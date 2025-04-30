【福井県福井市】農業に興味がある方必見！プロ農家が教える３日間（５/１６～１８）の田植え体験希望者を募集！県外在住の方には、交通費・宿泊費助成します！
福井市
https://prtimes.jp/a/?f=d86211-22-94845e238d66bbafeccd18482e7e52c6.pdf
募集チラシ（表）
募集チラシ（裏）
このたび、新規就農までのステップアップ体験として、プロ農家のもとで福井ブランド米の田植えを体験することができる「３日間の就農体験」を開催します。
農家の実情や農業の奥深さを知ることができる貴重な機会となっております。福井市での就農に興味がある方は、ぜひご応募ください。
１ タイトル
「師匠に入門！ちびっと就農」
２ 日時
令和７年５月１６日（金）～１８日（日）
３ 体験内容
福井のブランド米「いちほまれ」と「コシヒカリ」の田植え作業
４ 募集人数
２名（先着順）
５ 対象者
福井市での就農に興味がある方（県外在住者は、交通費と宿泊費の助成あり）
６ 申し込み方法
福井市農政企画課まで、メールまたはFAXにて申込書を送付してください。
申込み書のダウンロードは、こちら↓
https://prtimes.jp/a/?f=d86211-22-94845e238d66bbafeccd18482e7e52c6.pdf
７ 問い合わせ先
福井市農政企画課
TEL：0776-205420 FAX：0776-20-5740
Mail：nousei@city.fukui.lg.jp
募集チラシ（表）
募集チラシ（裏）
詳細はこちら(https://www.city.fukui.lg.jp/sigoto/nourin/taiken/chibittosyunou.html)