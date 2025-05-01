¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥Ùー¥«¥êー¤ÎÄ©Àï¡£¥¿¥«¥¥Ùー¥«¥êー¤ÎÀÐÍÒ¥Ñ¥ó¥·¥êー¥º È¯Çä20¼þÇ¯µÇ°ºÂÃÌ²ñ②¡§ÀÐÍÒ¥Ñ¥ó¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ËÄ©¤à¡£20Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¡ÖÀÐÍÒTHE¥Û¥ï¥¤¥È¡×¡£
¥¿¥«¥¥Ùー¥«¥êー¤ÎÀÐÍÒ¥Ñ¥ó20Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀÐÍÒTHE¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÊÌ¾¤Ë¤Ï¡¢ÀÐÍÒ¥Ñ¥ó¤Î¸¶ÅÀ¡¢¾ÝÄ§¡¢½ã¿èÌµ¹¤¡¢¿·¤·¤µ¡Ä¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐÍÒ¥Ñ¥ó¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤ë»ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ÊºàÎÁ¤Ê¤É¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î³«È¯¤Ë¤«¤±¤ëÁÛ¤¤¤ä¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢Ã´Åö¼Ô¤¬¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÀÊ¼Ô¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡Ë
±Ä¶ÈÃ´Åö¡§¿·Àî ÄªÇ·/㈱¥¿¥«¥¥Ùー¥«¥êー ±Ä¶ÈËÜÉô ÅìÆüËÜ±Ä¶ÈËÜÉô
´ë²èÃ´Åö¡§Â¿µ× Èþ¹áÍý/㈱¥¿¥«¥¥Ùー¥«¥êー ±Ä¶ÈËÜÉô ±Ä¶È´ë²è¼¼
¾¦ÉÊ³«È¯Ã´Åö¡§À¾ËÜ ¿¿/㈱¥¿¥«¥¥Ùー¥«¥êー À¸»ºËÜÉô ¸¦µæ³«È¯Éô ¥Ñ¥ó³«È¯Éô
¾¦ÉÊ³«È¯Ã´Åö¡§Î¤ÅÄ ¹ñ¾´/㈱¥¿¥«¥¥Ùー¥«¥êー À¸»ºËÜÉô ¸¦µæ³«È¯Éô ¥Ñ¥ó³«È¯Éô
¸¦µæ³«È¯Ã´Åö¡§ï¨¼£Ã« ¹§/㈱¥¿¥«¥¥Ùー¥«¥êー À¸»ºËÜÉô ¸¦µæ³«È¯Éô µ»½Ñ¸¦µæ³«È¯¼¼
À½Ê´¥áー¥«ーÃ´Åö¼Ô
¼çÎÏ¾¦ÉÊ·²¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿ÀÐÍÒ¥Ñ¥ó
¡Ê¿·Àî¡Ëº£¤Þ¤Ç¥Ûー¥ë¥»ー¥ë¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÀÐÍÒ¥Ñ¥ó¤ÎÈ¯ÇäÅö½é¤Ï´üÂÔ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÀµÄ¾¤Ê»×¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤½¤ì¤«¤é20Ç¯·Ð¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤Æ¡¢º£¤Ç¤ÏÀÐÍÒ¥Ñ¥ó¤¬¥¿¥«¥¥Ùー¥«¥êー¤Î¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÒÆâ¤Ç¤âÀÐÍÒ¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤ÆÆþ¼Ò¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼Ò°÷¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤·¡¢¼Ò³°¤ÎÀ¼¤«¤é¤â¤¹¤´¤¯Ç§ÃÎ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
±Ä¶ÈÃ´Åö¤Î¿·Àî
¡ÊÂ¿µ×¡Ë2018Ç¯¤ÎÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¬¡¢³ÈÂç¤Ë·Ò¤¬¤ëÂç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¥³¥í¥Ê²Ò¤â·Ð¤Æ¡¢¥¹ー¥Ñー¤Ç¤âËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ñ¥ó¤¬Çã¤¨¤ë¤³¤È¤¬Ç§¼±¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ªµÒÍÍ¤¬Áý¤¨¤¿¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Â¾¥áー¥«ーÍÍ¤«¤é¤â¥Ïー¥É·Ï¤Î²¤É÷¥Ñ¥ó¤ÎÈ¯Çä¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¿©»öÍÑ¥Ñ¥ó¤Î»Ô¾ì¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀÐÍÒ¥Ñ¥ó¤È¸À¤¨¤Ð¤³¤ì¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë
¡ÊÂ¿µ×¡Ë20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦µÇ°¤ÎÇ¯¤Ç²¿¤«ÌÜ¶Ì¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤¬ºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬È¯Ã¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¡ÖÀÐÍÒ¥Ñ¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤ì¤À¤è¤Í¡×¤È»×¤¤Éâ¤«¤Ö¾¦ÉÊ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÀÐÍÒ¥Ñ¥ó¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÇÂç¸ÂÀ¸¤«¤µ¤ì¤ë¡ÈÄ¾¾Æ¤¤Î¥íー¥Õ¾¦ÉÊ¡É¤Ç¡¢ÀÐÍÒ¥Ñ¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤òºî¤í¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÀ¾ËÜ¡Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÐÍÒ¤È¤¤¤¨¤Ð¤Þ¤º¤³¤Î¥Ñ¥ó¤À¤è¤Í¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÀÐÍÒ¤ÎÆÃÄ§¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Î¤òÀö¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò²¡¤µ¤¨¤Ä¤Ä¡¢ºàÎÁ¤äÀßÈ÷¤äµ»½Ñ¤Ê¤É¡¢20Ç¯¤«¤±¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¤É¤¦È¿±Ç¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢´ë²è³«È¯¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë»îºî¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊ³«È¯Ã´Åö¤ÎÀ¾ËÜ
