リラックスタイムのお供にピッタリ◎高濃度CBDリキッドが楽しめる「40％CBD充填済みカートリッジ」が新発売｜Naturecan

・Naturecanからベイプ用「40%CBD充填済みカートリッジ」が新登場

・400mgの高品質CBDアイソレートを配合、100%植物由来リキッド

・OG KUSH、MANGO KUSH、LEMONADE KUSHの3種フレーバー

・快適な吸い心地を追求した平型マウスピース&510規格バッテリー対応でカスタマイズも自在

・バッテリーと1種類の充填済みカートリッジがセットになった「40%CBD充填済みベイプペンセット」も同時発売

・公式サイトではGWセール開催中!期間限定で特別価格に

Naturecanから待望の高濃度CBDリキッドカートリッジが登場!

ご購入はこちら :https://www.naturecan.jp/collections/cbd-liquids

英国発CBD専門店Naturecan( https://www.naturecan.jp/ )は、ベイプバッテリーに接続して使用する「40%CBD充填済みカートリッジ」を販売開始いたしました。

CBDリキッド初心者から上級者まで幅広く使いやすい仕様で、チルタイムのお供として気分に合わせた3種類のフレーバーを手軽にお楽しみいただけます。

40%CBD充填済みカートリッジ

■40%CBD充填済みカートリッジ

通常販売価格:\2,500(税込)

製品仕様:

- 1mlタンク(約300回分)- 510規格- 1.2Ωセラミックコイル

商品特徴

- 3種類のフレーバーの充填済みカートリッジ(OG KUSH・MANGO KUSH・LEMONADE KUSH)- 100%植物由来のリキッド- カートリッジ1本当たり400mg CBDアイソレート含有- 平型マウスピースで快適な吸い心地とフィット感- 510規格のバッテリーに対応- THC新基準に適合

Naturecanの充填済みカートリッジは再充填不可です。

本製品は20歳以上の方の使用を推奨しております。

未成年、妊娠中または授乳中の方、医師により喫煙具等の使用を禁じられている方は使用を控えてください。

タール・ニコチンは一切含まれていません。

詳細を見る :https://www.naturecan.jp/products/cbd-prefilled-cartridge

■40%CBD充填済みベイプペンセット

通常販売価格:\5,300(税込)

セット内容:

・充電式バッテリー x1

・USBチャージャー(タイプC) x1*

・40%CBD充填済みカートリッジ(1種) x1

*ソケットはついておりません。

製品仕様:

・バッテリー容量 290 mAh

・2.0V~2.8V 3段階可変電圧

・1mlタンク(約300回分)

・510スレッド

・1.2Ωセラミックコイル

40%CBD充填済みベイプペンセット MANGO KUSH

商品特徴

- バッテリー+1種類の充填済みカートリッジのセット- OG KUSH・MANGO KUSH・LEMONADE KUSHの3種類のフレーバーから選択- お好みに合わせて電圧の調整が可能(3段階)- 充電して繰り返し使用可能 - 便利なUSB Type-C対応- 初心者にも使いやすい簡単デバイス- 510規格のカートリッジ対応*

* ネイチャーカンで発売中の交換カートリッジに対応します。それ以外のカートリッジでの使用によるデバイスの故障は、当社は責任を負いかねますのでご了承くださいませ。

100%植物由来のリキッド

詳細を見る :https://www.naturecan.jp/products/prefilled-cartridge-and-battery-set

40%CBD充填済みカートリッジは1本のカートリッジには高品質のCBDアイソレートを400mg(40%)配合し、植物由来のクリアな吸い心地をお楽しみいただけます。

人気のOG KUSH、甘酸っぱいMANGO KUSH、爽やかなLEMONADE KUSHの3種類から、気分に合わせた香りを楽しめるのも魅力のひとつです。

また、煙を増やすために配合されることの多いプロピレングリコール(PG)と植物性グリセリン(VG)をリキッドに一切使用していないため、ナチュラル志向の方や健康に人一倍気を遣う方にも安心してご利用いただけます。

公式サイトではGWセール開催中!

公式サイト( https://www.naturecan.jp/ )では、4/24(木)~5/6(火)に年内最大となるGWセールを開催しております。

40%CBD充填済みカートリッジやベイプペンセットをお得にご購入いただけるこの機会を是非お見逃しなく。

GWセール 4/24(木)19:00~5/6(火)23:59

セール概要

■期間:4/24(木)19:00~5/6(火)23:59

■割引率:最大80%OFF

■詳細:

高濃度CBDオイルをはじめとする人気製品が大変お得な2週間!

期間中はサイト全体がセール価格になるほか、日替わりで特価商品をご用意。

GW限定のお得なセットも発売

Naturecanについて

公式サイトへ :https://www.naturecan.jp/

Naturecanは2019年にイギリスのマンチェスターで設立され、現在約70カ国に展開するグローバルウェルネスブランドです。

「As close to Nature as we can」(自然に寄り添って/できるだけ自然に近く)というコンセプトのもと、できるだけ人工的な成分ではなく自然素材を使ったり、環境にやさしい商品開発をするなど、自然を大切にしながら活動を行っています。

Naturecanの全てのCBD製品は、複数の第三者機関による6段階の品質テストが実施されており、THCフリー・GMOフリーなど確かな品質が保証されています。

ヘンプの生産から製品の品質までNaturecanで管理を徹底し、サプライチェーンの透明性を確保することで、お客様に自信を持って安心安全な製品を提供しています。

会社概要

会社名:Naturecan株式会社

代表取締役:中島沙紀

お問い合わせ:info-jp@naturecan.com

Instagram: https://www.instagram.com/naturecanjp/

X:https://x.com/NaturecanJP

公式サイト:https://www.naturecan.jp/

楽天市場:https://www.rakuten.ne.jp/gold/naturecan/

Qoo10: https://www.qoo10.jp/shop/naturecanofficial

