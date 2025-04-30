5/1(木)-11（日）『Giossolli Laluce(ジョッソーリ・ラルーチェ)』のポップアップストアが BEAUTY CELLAR 六本木ヒルズ本店に登場
ハリウッド株式会社（本社：東京都港区六本木）が直営する、BEAUTY CELLAR BY HOLLYWOOD 六本木ヒルズ本店では、2025年5月1日（木）～5月11日（日）まで、『Giossolli Laluce(ジョッソーリ・ラルーチェ)』を期間限定POPUP販売いたします。
販売期間
2025年5月1日（木）～5月11日（日）
販売店舗
BEAUTY CELLAR BY HOLLYWOOD 六本木ヒルズ本店
港区六本木6-4-1 ハリウッドビューティプラザ３F
open 9:00-18:00
5月4日（日）・5日（月）2日間限定スペシャルイベント
"スピリチュアルカウンセリング”
30分7,700円(税込) 15分3,300円(税込)
予約制：03-3408-1613
ご自身が気になる事(お仕事・恋愛・人間関係・ペットちゃんの気持ち、身体の健康について、お部屋・お家について、から1つ)をテーマに、幸運体質になるパーソナルアドバイスをいたします。
＊予約はBEAUTY CELLAR 六本木ヒルズ本店までお電話ください（03-3408-1613）
＊延長はできません
Giossolli Laluce(ジョッソーリ・ラルーチェ)
"石の力を、あなたの光(オーラ)に。”
La luce──それは、前世の記憶。イタリア語で“光”を意味する言葉。
石のひと粒ひと粒がもつ個性と波動を大切に、丁寧に紡がれた天然石のジュエリーです。
La luceのジュエリーは、身につけるたびに心にやすらぎと、自分らしくあるための静かな自信を与えてくれます。
Instagram @giossolli_la.luce
https://www.instagram.com/giossolli_la.luce
BEAUTY CELLAR BY HOLLYWOOD 六本木ヒルズ本店
東京都港区六本木6-4-1 ハリウッドビューティプラザ3F
電話 03-3408-1613
HP https://beautycellar-hw.com/store/1274/
最新情報はInstagramをごらんください
Instagram @hollywood_beauty_cellar
https://www.instagram.com/hollywood_beauty_cellar/
＜営業時間＞
9:00-18:00（定休日1月1日～1月4日）
＜アクセス＞
六本木ヒルズ・ハリウッドビューティプラザビル3F
営団地下鉄日比谷線「六本木駅」1C出口 コンコースから直結
駐車場は六本木ヒルズP12をご利用いただくとビル直結でご来店いただけます