉÍý¤¬É¬Í×¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿¹ÎÓ´ÉÍý¤ÏÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
´ë¶È¤ä¹ÔÀ¯¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡ªÀÚ¤êÂó¤¯ ¡Ö¹¥¿¹»³Ë¼¤ÎÄ©Àï¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹¥¿¹»³Ë¼¤¬¼Â¸½¤¹¤ë»ö¶È¥¤¥áー¥¸¡£🌲🌲¤Ï´û¤Ë¼èÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë»ö¶È
¡ÊÄ©Àï£±.¡Ë´ë¶È¤È¿¹¤ò·Ò¤°¡Ã´ë¶È¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¡Ö¿¹¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤òÄó°Æ¡×
¡¡¿¹ÎÓ¤ÎÊÝÁ´¤äºÆÀ¸¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤ä¿Íºà³ÎÊÝ¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë³èÆ°¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
1.¡Ú¿¹ÎÓ¤Ç¤Î¡ÖÂÎ¸³·¿¸¦½¤¡×¡Û
¡¦ÆâÍÆ¡§ÎÓ¶ÈÂÎ¸³¡Ê¿¢ÎÓ¡¦¥Á¥§ー¥ó¥½ー¹Ö½¬¡¦¿¹ÎÓ³Ø½¬¡Ë¤Ê¤É
¡¦·ë²Ì¡§¼Ò°÷¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Î¸þ¾å
¡¡¡¡¡¡¡¡´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤ä¿Íºà³ÎÊÝ¡¢¿ÍºàÄêÃå
2.¡Ú¿¹¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×À©ÅÙ¡Û
¡¦ÆâÍÆ¡§¿¹ÎÓ¤ò´ÉÍý¤·¤¿¤¤´ë¶È¤È»³ÎÓ½êÍ¼Ô¤ò·Ò¤®¡¢´ë¶È¤¬¿¹ÎÓÊÝÁ´¤äºÆÀ¸¤ÎÈñÍÑ¤òÃ´¤¦Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¿¹¤ò¼é¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¶¦Æ±¤Ç¹Ô¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£Îã¤¨¤Ð¡¢´ÖÈ²¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ëÌÚºà¤ò¼Ò°÷¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÊÎã¡§Ì¾»¥¤ä¥Ú¥ó¡¢¥Ù¥ó¥Á¡Ë¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½
¡¦·ë²Ì¡§»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ÖÈ²ºà¤ÎÀÑ¶ËÅª³èÍÑ
¡¡¡¡¡¡¡¡´ë¶È¤Ï¡¢CSR³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¿¹¤ò¼é¤ë´ë¶ÈÁü¡×¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½
3.¡ÚÃÏ°èÁÏÀ¸¤È´ë¶È¿Ê½Ð¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡Û
¡¦ÌÜÅª¡§¿¹ÎÓÊÝÁ´¤äÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤ÎÃÏ°è¿Ê½Ð¤ä¿Íºà³ÎÊÝ¤ò¡¢¿¹¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥µ¥Ýー¥È
¡¦·ë²Ì¡§ÅÔ»ÔÉô¤«¤éÃÏÊý¤Ø¤Î¿·¤·¤¤Æ°¤¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿¹¤È´ë¶È¤Î¶¦ÁÏ´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ
È²ºÎ¤ÎÍÍ»Ò
ÁªÂòÅªÈ²ºÎ¤Ï¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÆâÍÆ
´ÖÈ²ºà¤Çºî¤é¤ì¤¿³ê¤êÂæ¤ò½»Âð¤ËÀßÃÖ
(Ä©Àï£².)¹ÔÀ¯¤È¿¹¤ò·Ò¤°¡Ã¹ÔÀ¯¤À¤«¤é¼é¤ì¤ë¿¹ÎÓ¤¬¤¢¤ë¡ÖÁªÂòÅªÈ²ºÎ¡×¤Î¿ä¾©
