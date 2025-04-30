DX時代にあるべき経理像 オンラインセミナー ５月27日開催
産経新聞社は、オンラインセミナー「AI時代を生き抜く経理業務DX～属人化の解消と業務プロセス改革～」を５月27日（火）午後１時から開催し、参加者を募集します。
【申し込みサイト】https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/3598?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease_dx40&utm_campaign=content-text(https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/3598?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease_dx40&utm_campaign=content-text)
経理業務のデジタル変革（DX）が急速に進む中、経理の目指すべき姿を考えます。
基調講演では、会計・財務に詳しいアカウンティング・アドバイザリーの櫻田修一氏が経理の抱える課題とその解決策について解説。特別講演では、複数企業で財務・経理部門の責任者を務めたマツキヨココカラ＆カンパニーの西田浩氏が「強い財務・経理部門」への変革に取り組んだ事例を紹介します。
【日時】５月27日（火）午後１時～４時 ※開始、終了時刻が前後する場合があります。
【参加費】無料 【定員】先着500人。
【詳細・申し込み】下記URLをご覧ください。５月27日（火）午後１時締め切り。
https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/3598?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease_dx40&utm_campaign=content-text(https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/3598?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease_dx40&utm_campaign=content-text)
【主催】 産経新聞社 【特別協賛】ラクス
【協賛】マネーフォワード、イージーソフト、アール・アンド・エー・シー、メリービズ
【問い合わせ先】産経新聞DXセミナー事務局 メール：ml.digitalsales@sankei.co.jp