ゴールデンウィーク、英語学習に挑戦したい方にもおすすめ！　『音声DL BOOK　高田智子の　大人の学びなおし英会話　2025年　春号』 が売れ行き良好につき増刷！

株式会社NHK出版

刊行を始めてから3年目を迎える季刊ムック、『音声DL BOOK 高田智子の 大人の学びなおし英会話』シリーズ。多くの方からご好評をいただき、2025年春号が増刷となりました。増刷に寄せて、高田先生からのメッセージを紹介します。

高田智子先生からのメッセージ ~増刷に寄せて

この度の増刷決定に寄せて、高田智子先生より『高田智子の 大人の学びなおし英会話』で学ぼうという皆様に向けてメッセージをいただきました。

「学びなおし英会話」は、

勉強したはずなのに使いこなせていない言語知識を活性化し、コミュニケーションにつなげることを目指しています。

ですから、文法項目ごとに引き出しにしまっていた知識を、「お礼を言う」「提案する」「断る」などの「ことばの働き」ごとに整理しなおして学びます。

各レッスンのストーリーでは、自分の生活にありそうな場面や、自分の周りにいそうな人たちに出会うと思います。

そして、こんなとき、こんな場面で、この表現が使えるんだ!

という発見がきっとあることでしょう。

高田智子

高田先生のおっしゃる「発見」を、本書での学習を通してぜひ見つけてみてください。

そもそも『高田智子の 大人の学びなおし英会話』って?

「初めて英語が外国の方に通じたときの感激が忘れられない」、「英語を一生懸命勉強していた時の、あの楽しさをもう一度」という大人のための英語学習ムックです。

「大人の学びなおし」に必要なのは、一度習ったことを違うやり方で学べる教材。一番最初から積み重ねしなおすのではなく、実際の会話の場面でその都度、必要な文法事項などを確認しながら学んでゆくことが英語力を得るための近道になります。

うろ覚えでも、自分が知っている英語の知識を思い出しながら、ゆっくり丁寧に、繰り返しながら、本書で学習を進めていきましょう。

著者紹介

ページサンプル

高田智子(たかだ・ともこ)

東京都出身。清泉女子大学教授。2018-2021年度NHK基礎英語講師。お茶の水女子大学卒業後、学習院女子中・高等科に20年あまり勤務し、NHK「基礎英語」をはじめラジオ語学番組を活用した授業を実践。ボストン大学大学院(修士課程)、ニューヨーク大学大学院(博士課程)修了。博士(学術)。英語を使ってできることを増やすための指導法や教材の開発、教員養成に取り組む。関東甲信越英語教育学会理事。著書に『新しい時代の英語科教育法』(共著、学文社)、『英語到達度指標CEFR-Jガイドブック』(共著、大修館)、『書いて確認 1週間でマスター 中2の英文法』(監修、NHK出版)など

目次

はじめに

音声を聞く(音声ダウンロード/音声ストリーミング)

Lessonの内容と構成/本書のおすすめ学習法

Storyに出てくる人たち

Lessonの目標について

Lesson 1 計画や予定について話す(ピクニックの相談)be going to do

Lesson 2 日常の行動について話す(同僚の送別会)接続詞 when

Lesson 3 誘ったり提案したりする(週末の計画)Why don’t we ?

Lesson 4 聞いたり読んだりしたことを伝える(映画を見に行く)

ほか

商品情報

音声DL BOOK 高田智子の 大人の学びなおし英会話 2025年 春号

著者:高田智子

出版社:NHK出版

発売日:2025年3月14日

定価:1,320円(税込)

判型:B5判

ページ数:104ページ

ISBN:978-4-14-213415-1