¡¡¿¹ÎÓ´ÉÍý¤Ç¤Ï¡¢»ýÂ³Åª¤Ê´ÉÍý¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£´ÉÍý¤Î»ÅÊý¤äÊüÃÖÎÓ¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¡¢¹ÔÀ¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤ªº¤¤ê¤´¤È¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¸½ºß¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿ー¡Ê¿¹ÎÓÁí¹ç´ÉÍý»Î¡Ë¤ÎÇÛÃÖ¤ä¶¨Æ¯¤Î¼èÁÈ¤ß¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1.¡Ú¡ÖÁªÂòÅªÈ²ºÎ¡×¤ä¡ÖÈ²¤é¤Ê¤¤¡×¿¹ÎÓ´ÉÍý¡Û
¡¦ÌÜÅª¡§¡ÖÁªÂòÅªÈ²ºÎ(¢¨ÂòÈ²)¡×¤ä¡ÖÈ²¤é¤Ê¤¤¡×ÁªÂò¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÎÓ¶È¤Î¤¢¤êÊý¤ò¿ä¾©¤·¡¢¿¹ÎÓ¤òÌ¤Íè¤Ë»Ä¤¹¡£É¬Í×¤ÊÌÚ¤À¤±¤òÁª¤ó¤ÇÈ²¤Ã¤¿¤ê¡¢É¬Í×¤Ê¼ù¼ï¤Î¿¢ÎÓ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈ²ºÎ¤»¤º¼«Á³¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤¹¤ë¿¹¤Å¤¯¤ê¤Ç¡¢¼«Á³¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¿¹¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤È·òÁ´À¤òÊÝ¤Ä
¡¦·ë²Ì¡§·üÇ°¤µ¤ì¤ëÀ¸ÂÖ·Ï¤ä¼«Á³´Ä¶¤Ê¤É¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÄ¹¤¤Ç¯·î¤ò¤«¤±ËÉ¤°
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒFOREST COLLEGEÍÍ¤Îºë¶Ì¸©ÎÓ¶È»ö¶È¼Ô¸¦½¤ÆâÍÆ¤è¤ê¡Ö¿¹ÎÓ´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÎÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤µ»ö▶︎https://search.app/ntxPnVsfwTzQS214A
¢¨ÂòÈ²¤È¤Ï¡¢¿¹ÎÓÁ´ÂÎ¤ò°ìÅÙ¤ËÈ²ºÎ¤¹¤ë¡Ö³§È²(Á´È²)¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î¼ùÌÚ¤òÁª¤ó¤ÇÈ²ºÎ¤¹¤ë¼êË¡¡£¿¹ÎÓÀ¸ÂÖ·Ï¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÍøÍÑ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñÎ©´Ä¶¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿¹ÎÓ¤Î°Ý»ý´ÉÍý¼êË¡¤Î´ð½à²½¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢FSC¤Ê¤É¤Î¿¹ÎÓÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£².¡Ú¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿ー¡Ê¿¹ÎÓÁí¹ç´ÉÍý»Î¡ËÇÛÃÖ¤Ê¤É¤ÎÁêÃÌ¡Û
¡¦ÌÜÅª¡§»ýÂ³Åª¤Ê¿¹ÎÓ´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¹¥¿¹»³Ë¼¡ÊÌ±´Ö¡Ë¡¦ÃÏ°è¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿ー¡ÊÀìÌç²È¡Ë¤È¤ÎÏ¢·È¡Ê´±Ì±Ï¢·È¡Ë¤ò¿ä¿Ê
¡¦·ë²Ì¡§³ÆÃÏ°è¤Ë¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿ー¡Ê¿¹ÎÓÁí¹ç´ÉÍý»Î¡Ë¡×¤òÇÛÃÖ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶¨Æ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âè»°¼Ô¤ÎÀìÌçÅª¤ÊÌÜÀþ¤ÇÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤Î¿¹ÎÓÊÝÁ´ÂÎÀ©¤òÀ°È÷
¡¦¹¥¿¹»³Ë¼¤Î¸ÜÌä ¾®¿¹°ý¼ù»á¤Î¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿ー¥º¹çÆ±²ñ¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤è¤ê¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿ー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ë¤Ë¤Ï▶︎https://foresters-llc.com/
3.¡ÚÊüÃÖÎÓ¤Ê¤É¤Î²ÝÂê²ò·è¡Û
