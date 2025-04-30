レビュー・口コミ・Q&Aエンジン「ZETA VOICE」が花王の公式オンラインショップ『My Kao Mall』に導入
EC商品検索・ハッシュタグ・ロイヤルティ向上ソリューション・リテールメディア広告・ECキュレーションを開発販売するコマースとCXのリーディングカンパニーであるZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、花王株式会社(本社：東京都中央区、以下花王)が運営する公式オンラインショップ『My Kao Mall』にレビュー・口コミ・Q&Aエンジン「ZETA VOICE」が導入されたことをお知らせいたします。
【花王が運営する公式オンラインショップ『My Kao Mall』】
詳細を見る :
https://www.kao-kirei.com/ja/
花王は「未来のいのちを守る」を中期経営計画「K27」のビジョンとし、世界中の誰かにとって欠かせない唯一無二の存在となるグローバル・シャープトップ事業を通して、社会課題の解決に貢献しています。
花王が運営する生活者と直接つながる双方向のデジタルプラットフォーム『My Kao』は、「知る」「体験する」「買う」「創る」の4つの機能でお客さま一人ひとりのKirei-Lifeを共創することを目的とし、One-IDでお客さまとつながり、お客さまを深く理解することで、さまざまなUX(顧客体験)の提供に取り組んでいます。
とくに「買う」機能では、『My Kao Mall』を通じて、安心・安全・便利なお買い物ができるサービスを提供しています。
この度、「買う」機能を担う公式オンラインショップ『My Kao Mall』にZETAが提供するレビュー・口コミ・Q&Aエンジン「ZETA VOICE」が導入され、UX向上をサポートしています。
なお、同サイトにはすでにEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」・レコメンドエンジン「ZETA RECOMMEND」・ハッシュタグ活用エンジン「ZETA HASHTAG」が導入されており、複数製品の連携による相乗効果が生まれています。
●検索・レコメンド×レビューの連携でUX向上をサポート●
先行して導入されているZETA製品(※)との連携により、『検索結果ページ』や『人気ランキング』で表示される商品情報に5つ星評価が追加されました。商品の評価が視覚的に分かりやすくなり、サイトの利便性向上につながります。
●レビュー表示で購買プロセスをサポートしCX向上●
商品を購入したユーザーの情報(年代、レビュー、5つ星評価など)が商品詳細ページに一覧で表示されるようになりました。客観的な評価を参考にできることからユーザーは購買判断がしやすくなり、CX向上に寄与します。
※花王グループが運営する7つの公式オンラインショップにレコメンドエンジン「ZETA RECOMMEND」が導入(2024年4月2日)
https://zeta.inc/press-release/products/my-kao-mall-zr-202404/2024/0402
花王が運営する公式オンラインショップ『My Kao Mall』にEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」が導入(2024年4月23日)
https://zeta.inc/press-release/products/my-kao-mall-zs-202404/2024/0423
ハッシュタグ活用エンジン「ZETA HASHTAG」が花王の公式オンラインショップ『My Kao Mall』に導入(2025年4月15日)
https://zeta.inc/press-release/products/my-kao-mall-zh/2025/0415
ZETAはAIなどを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。
【公式SNS】
Xアカウント
[ https://twitter.com/zeta_cx ]
Facebookアカウント
[ https://www.facebook.com/zetacom ]
【デジタルマーケティングソリューション ZETA CXシリーズ】
EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH
[ https://zeta.inc/cx/products/zs ]
ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG
[ https://zeta.inc/cx/products/zh ]
ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGEMENT
[ https://zeta.inc/cx/products/ze ]
リテールメディア広告エンジン ZETA AD
[ https://zeta.inc/cx/products/za ]
ECキュレーションエンジン ZETA BASKET
[ https://zeta.inc/cx/products/zb ]
レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE
[ https://zeta.inc/cx/products/zv ]
OMO・DXソリューション ZETA CLICK
[ https://zeta.inc/cx/products/zc ]
レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND
[ https://zeta.inc/cx/products/zr ]
予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP
[ https://zeta.inc/cx/products/zd ]
【IR最新動画】
【出来高は追い風！】合併を経て構造改革で成長に取り組むZETAの戦略！情報発信の方針を解説！透明性を高め、長期的成長を目指す
[ https://youtu.be/GP3G38_F4fU ]
【2024年12月期 第1四半期】中間業績2桁成長達成！全国でIR活動展開中/特許申請中の新サービスで更なる成長に期待！
[ https://youtu.be/yiheefvhWbY ]
【2024年6月期決算&中期経営計画】3.5ヵ年中期経営計画の全貌公開！驚異の成長力でさらに市場をリード！
[ https://youtu.be/Fh2R0D_1kc4 ]
【年初来最高値更新】次の中計はCAGR46％！組織改革を実施中！
[ https://youtu.be/qszGvqo6du8 ]
【圧倒的な積み上げ】国内トップのECテクノロジーで超成長中のハイエンド需要を網羅！
[ https://youtu.be/pJmeQRCpFNk ]
【問合せ先】
製品に関するお問合せ：info@zeta.inc
IRに関するお問合せ ：ir@zeta.inc
■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)
所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F
設立 ：2005年8月
資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)
代表者 ：山崎 徳之
事業内容：デジタルマーケティングソリューションの開発・販売