¡ÊÂ¿µ×¡ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¾¦ÉÊ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ñ¥ó¤Û¤ÉÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥ìー¥ó¤Ê¥Ñ¥ó¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦ÁÇºà¤ò»È¤¦¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦À½Ë¡¤Çºî¤ë¤Î¤«¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤È°ìÈÖºÇ½é¤ËÏÃ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÀÐÍÒ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¸¶ÅÀ¤ËÊÖ¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âµÄÏÀ¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¶¦ÄÌ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÎÉ¤¤ÁÇºà¤ò»È¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÇÛ¹ç¤Ç¡¢¿å¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊú¤¹þ¤Þ¤»¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÃúÇ«¤ËÈ¯¹Ú¤µ¤»¤Æ¡¢ÀÐÍÒ¤Ç¾Æ¤¯¡£¤½¤ÎÎÉ¤µ¤¬°ìÈÖ½Ð¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÄ¾¾Æ¤¤ÎÂç·¿¥íー¥Õ¤Î¾¦ÉÊ¤À¤È¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤¦É÷Ì£¤ä¿©´¶¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¡¢ÁÇºàÁª¤Ó¤äÀ½Ë¡¤Ê¤É¡¢³«È¯¥á¥ó¥Ðー¤È¤â¿§¡¹¤ÈµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢»îºî¸¡Æ¤¤â²¿½½²ó¤È¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤À¤«¤é¡¢¾®ÇþÊ´¤ÇÌ£¤ä¿©´¶¤¬ÊÑ¤ï¤ë
¡ÊÀ¾ËÜ¡Ëº£²ó¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ñ¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾®ÇþÊ´¤Î»ÝÌ£¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢È¯¹Ú¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤É¤ó¤ÊÊ´¤òÁª¤Ö¤Î¤«¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£Ê´¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ò¤È¤Ä¤Ç¿å¤ÎÆþ¤êÊý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢»ÝÌ£¤Î½ÐÊý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÏµÛ¿å¡¢¿å¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¿©´¶¤ËÆÃÄ§¤ò½Ð¤¹¡£¤½¤·¤Æ¾®ÇþÊ´¤Î»ÝÌ£¤òÂ¸Ê¬¤Ë°ú¤½Ð¤¹¡£¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¾®ÇþÊ´¤òÁªÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÀ½Ê´¥áー¥«ーÃ´Åö¼Ô¡Ë¤ä¤Ï¤êÀÐÍÒ¥Ñ¥ó¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤¤¤¦¿©´¶¤È¡¢Ì£¤ï¤¤¡¦É÷Ì£¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î2¤Ä¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾®ÇþÊ´¤ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ë½ÉÂê¡¦¥Æー¥Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¿ô¥ö·î´Ö¤º¤Ã¤È²þÎÉ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ê¤É¤ò´ð¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê²ÈÄí¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¥Ñ¥ó¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¿¥«¥¥Ùー¥«¥êー¤Î¾¦ÉÊ¤äÀÐÍÒ¥Ñ¥ó¤Î¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼ÒÆâ¤ÇºÆÄêµÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¹ç¤¦¾®ÇþÊ´¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤êÂ¿²Ã¿å¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢ÀÐÍÒ¥Ñ¥ó¥·¥êー¥ºÁ´ÂÎ¤ÎÉÊ¼Á¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ïÎà¤ÎÀÐÍÒ¥Ñ¥ó¤Ë»È¤¨¤ë¾®ÇþÊ´¤ò³«È¯¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡¢ÇÛ¹ç¤ÎÀß·×¤ò¹Ô¤¤¡¢µÛ¿å¤¬º£¤Î¾®ÇþÊ´¤è¤ê³ÊÃÊ¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¤·¤Ã¤È¤ê¤â¤Ã¤Á¤ê´¶¤¬»ýÂ³¤¹¤ë¾®ÇþÊ´¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
À½Ê´¥áー¥«ーÃ´Åö¼Ô
µÛ¿åÀ¤ÈÀ½¥Ñ¥óÀ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë
¡ÊÀ½Ê´¥áー¥«ーÃ´Åö¼Ô¡Ë¤Þ¤º¹ñ»º¾®Çþ¤ÎÃæ¤Ç¤âµÛ¿åÀ¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ó¡¢¤«¤ÄµÛ¿å¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢½¾Íè¤È¤ÏÈÔ¤Êý¤òÊÑ¤¨¤¿À½Ê´ÊýË¡¤Ë¡£ ¼¡¤ËÌ£¤ï¤¤¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢³°¹ñ»º¤Î¾®Çþ¤ò¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÀ½Ê´ÊýË¡¤Ë¡£¤½¤Î£²¤Ä¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏËÜÅö¤ËÉÊ¼Á¤ÎÎÉ¤¤¤â¤Î¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀß·×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÛ¿å¤ò¾å¤²¤ë¤È¹©¾ì¤ÎÊý¤ÇÀ½¥Ñ¥óÀ¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÄ´À°¤ËÈó¾ï¤Ë¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÀìÍÑ¤ÎÇÛ¹çÀß·×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¸¶ÎÁ¤ÎÄ´Ã£¤«¤éÀ½Ê´ÊýË¡¤ÎÄ´À°¡¢Ê´¤Î¥Ö¥ì¥ó¥É¤Þ¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤«¤Ê¤ê¥È¥é¥¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÎ¤ÅÄ¡Ëº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÆÃÄ§¤¢¤ë¾®ÇþÊ´¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¥ß¥¥·¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¾®ÇþÊ´¤ÎÆÃÄ§¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤È¾ðÊó¶¦Í¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÛ¿å¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢ÃÏ°è¤¬°ã¤¦¤È¿å¤Î¼Á¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¹©¾ì¤Ë¤è¤êµÛ¿å¤ä¥ß¥¥µー¤Î²óÅ¾Â®ÅÙ¤Ê¤É¤âÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é·è¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊ³«È¯Ã´Åö¤ÎÎ¤ÅÄ
¹¤¯»È¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢Ê´¤Ï¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤Ê¤¤
¡ÊÀ¾ËÜ¡Ë°ìÈÖ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¿å¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¿©´¶¤¬¤·¤Ã¤È¤ê¤â¤Ã¤Á¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£
¤¢¤È¤ä¤Ï¤ê¤¢¤Þ¤ê¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¡£Ì£¤¬¤È¤¬¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤Ë»È¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Î¤È¤³¤í¤â¤¦¤Þ¤¯Ä´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÀ½Ê´¥áー¥«ーÃ´Åö¼Ô¡Ë¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤ÎÁÇºà¤ÎÌ£¤¬À¸¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¾¯¤·¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎÀß·×¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥«¥¥Ùー¥«¥êー¤Î¾¦ÉÊ¤À¤È¥é¥¤Çþ¤äÁ´Î³Ê´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ìー¥º¥ó¡¢¤¯¤ë¤ß¡¢¤¢¤È¤ÏÈ¯¹Ú¼ï¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò°ì½ï¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÇºà¤Î»ý¤ÁÌ£¤¬À¸¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Û¤Î¤«¤Ë´Å¤ß¤ä»ÝÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢¾®ÇþÊ´¤ÎÌ£¤¬¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â°ì¤Ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
8Ç¯¤¬¤«¤ê¤Ç³«È¯¤·¤¿¼«²ÈÀ½¥µ¥ïー¼ï
¡Êï¨¼£Ã«¡Ëº£²ó¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¼«¼ÒÇÀ±à¤Ç¼ý³Ï¤·¤¿¤Ö¤É¤¦Í³Íè¤Î¼«²ÈÀ½¥µ¥ïー¼ï¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ï¤Ï³«È¯¤Ë8Ç¯¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¼«Á³Áê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤¬ºÎ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤ÏËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÃå¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼Â¤Ï¥¤ー¥¹¥È¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÀ½¥Ñ¥ó¤Ë»È¤¤¤À¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ä¤¤100Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Ç¡¢ÀÎ¤Ï°ì²ÈÁêÅÁ¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ¯¹Ú¼ï¤¬¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤¤Ã¤È¤¤¤¤¤â¤Î¤¬ºÎ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¿®¤¸¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ö¤É¤¦¤Î¼ý³Ï¤ÏËèÇ¯1²ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤Î¤âÇ¯¤Ë1²ó¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¼ï¤ò²¿ÅÙ¤âµ¯¤³¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë°ì´ü°ì²ñ¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¼ï¤¬ºÎ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤Î¥¤¥áー¥¸¤¹¤ëÀÐÍÒ¥Ñ¥ó¤Ë¤³¤ì¤Ï¹ç¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¡¢ÆÃÄ§¤Î¤¢¤ë¼ï¤òÁª¤ó¤ÇÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿»ÀÌ£¤È¡¢¸ý¤ÎÃæ¤ËºÇ¸å¤Ë»Ä¤ë»ÝÌ£¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ³«È¯Ã´Åö¤Îï¨¼£Ã«