¡¦ÌÜÅª¡§ÊüÃÖÎÓ¤äÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»³¡¢¹ÔÀ¯¤ÎÊÝÍ¤¹¤ë»³¤ò¡ÖÁªÂòÅªÈ²ºÎ¡×¤ä¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿ー¤Ê¤É¤ÎÀìÌç¿Íºà¤Î³èÍÑ¤Ç¡¢¿¹¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°»Üºö¤ò¼Â»Ü
¡¦·ë²Ì¡§ÅÚ¾í¤äÀ¸ÂÖ·Ï¤ÎºÆÀ¸¡£ÅÚº½Î®½Ð¤äÀ¸ÂÖ·Ï¤Ø¤Î±Æ¶Á¤È¡¢ºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤Î·Ú¸º
¡¦ÁêÌÏ¸¶»Ô¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤è¤ê¡ÖÅÚº½ºÒ³²ËÉ»ßµ¡Ç½¡¢ÅÚ¾íÊÝÁ´µ¡Ç½¡ÊÅÚº½Êø¤ì¡¦Î®¼ºËÉ»ß¡¦É½ÌÌ¿»¿©ËÉ»ß¡Ë ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ»ö▶︎https://search.app/CxQp8qkRaHVgjjyEA
¡¦¹ñÎ©´Ä¶¸¦µæ½êA-PLAT(µ¤¸õÊÑÆ°Å¬±þ¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à)¤è¤ê¡ÖÂçÊ¬¸©¤Ë¤ª¤±¤ëºÒ³²¤Ë¶¯¤¤¿¹¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ»ö▶︎https://search.app/iJ5EJc7iN6W8PoBD9
(Ä©Àï£³.)ÃÏ°è¤È¿¹¤ò·Ò¤°¡Ã°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡Ö¿¹¤ä¼«Á³¤òÃÎ¤ê¡×µ¤¤Å¤¯¾ì¤Å¤¯¤ê
¡¡ÃÏ°è¤Ç¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡¢¿¹¤ä¼«Á³¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢µ¤¤Å¤¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1.¡ÚÊÙ¶¯²ñ¤ä¹Ö±é²ñ¡Û
¡¦ÆâÍÆ¡§¿¹¤äÎÓ¶È¤ÎÀìÌç²È¤Ê¤É¤Î¹Ö»Õ¤ò¾·¤¤¤Æ¡¢¿¹ÎÓ¤ä¼«Á³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È»ä¤¿¤Á¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤Ê¤É¤¬³Ø¤Ó¹ç¤¨¤ëÊÙ¶¯²ñ¤Ê¤É¤òÇ¯¿ô²ó³«ºÅ
¡¦·ë²Ì¡§¿Í¡¹¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡¢¿¹ÎÓ¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å
¡¡¡¡¡¡¡¡³Ø¤Ö¤³¤È¤Ç¤Îµ¤¤Å¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ»³¤ä¿¹¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¡¢¼«Ê¬»ö¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢ÃÏ°è¤Ë¿·¤·¤¤½Û´Ä¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨ÊÙ¶¯²ñ¤ä¹Ö±é²ñ¤Î¤´Í×Ë¾¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
2.¡Ú¿¹¤ò¤Ò¤é¤¯¡Ö¾ì¤Å¤¯¤ê¡×¡Û
¡¦ÆâÍÆ¡§¿¹ÎÓ¶õ´Ö¤ò»Ò¤É¤â¤«¤é¹âÎð¼Ô¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬Ë¬¤ì¤ä¤¹¤¯²á¤´¤·¤·¤ä¤¹¤¤¡Öµï¾ì½ê¡×¤È¤·¤ÆÀ°È÷
¡¦·ë²Ì¡§Æü¾ï¤ÎÍ·¤Ó¡¢¤ªÃý¤ê¡¢³Ø¤Ó¡¢¤½¤ó¤ÊÉáÃÊ¤ÎÊë¤é¤·¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤È»þ´Ö¤òÄó¶¡
¡¡¡¡¡¡¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿¹¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿¹ÎÓ¤ä¼«Á³¤Ë´Ø¤¹¤ëÌ¤Íè¤ÎÃ´¤¤¼ê¤¬°é¤Ä´ðÈ×¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë
3.¡ÚÂ¾ÃÄÂÎ¤È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡Û
