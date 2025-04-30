【5/14(水)開催】スカイディスクが 小牧市・こまき新産業振興センター主催の「こまきDXテックミートアップ」に登壇します
株式会社スカイディスク
[表: https://prtimes.jp/data/corp/22401/table/167_1_dfcfd30780aadf4858763e7eead25c54.jpg ]
お申し込み :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuNqXbBZgfmgIC4QRsxhwxjzKzbAOeAk4it3TgOJF4fnL0Ow/viewform
【イベントに関するお問い合わせ先】
株式会社スカイディスク（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役CEO：内村 安里、以下「スカイディスク」）は、小牧市とこまき新産業振興センターが主催する「こまきDXテックミートアップ」にて課題解決や事業成長のための最新デジタル技術＆ツール紹介のピッチに登壇いたします。
スカイディスクからは取締役CSOの後藤がスタートアップ企業のピッチにて、最適ワークスのご紹介をさせていただきます。展示と個別相談も実施いたしますので、ぜひご参加ください。
■「こまきDXテックミートアップ」
小牧市デジタル化支援補助金等の説明とDX推進ツールを紹介。
小牧市の2025年度（令和7年度）補助金の制度説明会に加えて、STATION Aiに参加しているスタートアップ企業が最新のデジタル技術やツールを紹介する機会となります。
■DXテックミートアップ参加企業とデジタル技術＆ツール
・株式会社スカイディスク：AI搭載の生産計画DXサービス「最適ワークス」
その他14社
出展者情報など詳細は、こまき新産業振興センターのHP（https://komaki-nipc.jp/archives/3185）で随時更新されます。
■イベント概要
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【イベントに関するお問い合わせ先】
小牧市 商工振興課
TEL：0568-76-1112
こまき新産業振興センター
TEL／FAX：0568-75-3900
E-mail ： info@komaki-nipc.jp
WEB：https://komaki-nipc.jp