¡ÊÀ¾ËÜ¡Ë¤³¤Î¥µ¥ïー¼ï¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤¿¤·¤«¤Ë»Ý¤ß¤ä¤Û¤Î¤«¤Ê»ÀÌ£¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§¤¬¡¢¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¤Ë²Ã¤¨¤Æ»îºî¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¾¦ÉÊ¤´¤È¤Ë¤½¤Î¥µ¥ïー¼ï¤ÎÎÌ¤ò¤É¤Î¤¯¤é¤¤Æþ¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥ìー¥º¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ó¤Ê¤é¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÎÌ¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢µÕ¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ñ¥ó¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¸º¤é¤·¤¿Êý¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÇºà¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ò¤¤À¤¹
¡ÊÎ¤ÅÄ¡Ëº£²ó¡¢À½Ê´¥áー¥«ーÍÍ¤ËµÛ¿åÀ¤Î¹â¤¤¿·¤·¤¤¾®ÇþÊ´¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤Þ¤¿¼«¼ÒÇÀ±à¤Ç¼ý³Ï¤·¤¿¤Ö¤É¤¦Í³Íè¤Î¥µ¥ïー¼ï¤â¿·¤·¤¯³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÈÀ½Â¤¹©Äø¤â¸«Ä¾¤·¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§¤ò¤É¤¦°ú¤½Ð¤¹¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥ó¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿»îºî¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤äÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢¹©¾ì¤Î¥é¥¤¥ó¤Ç¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹©¾ì¤ÎÀ¸»º¸½¾ì¤ÎÊý¤È¤â¤¤¤í¤¤¤í¤È¾ðÊó¶¦Í¡¢ÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÀ¾ËÜ¡Ë¡ÖÀÐÍÒTHE¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÆÃÄ§¤Î¤¢¤ëÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬À¸ÃÏ¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤ëÊ¬³äµ¡¤ÎÀßÄê¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤ÏËÜÅö¤Ë¹©¾ì¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬º£¤Þ¤Ç¤ÎÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÀßÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÉÊ¼Á¤¬¹©¾ì¤Ç¤âºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÍÒ¥Ñ¥ó¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òºÇÂç¸Â¤ËÉ½¸½
¡ÊÂ¿µ×¡Ë¾®ÇþÊ´¤äÈ¯¹Ú¼ï¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ£¡¢¿©´¶¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¡¢¿åÊ¬¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÎÏ¶¯¤µ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À½À¤é¤«¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Äø¤è¤¤³ú¤ß±þ¤¨¤È°ú¤¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢È¯¹Ú¤ÎÉ÷Ì£¤ä¡¢³ú¤á¤Ð³ú¤à¤Û¤É¤¸¤ï¤¸¤ï¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¾®Çþ¤Î»ÝÌ£¡£¸ý¤É¤±¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¿·Àî¡Ë¥¿¥«¥¥Ùー¥«¥êー¤ÎÀÐÍÒ¥Ñ¥ó¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¾¦ÉÊ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÃì¤Ë¤·¤Æ±Ä¶È³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£ÀÐÍÒ¥Ñ¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤Î¡ÖÀÐÍÒTHE¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÂ¿µ×¡Ë¡ÖÀÐÍÒTHE¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤ÏÈó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â»Ý¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¥Ñ¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿©ºà¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿©´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¹¥¤ß¤Î¿©´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Äñ¹³¤Ê¤¯¿©Âî¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤È¡£ÍÎ¿©¥á¥Ë¥åー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÏÂ¿©¥á¥Ë¥åー¤Ë¤â¹ç¤¦¤Î¤Ç¡¢¤´ÈÓ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¿©Âî¤Î³Ú¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æñ¤·¤¤Ä©Àï¤¬¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
