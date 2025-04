FREAK′S STOREと、有名人気飲食店とがコラボレーションしたTシャツ企画『食べるを、着る。』が今シーズンも登場！個性豊かな10店舗が大集合した必見のラインナップです！

株式会社デイトナ・インターナショナル

FREAK'S STOREの公式オンラインストア「Daytona Park」をはじめとしたWEB限定で展開される、「Burger Factory」や「HOLIDAY ICECREAM」など様々な人気飲食店とのコラボレーションシリーズが今シーズンも登場!「食べるを着る」をテーマに特集したWEBコンテンツもチェック!

少しゆとりのあるFREAK'S STOREのTシャツボディに各ショップのアイコンがデザインされたスペシャルな1着です!

詳細を見る :https://www.daytona-park.com/feature/938550?utm_source=pressrelease&utm_medium=Referral&utm_campaign=430_taberu&utm_content=PBurger FactoryBurger Factory×FREAK'S STOREバックプリント クルーネックTシャツ \4,499 tax in

中目黒駅から徒歩7分、目黒銀座商店街の突き当たりにあるハンバーガーショップ。50種類を超えるハンバーガーや、メロンパンをバンズにしたハンバーガーなど、Burger Factoryならではのオリジナリティあるメニューが魅力。

HOLIDAY ICECREAMHOLIDAY ICECREAM×FREAK'S STOREバックプリント クルーネック Tシャツ\4,499 tax in

鎌倉・七里ヶ浜の海の目の前にある小さなクラフトアイスクリームショップ。湘南エリアや日本各地で収穫される旬の食材を活かしたユニークなフレーバーを、海を眺めながら楽しむことができる。背中にはショップ名をアレンジしたオリジナルグラフィックをプリント。

JENNIFER SEVENJENNIFER SEVEN×FREAK'S STOREバックプリント クルーネック Tシャツ\4,499 tax in

アメリカのロードサイドにあるダイナーや学食をイメージさせるジェネラルストア併設のバーガーショップ。オリジナルアパレルやアメリカから買い付けてきたヴィンテージ雑貨等を取り扱うコーヒースタンド併設のジェネラルストア(=雑貨店)の奥の扉を開けると現れる、シークレットなバーガーショップ。

LUCKY ALEXANDER CHINALUCKY ALEXANDER CHINA×FREAK'S STOREバックプリント クルーネック Tシャツ\4,499 tax in

次世代に繋ぐ新しいスタイルの町中華。アメリカのチャイナタウンに日本のカルチャーでもある街中華を作ったらどうだろう、と想像して生まれたお店。モダンでありながら古き良き昔ながらの風情を感じる店内。背中にはお店の雰囲気を感じさせるオリジナルのグラフィックをプリント。

LANDER SANDWICHESLANDER SANDWICHES×FREAK'S STOREバックプリント クルーネックTシャツ \4,499 tax in

2019年のオープン以来、セミハードバゲットを使用し、表面をカリカリに焼きあげたプレスサンドウィッチ屋。横浜のローカルスケーターをはじめ、様々な人が集まるコミュニティスポットとなっている。地元スケーターに愛されるお店の雰囲気をTシャツに落とし込んだ1着。

McLean old burger standMcLEAN Old Burger Stand×FREAK'S STOREバックプリント クルーネックTシャツ \4,499 tax in

東京・蔵前にある人気バーガースタンド【McLean old burger stand】とのエクスクルーシブアイテム。背中には人気メニューをアレンジしたオリジナルのグラフィックをプリント。フロントはお店の名前をアレンジしたシンプルなワンポイント仕様。

SHE WOLF DINERSHE WOLF DINER×FREAK'S STOREバックプリント クルーネックTシャツ/CAR \4,499 tax in

本場のハンバーガーやクラフトビールを楽しめるアメリカンダイナー。毎シーズン大ヒットの、東京渋谷の人気アメリカンダイナーとのコラボTシャツが新色を加えて今年も登場。背中には車をモチーフにしたショップオリジナルのグラフィックをプリント。フロントはシンプルな胸元ワンポイントデザイン。

その他にも多数ラインナップ!

詳細を見る :https://www.daytona-park.com/feature/938550?utm_source=pressrelease&utm_medium=Referral&utm_campaign=430_taberu&utm_content=P

販売チャネル

・FREAK’S STORE公式オンラインストア Daytona Park

https://www.daytona-park.com/feature/938550

・FREAK’S STORE ZOZOTOWN

https://zozo.jp/men-shop/freaksstore/

・FREAK’S STORE RAKUTEN FASHION

https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-freaksstore/

FREAK'S STORE/フリークス ストア

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者=フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

Instagram (https://www.instagram.com/freaksstore_official/)