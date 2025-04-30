「AQUAPLUSアニバーサリーグッズ」第2弾は7月に誕生日を迎える「向坂環」（ToHeart2）をお祝い！「ハッピーアニバーサリーセット」は限定BOX・ポストカード付き

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株式会社HIKE

株式会社HIKE（本社：東京都新宿区、代表：三上 政高）は、株式会社アクアプラスの作品に登場するキャラクターの誕生日や記念日をお祝いするプロジェクト「AQUAPLUSアニバーサリーグッズ」第2弾として、7月に誕生日を迎える「向坂環」（誕生日：7月7日、『ToHeart2』）のグッズを販売いたします。また、数多くのキャラクタープリントケーキを販売している「プリロール」（運営：株式会社栄通）より、「向坂環」のアニバーサリーケーキが販売されることもあわせてお知らせいたします。





誕生月の7月には、アクアプラス公式X（@AQUAPLUS_JP(https://x.com/AQUAPLUS_JP)）での抽選プレゼントキャンペーンや、「AQUAPLUS official members club」会員限定の壁紙プレゼントも予定しています。



AQUAPLUSアニバーサリーグッズについて


「大勢いるアクアプラスのキャラクターたちの誕生日や記念日を皆でお祝いしたい！」をコンセプトにしたプロジェクト。キャラクターの年に一度の大切な日を、一緒にお祝いしましょう。


向坂環（『ToHeart2』）

販売ページ：https://store.aquaplus.jp/SHOP/g18560/list.html


イラスト：あじゃすた（https://x.com/adju_ster）／宮田奏（https://x.com/miyata__0529）


受注期間：2025/5/2(金)12:00～2025/5/18(日)23:59





ラインナップ


【ハッピーアニバーサリーセット※限定BOX・ポストカード付き】


価格：9,900円（税込）




セット内容）


ラメ缶バッジ／ミニクッションキーホルダー／アクリルスタンド／アニバーサリープレート／キャンバスアート／限定BOX／ポストカード



【ラメ缶バッジ】


価格：600円（税込）





【ミニクッションキーホルダー】


価格：1,500円（税込）





【アクリルスタンド】


価格：1,800円（税込）





【アニバーサリープレート】


価格：2,500円（税込）





【キャンバスアート】


価格：3,500円（税込）




アニバーサリーケーキ



誕生日をお祝いするのにぴったりなアニバーサリーケーキを「プリロール」（運営：株式会社栄通）にて受注販売いたします。プリロールの「プリケーキ」はふわふわのスポンジにさっぱりとした生クリームとさわやかなフルーツを挟み込んだ、特別な日にぴったりのケーキです。イラストは可食インクで食べられるシートへプリントしているので、安心してお召し上がり頂けます。見ても食べても美味しい「プリケーキ」をどうぞお楽しみください。



販売ページ：https://priroll.jp/shopbrand/ct14553/


※詳細は販売ページをご確認ください。



向坂環プリケーキ


価格：4号サイズ：4,698円(税込)／5号サイズ：5,130円(税込)




お祝いポストキャンペーン




2025年7月1日から7月31日までの期間内にXで「#向坂環アニバーサリー」をつけてポスト投稿していただいた方の中から抽選で1名様にキャンバスアートをプレゼントいたします。ハッシュタグをつけて、“タマ姉”の誕生日をお祝いしましょう！



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


※当選者の方にDMにてご連絡いたします。


※商品のお届けは日本国内のみとさせていただきます。


※返品・交換は受け付けておりませんのでご了承ください。


「AQUAPLUS official members club」会員限定スマホ壁紙プレゼント




2025年7月1日に「AQUAPLUS official members club」会員限定のスマホ壁紙をプレゼントいたします。詳細はFCサイト内「Gallery」ページよりチェックしてください。



AQUAPLUS official members club


URL：https://aquaplus-members.jp/


運営：株式会社HIKE


株式会社アクアプラスについて



株式会社アクアプラス


所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス4階


公式サイト：https://aquaplus.jp/


公式X：https://x.com/AQUAPLUS_JP


代表者：代表取締役 三上 政高


株式会社HIKEについて



株式会社HIKE


所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階


公式サイト：https://hike.inc/


公式X：https://x.com/hike_inc_jp


代表者：代表取締役 三上 政高



※本リリース情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。


(C)HIKE Inc.


(C)AQUAPLUS


※本掲載内容は予告なく変更する場合がございます。