¡ÊÂ¿µ×¡Ëº£²ó¥×¥ìー¥ó¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥¿¥¤¥×¾¦ÉÊ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ïºî¤ëÎÏ¡¢Çä¤ëÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ìー¥ó¾¦ÉÊ¤Ï¿©¥Ñ¥ó¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ñ¥ó´Þ¤á¡¢¶¥¹ç¾¦ÉÊ¤¬Âô»³¤¢¤ë¥ì¥Ã¥É¥ªー¥·¥ã¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¶¥¹ç¾¦ÉÊ¤È¤ÎÌ£¤äÉÊ¼Á¤ÎÈæ³Ó¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡£Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ä¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¡¢¤½¤³¤Ë¾¡Éé¤ò¤«¤±¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£ºî¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¾¦ÉÊ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Â¾¤Èº¹ÊÌ²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢ÆÈ¼«µ»½Ñ¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯»ö¤Ë¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ïµ»½ÑÅª¤ÊÈ¯Å¸¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï²ñ¼Ò¤ÎÄìÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ º£¸å¤µ¤é¤Ë¸¦µæ¤ò½Å¤Í¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë²èÃ´Åö¤ÎÂ¿µ×
¡ÊÀ¾ËÜ¡Ë¤³¤Î20Ç¯¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¤½¤ì¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤¤Ë¡¢µ»½Ñ¤È¤«ÃÎ¼±¤ÎÃßÀÑ¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤ò¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤Ò¤È¤ÄÃª²·¤·¤¬¤Ç¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¾¦ÉÊ¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¥×¥é¥¹¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢³«È¯¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êï¨¼£Ã«¡Ë²æ¡¹¤¬¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë²¤½£¤ÎÀ¸»ºµ»½Ñ¡¢È¯¹Ú¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¥µ¥ïー¼ï¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤Þ¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡£¤ä¤Ï¤ê¸½¾ì¤âº£¤Þ¤ÇÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¹©Äø¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤ÎÁÛ¤¤¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ²æ¡¹¤Îµ»½Ñ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖÀÐÍÒTHE¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿°ÕÌ£¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀÐÍÒ¥Ñ¥ó¤Ø¤Î»×¤¤
¡ÊÀ¾ËÜ¡Ë¤ä¤Ï¤ê20Ç¯ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤âÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç³«È¯¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎ¸«¤äµ»½Ñ¤ÎÃßÀÑ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢º£²ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢°ì¤Ä¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÐÍÒ¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤ò¼´¤Ë¤·¤ÆÀ¸»º¤ä´ë²è¡¢±Ä¶È¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÉôÌç¤Î¿Í¤È°ì½ï¤ËÆ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎ¤ÅÄ¡Ëº£²ó¡¢ÀÐÍÒ¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í³Ø¤Ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¿©Âî¤ËÊÂ¤Ö²ó¿ô¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤òº£¸å¤â³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êï¨¼£Ã«¡Ë¤ä¤Ï¤ê¡¢¥Ñ¥ó¤ÏÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÈ¯¹Ú¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¿·Àî¡Ë¥Ñ¥ó¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢ÀßÈ÷¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¿Í¤ÎÉôÊ¬¤âÂçÀÚ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦¥Ñ¥ó¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦µ»½Ñ¤ä·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤ÎÀÐÍÒ¥Ñ¥ó¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¾è¤»¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¡¢¼è°úÀèÍÍ¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤³¤ì¤À¤±¤¤¤¤¾¦ÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÂ¿µ×¡ËÀÐÍÒ¥Ñ¥ó¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ï¡¢´ë²èÎÏ¡¦³«È¯ÎÏ¡¦µ»½ÑÎÏ¡¦ÈÎÇäÎÏ¡Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉôÌç¤ÎÈ¯Å¸¡¢¤½¤·¤Æ²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÐÍÒ¥Ñ¥ó¤òÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ñ¥óÊ¸²½¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¡Ä¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÀÚ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢º£¸å¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂô»³¤Î»ö¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
-------------------
¥Ñ¥ó¤Î¤¢¤ëË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥Ùー¥«¥êー¤È¤·¤Æ¡¢
»ä¤¿¤Á¥¿¥«¥¥Ùー¥«¥êー¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥ó¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ
¤ª¤¤¤·¤µ¤Î²ÄÇ½À¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
The Quality Bakery
¥¿¥«¥¥Ùー¥«¥êー
https://www.takaki-bakery.co.jp/( https://www.takaki-bakery.co.jp/ )
¢£´ØÏ¢¾ðÊó
¡Ú¥ê¥êー¥¹¡ÛÀÐÍÒ¥·¥êー¥ºÈ¯Çä20¼þÇ¯¡£¡ÖÀÐÍÒTHE¥Û¥ï¥¤¥È¡×5·î1Æü¿·È¯Çä
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000045.000009964.html( https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000045.000009964.html )
¡Ú¥¹¥Èー¥êー¡ÛÀÐÍÒ¥·¥êー¥ºÈ¯Çä20¼þÇ¯ºÂÃÌ²ñ¡§¹©¾ì¤Ç¤Ä¤¯¤ë¥Ñ¥ó¤Î¾ï¼±¤ò¤¯¤Ä¤¬¤¨¤¹ ～È¯Çä¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç～
https://prtimes.jp/story/detail/qb26JdS0Jpb( https://prtimes.jp/story/detail/qb26JdS0Jpb )
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥¥Ùー¥«¥êー
ËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤Ç¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¾¦ÉÊ¤ò¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡£ÀÐÍÒ¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿©¥Ñ¥ó¡¢²Û»Ò¥Ñ¥ó¤Ê¤É¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤È°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Æ¥¤¥ë¥µ¥Ýー¥È»ö¶È
ÀÐÍÒ¥Ñ¥ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥Ö¥ì¥Ã¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²Û»Ò¥Ñ¥ó¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡¢¾Æ²Û»Ò¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÅ¹Æ¬¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õー¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹»ö¶È
¥Ùー¥«¥êー¤ä¥«¥Õ¥§¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ñー¥È¥ÊーÍÍ¸þ¤±¤Ë¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÎäÅà¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¤ä¾ÆÀ®ÎäÅà¥Ñ¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¥Õー¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Ùー¥«¥êー»ö¶È
ÎäÅà¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¤ò»È¤Ã¤¿¥Ù¥¤¥¯¥ª¥Õ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³è¤«¤·¡¢¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ñ¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥ê¥È¥ë¥Þー¥á¥¤¥É¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Ùー¥«¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤òFCÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£