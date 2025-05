【もっとおいしく、もっと素敵に。】THE PROTEIN（通称：ザプロ）が味とパッケージをリニューアル！2025年4月30日～5月7日ホエイプロテインがお得に買えるキャンペーンを開催！

武内製薬株式会社健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業、卸事業を展開する武内製薬株式会社(本社:東京都品川区西五反田 代表取締役:小倉 由渡)が製造・販売を行うTHE PROTEIN(通称:ザプロ)は、2025年4月30日~5月7日にリニューアルを記念して、ホエイプロテイン15%OFFキャンペーンを開催します。※フレーバーリニューアルは順次実施

〈プロテインブランド THE PROTEIN(通称:ザプロ)とは〉

プロテインブランド THE PROTEIN(通称:ザプロ)は、毎日飲みたくなるプロテイン!!

フレーバー数は驚異の60種越え!定番のフレーバーから、びっくりするような珍しいフレーバーまで多種多様。あなたのお気に入りがきっと見つかる。ザプロはフレーバー数が豊富なだけでなく、美味しさや味の再現度にもこだわっています!なので、普段からプロテインを飲む人も、まだプロテインをあまり飲んだことがない人にもおすすめです!

また、企画から原料調達、処方、製造、販売までを一貫して自社で行っているため、商品原価以外の費用を削減しながら、 迅速に商品をお客様の元にお届けしています。そして、お客様に長く継続して飲んで頂けるように、SNSや商品に関するレビューに対して真摯に向き合い スピーディーに商品の改善や、新商品開発に繋げることを重要な価値観としております。 トップアスリートの肉体作りから、健康促進・ダイエット目的まで。老若男女問わず、幅広い世代に ザプロだから提供できる価値を体感してもらえるように日々の研究や、安心安全の追求に努めています。

〈 ザプロがリニューアル!開発者の想いと背景〉

ここ数年、プロテイン市場はかつてないほどの広がりを見せています。かつてはアスリートやボディメイクを目的とした一部の層に限られていた需要が、今では健康維持や美容、日常的な栄養補助として、老若男女問わず多くの方々に支持される存在となりました。

そうした背景の中で、私たちは「THE PROTEIN」がこれからの市場において、より幅広い世代に愛され、日々の生活に自然と溶け込むようなブランドであり続けるためには、今こそ“進化”が必要だと感じました。

今回のリニューアルでは、まず何よりも「飲みやすさ」と「美味しさ」に徹底的にこだわりました。粉っぽさやダマになりやすいといったストレスを極力排除し、溶けやすさを追求。さらに、素材の味を最大限に活かしながらも、クセがなく、毎日飲んでも飽きないフレーバー設計を目指しました。

また、プロテインは日常的に使用するものだからこそ、使いやすさにも配慮しました。パッケージは横幅を広げることで、手が入りやすく、スプーンで粉をすくう際にも手が汚れにくくなるよう改良を加えています。見た目の印象だけでなく、機能性にもこだわったデザインです。

このリニューアルを通じて、私たちが目指したのは「ただのプロテイン」ではなく、また飲みたいと「選ばれ続けるプロテイン」。誰にとっても、毎日の生活の中で無理なく続けられる、そんな存在でありたいと考えています。

~リニューアル第一弾~

THE PROTEIN 1kg 黒糖ミルクティー風味

THE PROTEIN 1kg ココア風味

THE PROTEIN 1kg さくらみるく風味

THE PROTEIN 1kg ピーチ風味

THE PROTEIN 1kg 黒ごまきなこ風味

※その他のフレーバーリニューアルは

順次実施いたします。

※ご注文の状況によりリニューアル前の商品が

届く可能性がございます。

〈リニューアルセール詳細〉

ピーチ風味ココア風味黒ごまきなこ風味黒糖ミルクティー風味さくらみるく風味

期間 :2025年4月30日~5月7日

クーポン取得方法 :ザプロ公式LINE@お友だち追加後、

リッチメニューにあるクーポンボタンを押すと

クーポンコードが発行されます。

クーポン内容 :15%OFF

対象商品 :ホエイプロテイン1kg

クーポン対象サイト:ザプロ公式サイト

(https://the-protein.com/)

リッチメニュー

※ホエイプロテイン以外は対象外となります

〈会社概要〉

■会社名:武内製薬株式会社

■代表者:代表取締役 小倉 由渡

■所在地:東京都品川区西五反田1-18-9五反田NTビル5F

■設立:2016年9月

■URL:https://takeuchi-corp.jp/

■事業内容:健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業

■広報グループ窓口:小林

TEL:070-2426-8288

E-MAIL : t.kobayashi@kinpica.jp / pr@kinpica.jp