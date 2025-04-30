【5/14(水)開催】スカイディスクが 小牧市・こまき新産業振興センター主催の「こまきDXテックミートアップ」に登壇します

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株式会社スカイディスク

株式会社スカイディスク（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役CEO：内村 安里、以下「スカイディスク」）は、小牧市とこまき新産業振興センターが主催する「こまきDXテックミートアップ」にて課題解決や事業成長のための最新デジタル技術＆ツール紹介のピッチに登壇いたします。




スカイディスクからは取締役CSOの後藤がスタートアップ企業のピッチにて、最適ワークスのご紹介をさせていただきます。展示と個別相談も実施いたしますので、ぜひご参加ください。



■「こまきDXテックミートアップ」


小牧市デジタル化支援補助金等の説明とDX推進ツールを紹介。


小牧市の2025年度（令和7年度）補助金の制度説明会に加えて、STATION Aiに参加しているスタートアップ企業が最新のデジタル技術やツールを紹介する機会となります。



■DXテックミートアップ参加企業とデジタル技術＆ツール


・株式会社スカイディスク：AI搭載の生産計画DXサービス「最適ワークス」


　その他14社


出展者情報など詳細は、こまき新産業振興センターのHP（https://komaki-nipc.jp/archives/3185）で随時更新されます。



■イベント概要


[表: https://prtimes.jp/data/corp/22401/table/167_1_dfcfd30780aadf4858763e7eead25c54.jpg ]
お申し込み :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuNqXbBZgfmgIC4QRsxhwxjzKzbAOeAk4it3TgOJF4fnL0Ow/viewform


【イベントに関するお問い合わせ先】

小牧市　商工振興課


TEL：0568-76-1112


こまき新産業振興センター


TEL／FAX：0568-75-3900


E-mail ： info@komaki-nipc.jp


WEB：https://komaki-nipc.jp