¡¦ÆâÍÆ¡§ÁÛ¤¤¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ë¤Û¤«¤Î¿¹ÎÓ¤ä¼«Á³ÊÝ¸îÃÄÂÎ¤Ê¤É¤ä¡¢ÃÏ°è¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÈ¿¥¤È¤ÎÏ¢·È¤·¡¢¿¹ÎÓ¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤äÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò´ë²è¡¦³«ºÅ
¡¦·ë²Ì¡§°ìÃÄÂÎ¤À¤±¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤»ñ¶âÌÌ¤ä¿ÍºàÌÌ¡¢¾ðÊóÌÌ¤òÊä´°¤·¹ç¤¨¡¢ÃæÄ¹´üÅªÊÝÁ´³èÆ°¤Î·ÑÂ³¤¬²ÄÇ½
¡¡¡¡¡¡¡¡¿¹ÎÓ¤ä¼«Á³¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤Î¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¤²ò·è¤Ë·Ò¤²¤Þ¤¹
4.¡ÚÃÏ°è´Ö¤Ç¤Î¿¹ÎÓÊÝ¸î³èÆ°¡Û
¡¦ÆâÍÆ¡§Àî¤Î¾åÎ®¤È²¼Î®¤ò·Ò¤°¤è¤¦¤Ê¡¢ÃÏ°è´Ö¤Ç¤ÎÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â´ë²è
¡¦·ë²Ì¡§ÃÏ°è¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ç¼«Á³¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ë°Õ¼±¤ò°é¤à
(Ä©Àï£´.)·Ý½Ñ¡ß¿¹¡Ã·Ý½Ñ¤À¤«¤é¤³¤½È¯¿®¤Ç¤¤ë¡Ö¿¹ÎÓÊÝÁ´PR»ö¶È¡×
¡¡¿¹¤È¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¡¢¤½¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¡Ö·Ý½Ñ¡×¤È¤¤¤¦¥«¥¿¥Á¤Ç¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶È¡Ö¿¹¤ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¹½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ý½Ñ¤Î¥Á¥«¥é¤Ç¿´¤òÆ°¤«¤·¡¢¿¹¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò´ë¶È¡¦ÃÏ°è¡¦É½¸½¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1.¡Ú¿¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢·Ý½Ñ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡Û
¡¦ÆâÍÆ¡§´ë¶È¤Î¶¨»¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ñ¶â¤òÊç¤ê¡¢¿¹¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿±é·à¤ä±Ç²è¡¢±ÇÁü¤òÀ½ºî¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¿¹ÎÓ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢´ÖÈ²ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÉñÂæÈþ½Ñ¤ä¾®Æ»¶ñ¤Ê¤É¡¢É½¸½¤Î¤Ê¤«¤Ë¡Ö¿¹¤ÎÂ©¿á¡×¤ò¿á¤¹þ¤ß¤Þ¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ã¼ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥³¥ó¥Ú·Á¼°¤Ç¤ÎºîÉÊÊç½¸¤â¸¡Æ¤Ãæ
¡¦·ë²Ì¡§±é·à¤ä±Ç²è¡¢±ÇÁü¡¢Èþ½ÑºîÉÊ¤Ê¤É¤ÎÉ½¸½¤Î¥Á¥«¥é¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¿¹¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÊª¸ì¤äÁÛ¤¤¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ØÆÏ¤±¤Þ¤¹
2.¡ÚÂ¿ÍÍ¤Ê·Ý½Ñ¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ø¤Î¹¤¬¤ê¡Û
¡¦ÆâÍÆ¡§¤Û¤«¤Ë¤â³¨²è¤ä¼Ì¿¿¡¢²»³Ú¡¢ÅÁÅý·ÝÇ½¤Ê¤ÉÉý¹¤¤É½¸½¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿¹¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÈ¯¿®
¡¦·ë²Ì¡§·Ý½Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿¹ÎÓÊÝÁ´¤Î½ÅÍ×À¤ä¼«Á³¤È¤Î¶¦À¸¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤´¤È¡×¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë
