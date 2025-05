【サウナ×油そば＝究極】Re:サ飯2025 第1弾『釜玉 油そば』が、伊予の湯治場 喜助の湯で味わえる！5月1日発売開始【愛媛・松山】

kSc(キスケサウナクラブ)プロデュースの『Re:サ飯2025』シリーズ第1弾

キスケ株式会社

『四国サウナの聖地』として全国のサウナーから支持を集め、ニフティ温泉「サウナ人気ランキング」において2年連続全国1位を受賞した「伊予の湯治場 喜助の湯」(愛媛県松山市)。

四国最大級のサウナ施設を擁し、鬼サウナや風神サウナ、外気浴スペースなど、サウナ愛好者の“ととのい”を追求し進化を続ける温浴施設です。地域密着型の取り組みと世界のサウナ文化の融合により、全国から注目を集めています。

このたび、キスケ株式会社が運営する「伊予の湯治場 喜助の湯」は、2025年5月1日より『釜玉 油そば』を発売いたします。

◆ サウナ後に染み渡る、究極の一杯。『釜玉 油そば』とは?

『釜玉 油そば』は、“サウナ後の体が求める味”を徹底的に追求した、「ととのい系グルメ」の決定版です。サウナで大量に発汗した後は、体内の塩分やミネラルが失われ、塩味・甘味・酸味といった味覚が敏感になると言われています。

その結果、濃い旨味や香り立つ味付けの料理がより一層おいしく感じられ、食欲も自然と高まる状態に。まさに、油そばとの相性は抜群です。

本商品では、極太のあつあつ麺に特製の醤油ダレと香味油を絡め、香川名物・さぬきうどんを彷彿とさせる“釜玉スタイル”で、まろやかな卵黄を絡めて仕上げることで、サウナ後の感覚に染み入る、まさに“ととのいの締め”にふさわしい一杯に。

塩味・旨味・コクのバランスにこだわり、まるで“体に染み渡るような満足感”を提供します。

さらに、お酢や特製ラー油を加えての味変も自在。魚粉やチーズ、キムチなど多彩なトッピングを選ぶことで、自分好みに仕上げる「背徳感すらご褒美な一杯」で、サウナ後の快感をさらに引き上げます。

■商品概要

商品名:釜玉 油そば

販売開始日:2025年5月1日

価格:(税込)

■並盛(270g) 900円

■中盛(400g) 1,000円

■大盛(540g) 1,100円

【トッピング】

■追い飯 80円

■キムチ 150円

■魚粉 150円

■ニンニクチップ 100円

■マヨネーズ 80円

■チーズ 200円

■肉増し 300円

サウナ後は食事の満足感が増す反面、暴飲暴食は避けたいところ。

『釜玉 油そば』は、濃厚な満足感と選べるボリュームで、欲望とバランスの両立を叶える“理想のサ飯”です。

◆ “Re:”の名に込めた思い ― 昨年の進化から生まれた『Re:サ飯2025』

『Re:サ飯2025』シリーズは、サウナ体験のさらなる高みを目指して挑む、kSc(キスケサウナクラブ)による“サ飯再定義”プロジェクトです。

“Re:”には、「Reboot(再始動)」「Refine(洗練)」「Recreate(再創造)」という3つの意味を込め、これまでのメニューを一度ゼロベースで見直し、“サウナ飯の新境地”を切り拓いていく決意が込められています。

前身となったのは、2024年に展開した『VSサ飯シリーズ』。

地元のプロレス団体「愛媛プロレス」・プロバスケットボールチーム「愛媛オレンジバイキングス」・プロサイクルロードチーム「ヴェロリアン松山」とコラボしながら、「赤ナポリタン vs 白ナポリタン」「焼きそば vs 焼きうどん」「豚骨醤油ラーメン vs 鶏塩バターラーメン」など、ユニークな対決形式で話題を呼びました。

その結果、VSサ飯シリーズは累計4,000食超を販売し、来館者数・年間売上も過去最高を更新しました。

エンタメ性と本格的な味わいの融合が、サウナユーザーはもちろん、家族連れや学生客など新たな層の心も掴みました。そして2025年。kScはこの実績を糧に、“もっとサウナと真摯に向き合ったサ飯”を届けるべく、“Re:”の名を冠した新章へと突入します。

◆ サウナ飯は“進化”する――その一杯が、あなたの整いを変える。

『釜玉 油そば』は、ただの食事ではありません。

それは、サウナで整った心と体に寄り添い、余韻を深めるサウナ体験の一部です。

『Re:サ飯2025』は、今後もサウナと食の境界を超え、五感すべてを満たす体験型メニューをお届けしてまいります。

第2弾以降も、地元食材や四国文化との融合、そして新たな発想から生まれる“次世代のサ飯”を展開予定です。どうぞご期待ください。

サウナを愛するすべての方へ。

あなたのサウナ体験が、もう一歩深まるように――。

kSc - Kisuke Sauna Club - は、日本一サウナーに寄り添う施設を目指します。

店舗:伊予の湯治場 喜助の湯

2025年6月21日 新エリア誕生

「伊予の湯治場 喜助の湯」は、JR松山駅から徒歩1分というアクセス抜群の立地にありながら、地下1,700メートルから汲み上げる天然温泉を贅沢に使用した、四国最大級の温浴施設です。

日本最古の温泉として知られる「道後温泉」と同じ愛媛県松山市に位置し、2001年の開業以来20年以上にわたり、地元住民・観光客・ビジネスパーソンを問わず幅広く愛されてきました。

広々とした浴場には、源泉かけ流しの湯や露天風呂、多彩なサウナ施設を完備。

中でも、「鬼サウナ」や「風神サウナ」など特徴的な高温サウナ、自然と調和する外気浴空間は、“サウナの聖地”として全国のサウナーから注目を集めています。

温泉、サウナ、食、癒し――

それぞれが極まる“ととのい体験”を、ここ「伊予の湯治場 喜助の湯」でご体感ください。

住所:愛媛県松山市宮田町4番地 キスケBOX1階

電話:089-921-0131

営業時間:5:00~26:00(最終受付 25:00)

URL:https://www.kisuke.com/yu-matsuyama/

館内飲食:愛媛の郷土料理 花ゆらり

愛媛県は、瀬戸内の穏やかな海と豊かな山に育まれた海産物や野菜が豊富な、食の宝庫。

館内併設の食事処「花ゆらり」では、そんな愛媛の食文化を存分に味わえる郷土料理の数々をご用意しています。

中でも人気なのは、お刺身盛り合わせ、じゃこ天、そして瀬戸内海を代表する名物「鯛めし」。

地元の風土を感じながら、愛媛ならではの味わいとともに、地酒もお楽しみいただけます。

また、サウナで整った体に嬉しい“ととのい飯”として、バラエティ豊かな「サ飯」メニューもラインナップ。サウナ愛好家の方々にもご満足いただける内容となっておりますので、ぜひご堪能ください。

住所:愛媛県松山市宮田町4番地 キスケBOX1階

電話:089-934-5884

営業時間:11:00~24:00(ラストオーダー 23:30)

*お食事だけの利用も可能です。

URL:https://www.kisuke.com/yu-matsuyama/restaurant

運営会社

会社名 : キスケ株式会社

本 社 : 愛媛県松山市宮田町4番地

代表者 : 代表取締役社長 山路 義則

設立 : 1970年

資本金 : 2,005万円

URL : https://www.kisuke.com/

【本件に関するお問合せ先】

キスケ株式会社

広報担当:田中

tanaka@kisuke.com