“行旅死亡人”の生きた証を綴る！『亡き者のクロニクル』(ナナトエリ/亀山聡)が、コミックDAYSで4月30日より連載配信スタート！

株式会社講談社

父親が謎の死を遂げた大空一冴は今、身元がわからない“行旅死亡人”の捜索を仕事にしている。コンビを組むのは、いかにも怪しい児童養護施設の園長。二人は、警察も身元特定をあきらめた遺体の人生をたどるべく、頭と足、そして心で情報を集める。しかし、人の人生は誰しも単純なものではなく…。そして二人が目指すものとは、身元特定だけではないようで!? 誰もが持つドラマをあぶりだす、ヒューマンサスペンスストーリー！





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