¢¨³Æ»ö¶È¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢´°Á´¤Ê¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¥´ー¥ë¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï´°Á´¤Ë¤¢¤ë¤¤¤Ï´°Á´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼«Á³¤È¿Í´Ö¤¬¤¢¤ê¤Î¤Þ¤ÞÄ´ÏÂ¤·¤¿Ì¤Íè¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¹¥¿¹»³Ë¼¤Ï¡¢³Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤ë¤½¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î²áÄø¤³¤½ÂçÀÚ¤Ë¡¢³§¤µ¤Þ¤Î»ö¶È¤ä¼èÁÈ¤ß¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ËÌòÎ©¤Ä»ö¶È¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¹¥¿¹»³Ë¼¤ÎÁÛ¤¤
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¡È¼«Á³¤ÎÎÏ¡É¤ò³è¤«¤·¤¿¿¹¤Å¤¯¤ê¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î´ðËÜ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÁªÂòÅªÈ²ºÎ¡×¤È¡Ö½õÀ®¶â¤ËÍê¤ê¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¡£¿¹ÎÓ¤Î¼«Á³¤Ê±Ä¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤ÊÎÓ¶È¤Î¤¢¤êÊý¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µòÅÀ¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¡¦¿ÛË¬¹°è¤Ç¡¢È¬¥ö³Ù»³Ï¼¤Ê¤É¤Î¿¹ÎÓÀ°È÷¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æü¡¹¿¹¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¶õµ¤¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¤¿¤Àµï¤ë¤À¤±¤Ç¡Ö¿´¿È¤¬À°¤¦¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê´¶³Ð¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ÎÈþ¤·¤¤¿¹ÎÓ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Êµ¤¤Å¤¤Ê¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¿¹¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤È¿¹¤«¤é¶µ¤ï¤ëË¤«¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´ë¶È¤äÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¿¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢²¿É´Ç¯¡¢²¿ÀéÇ¯Àè¤â¿Í¤È¼«Á³¤¬¶¦À¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë――¡È¼«Á³¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ë¿·¤·¤¤ÎÓ¶È¤Î¥«¥¿¥Á¡É¤òÄó°Æ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¡¢¼¡À¤Âå¤ØË¤«¤Ê¼«Á³¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯¼êÃÊ¤À¤È¿®¤¸¡¢º£Æü¤â¿¹¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹çÆ±²ñ¼Ò ¹¥¿¹»³Ë¼
½êºßÃÏ ¢©123-5678 Ä¹Ìî¸©¿ÛË¬»Ô¹âÅç2ÃúÌÜ1219-3
ÂåÉ½¼Ô ÅÏÉô¿¿Ç·½õ
ÀßÎ©Æü 2023Ç¯11·î30Æü
U R L https://koushinsanbou.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¹çÆ±²ñ¼Ò ¹¥¿¹»³Ë¼ info@koushinsanbou.co.jp