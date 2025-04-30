「AQUAPLUSアニバーサリーグッズ」第2弾は7月に誕生日を迎える「向坂環」（ToHeart2）をお祝い！「ハッピーアニバーサリーセット」は限定BOX・ポストカード付き
株式会社HIKE（本社：東京都新宿区、代表：三上 政高）は、株式会社アクアプラスの作品に登場するキャラクターの誕生日や記念日をお祝いするプロジェクト「AQUAPLUSアニバーサリーグッズ」第2弾として、7月に誕生日を迎える「向坂環」（誕生日：7月7日、『ToHeart2』）のグッズを販売いたします。また、数多くのキャラクタープリントケーキを販売している「プリロール」（運営：株式会社栄通）より、「向坂環」のアニバーサリーケーキが販売されることもあわせてお知らせいたします。
誕生月の7月には、アクアプラス公式X（@AQUAPLUS_JP(https://x.com/AQUAPLUS_JP)）での抽選プレゼントキャンペーンや、「AQUAPLUS official members club」会員限定の壁紙プレゼントも予定しています。
AQUAPLUSアニバーサリーグッズについて
「大勢いるアクアプラスのキャラクターたちの誕生日や記念日を皆でお祝いしたい！」をコンセプトにしたプロジェクト。キャラクターの年に一度の大切な日を、一緒にお祝いしましょう。
向坂環（『ToHeart2』）
販売ページ：https://store.aquaplus.jp/SHOP/g18560/list.html
イラスト：あじゃすた（https://x.com/adju_ster）／宮田奏（https://x.com/miyata__0529）
受注期間：2025/5/2(金)12:00～2025/5/18(日)23:59
ラインナップ
【ハッピーアニバーサリーセット※限定BOX・ポストカード付き】
価格：9,900円（税込）
セット内容）
ラメ缶バッジ／ミニクッションキーホルダー／アクリルスタンド／アニバーサリープレート／キャンバスアート／限定BOX／ポストカード
【ラメ缶バッジ】
価格：600円（税込）
【ミニクッションキーホルダー】
価格：1,500円（税込）
【アクリルスタンド】
価格：1,800円（税込）
【アニバーサリープレート】
価格：2,500円（税込）
【キャンバスアート】
価格：3,500円（税込）
アニバーサリーケーキ
誕生日をお祝いするのにぴったりなアニバーサリーケーキを「プリロール」（運営：株式会社栄通）にて受注販売いたします。プリロールの「プリケーキ」はふわふわのスポンジにさっぱりとした生クリームとさわやかなフルーツを挟み込んだ、特別な日にぴったりのケーキです。イラストは可食インクで食べられるシートへプリントしているので、安心してお召し上がり頂けます。見ても食べても美味しい「プリケーキ」をどうぞお楽しみください。
販売ページ：https://priroll.jp/shopbrand/ct14553/
※詳細は販売ページをご確認ください。
向坂環プリケーキ
価格：4号サイズ：4,698円(税込)／5号サイズ：5,130円(税込)
お祝いポストキャンペーン
2025年7月1日から7月31日までの期間内にXで「#向坂環アニバーサリー」をつけてポスト投稿していただいた方の中から抽選で1名様にキャンバスアートをプレゼントいたします。ハッシュタグをつけて、“タマ姉”の誕生日をお祝いしましょう！
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※当選者の方にDMにてご連絡いたします。
※商品のお届けは日本国内のみとさせていただきます。
※返品・交換は受け付けておりませんのでご了承ください。
「AQUAPLUS official members club」会員限定スマホ壁紙プレゼント
2025年7月1日に「AQUAPLUS official members club」会員限定のスマホ壁紙をプレゼントいたします。詳細はFCサイト内「Gallery」ページよりチェックしてください。
AQUAPLUS official members club
URL：https://aquaplus-members.jp/
運営：株式会社HIKE
株式会社アクアプラスについて
株式会社アクアプラス
所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス4階
公式サイト：https://aquaplus.jp/
公式X：https://x.com/AQUAPLUS_JP
代表者：代表取締役 三上 政高
株式会社HIKEについて
株式会社HIKE
所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階
公式サイト：https://hike.inc/
公式X：https://x.com/hike_inc_jp
代表者：代表取締役 三上 政高
※本リリース情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。
(C)HIKE Inc.
(C)AQUAPLUS
※本掲載内容は予告なく変更する場合がございます。