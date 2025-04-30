大規模コスプレイベント「acosta!＠羽田エアポートガーデン」初開催決定！
住友不動産商業マネジメント株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山本 直人）が運営する羽田空港第3ターミナル直結の複合商業施設「羽田エアポートガーデン」（東京都大田区）で開催する、コスプレイベント「acosta!＠羽田エアポートガーデン」についてお知らせいたします。
「acosta!」は2014年3月の初開催以来、全国各地で定期的に開催され、コスプレ初心者やお子様連れの方も安心して楽しめるイベントとして、多くのファンに支持されてきました。
この度、「羽田エアポートガーデン」がイベントの舞台となることで、日本のポップカルチャーであるコスプレ文化を、国内はもとより、国際線の利用客をはじめとする世界中の人々に向けて発信する重要な拠点となることを期待しております。
羽田エアポートガーデンは、本イベントを通じて、多様な日本の文化を発信し、新たな賑わいを創出することを目指してまいります。
■イベント概要
イベント名：acosta!＠羽田エアポートガーデン
開催日：2025年5月25日（日）
開催時間：10:00～18:00（※撮影は17:00まで）
会場：羽田エアポートガーデン 東京都大田区羽田空港2-7-1
内容：コスプレ、参加者交流、コスプレステージ（CDEF）、物販ブース
特典：acosta!参加者全員に羽田エアポートガーデン内で使えるお買物・お食事券500円分プレゼント
主催：株式会社ハコスタ
協力：住友不動産商業マネジメント株式会社
▼イベントの詳細・チケット購入はこちら：
https://acosta.jp/event/haneda/
■特別宿泊プランのご案内
羽田エアポートガーデン内の「ホテル ヴィラフォンテーヌ グランド 羽田空港(https://www.hvf.jp/hanedaairport-grand/)」では、「acosta!＠羽田エアポートガーデン」にご参加の皆様に向けた特別宿泊プランを販売いたします。前日からのご宿泊や、イベント後のご滞在にぜひご利用ください。
詳細・ご予約はこちら:5月24日のご宿泊(https://booking.hvf.jp/booking/result?code=4c9b0872-d610-41dd-bf77-5f0e3e2fe4e2&checkin=2025%2F05%2F24&checkout=2025%2F05%2F25&type=rooms&is_day_use=false&order=recommended&is_including_occupied=false&utm_source=line&utm_medium=link&utm_campaign=hok_acosta&hotel_plan_codes=14942840&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&argument=tTLvHkHu&dmai=hok_acosta&mcp_currency=JPY)/5月25日のご宿泊(https://booking.hvf.jp/booking/result?code=4c9b0872-d610-41dd-bf77-5f0e3e2fe4e2&checkin=2025%2F05%2F25&checkout=2025%2F05%2F26&type=rooms&is_day_use=false&order=recommended&is_including_occupied=false&utm_source=line&utm_medium=link&utm_campaign=hok_acosta&hotel_plan_codes=14942840&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&argument=tTLvHkHu&dmai=hok_acosta&mcp_currency=JPY)
イベントの詳細・チケット購入はこちら: https://acosta.jp/event/haneda/
ぜひこの機会に、「acosta!＠羽田エアポートガーデン」でコスプレの楽しさを体験し、羽田エアポートガーデンでの食事やショッピング、ご宿泊もお楽しみください。
羽田エアポートガーデンについて
「羽田エアポートガーデン」は、世界のハブ空港にふさわしいホスピタリティと機能性を兼ね備えた、全1,691室のエアポートホテル、MICE対応のイベントホール・会議室、天然温泉、ショッピングモール、バスターミナルからなる羽田空港第3ターミナル直結の複合施設です。
▼住友不動産 ショッピングシティ 羽田エアポートガーデン
https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/shopping/
▼ホテル ヴィラフォンテーヌ プレミア 羽田空港
https://www.hvf.jp/hanedaairport-premier/
https://www.hvf.jp/hanedaairport-grand/
▼天然温泉 泉天空の湯 羽田空港
https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/spa-izumi/
▼ベルサール羽田空港
https://www.hvf.jp/conference/hanedaairport/
▼羽田エアポートガーデン バスターミナル
https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/busterminal/
▼羽田エアポートガーデン駐車場
https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/parkingsite/
住友不動産 ショッピングシティ 羽田エアポートガーデンについて
施設名：住友不動産 ショッピングシティ 羽田エアポートガーデン
URL：https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/shopping/
所在地：東京都大田区羽田空港2-7-1
開発・所有：住友不動産株式会社、運営：住友不動産商業マネジメント株式会社
店舗数：約60店舗
駐車場：約440台
アクセス：京浜急行・東京モノレール「第3ターミナル」駅 徒歩1分
通常営業時間：
物販／軽飲食／サービス 10:00～20:00
飲食 11:00～22:00（一部店舗は7:00～21:00営業）
※営業時間が変更になる場合があります。
▼店舗詳細はこちら
https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/shop_list(https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/shop_list/f)
※画像はイメージです。
※イベント内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。